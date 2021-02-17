Какие знаки зодиака разбогатеют и влюбятся в марте

Март астрологи называют периодом позитивных преобразований. Многим удастся найти новые способы решения старых проблем и разногласий.

Согласно некоторых прогнозам, в начале марта на первый план выйдут нерешенные вопросы, касающиеся территориальных и финансовых противоречий. При этом, по словам астрологов, договоренности, к которым получится прийти в этот период, не будут долгосрочными и эффективными. Существует риск непредвиденных задержек, а также неприятия в обществе.

Однако ко второй половине первого весеннего месяца многих ждут приятные перемены. Например, в марте Овен почувствует уверенность в собственных силах, поскольку поймет, что из любой ситуации есть выход. Для Тельца это время откроет двери в безграничные возможности – они будут буквально повсюду.

У Близнецов появится возможность встретить любовь или удачно вступить в брак, а также расширить профессиональные перспективы благодаря новым связям. Для Раков март будет похож на мост между негативным прошлым и счастливым будущим – им, наконец, удастся увидеть «свет в конце туннеля».

Для Льва в первый месяц весны наступит час Х – перед многими встанет сложный выбор, с которым им предстоит разобраться. А вот у Девы в разы вырастут общительность, энергичность и способность решать сложные задачи.

Весам в марте представится отличная возможность улучшить собственную жизнь, говорят астрологи. Они смогут не только подняться по карьерной лестнице и разбогатеть, но и улучшить личную жизнь. Творческий подход и нестандартные решения Скорпионов позволят им справиться со всеми задачами в первый месяц весны.

Первая половина марта для Стрельцов будет меланхоличной и скучной. А вторая, наоборот, настолько деятельной и энергичной, что представителям этого знака будет некогда остановиться. Козерог в марте заметит положительные тенденции в жизни. Согласно мнению астрологов, судьба приготовила им ряд приятных сюрпризов.

Водолей в марте сможет взять под контроль свою жизнь, его деловая активность повысится, и появится шанс разбогатеть. Рыб ждет приятный месяц, который принесет новые знакомства и, вероятно, судьбоносную встречу.