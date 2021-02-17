Считаем нажитое — финансовый гороскоп на 18 февраля

Сегодня стоит оценить свое финансовое положение и посчитать все средства, которые у вас есть.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют не терять уверенности в своих силах и в успехе своих начинаниях. Успешно будут реализованы ваши творческие инициативы, нестандартные поступки. Это хороший день для расширения круга деловых знакомств, поездок, учебы. Однако не следует слепо доверять любой поступающей информации. Не исключены внеплановые проверки, контрольные закупки.

Телец

У Тельцов сегодняшний день может быть связан с нарушениями в деловых планах. Возможно, в этот день что-то пойдет не по тому сценарию, на который вы рассчитывали. Внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться, и вам придется оперативно реагировать. Постарайтесь принимать решения самостоятельно и не делать ничего такого, что могло бы усилить нестабильность.

Близнецы

Близнецам сегодня не придутся по вкусу те управленческие решения, которые будет принимать начальство. Возможно, вы будете опрометчиво полагать, что лучше начальства знаете, что и как следует делать. Однако не следует вступать в споры – не забывайте о субординации. Это хороший день для тех, кто занимается коллективной творческой деятельностью типа работы в конструкторском бюро или проектном институте.

Рак ‌‌

У Раков сегодня в карьере могут быть неожиданные перемены. Например, могут произойти кадровые перестановки, и вам откроется свободная вакансия на более высокую по статусу должность. Однако не торопитесь соглашаться, подумайте, хватит ли у вас знаний для работы на новом месте. В целом это весьма шаткое и нестабильное время для принятия основательных решений в карьере.

Лев ‌‌

У Львов благоприятный день для работы в составе группы единомышленников. Успешно идет обмен профессиональными знаниями и опытом, можно совершать деловые поездки, учиться, повышать уровень знаний. Вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения во время планерок или производственных совещаний. Между тем будьте осмотрительнее при обращении с чужими деньгами, опасайтесь обмана.

Дева ‌‌

Благоприятный день для Дев, занимающих руководящие должности. Вы сможете принять взвешенные управленческие решения, в результате которых вверенный вам сектор повысит свою эффективность. Старайтесь решительно избавляться от всего того, что устарело и утратило былую эффективность. Не следует принимать участие в переговорном процессе – вас могут ввести в заблуждение.

Весы ‌‌

Весам в этот день звезды советуют ориентировать себя на деловое партнерское сотрудничество. Если вы работаете вместе с напарником, то целесообразнее делегировать ему часть своих полномочий – ваш компаньон будет более удачливым в делах. Успешно пойдет работа в сфере услуг. С коллегами и подчиненными по трудовому коллективу отношения могут не сложиться.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут проявить свои способности к техническому творчеству. При внимательном подходе к работе вы сможете предложить технические идеи по усовершенствованию каких-то моментов. Это день изобретателей, рационализаторов, инженеров. А вот для финансовых спекуляций этот день складывается неблагоприятно.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют внимательнее прислушиваться к тому, что вам говорят деловые партнеры и клиенты. Именно благодаря вашей предусмотрительности и готовности учитывать мнения других людей вы сможете добиться больших успехов в работе. Вместе с тем будьте готовы к тому, что не все из запланированных на сегодня дел удастся завершить.

Козерог

У Козерогов сегодня удачный день для завершения работы над проектами. Неожиданно может выясниться, что вам не обязательно делать большую рутинную работу и что без этой работы вполне можно обойтись. Успешно поработают строители, коммунальщики и те, кто работает в семейном бизнесе. Вместе с тем не давайте себя отвлечь от дел посторонними разговорами, телефонными звонками.

Водолей

Сегодня Водолеи смогут найти информацию, которую давно и безуспешно искали раньше. Это могут быть технические сведения или документы, которые вы считали потерянными – все это найдется. Также это хорошее время для контактов с клиентами. Консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь новых подписчиков и заказчиков. Воздержитесь от крупных финансовых расходов.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют подводить финансовые итоги за прошедший период. Проанализировав свои доходные и расходные статьи бюджета, вы сможете более взвешенно подойти к вопросам финансового планирования. Успешно пойдет работа над отчетной документацией. Прислушивайтесь к советам близких родственников в тех вопросах, в которых сами не уверены.