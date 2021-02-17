Пик волнения — гороскоп на 18 февраля

7-8 лунные сутки. Сегодня Луна в Тельце заострит эмоции и телесные ощущения.

Возможен пик волнений, кризис, апофеоз приключения. Гипер-формы примет щедрость, ревность, собственничество. Сохранится риск авралов, ссор, травм. Повезет не теоретикам «эффективного менеджмента», а мастерам-практикам. Играя по новым правилам, опаснее открывать бизнес, совершать сделки, проводить испытания, инвестировать. Проблемы будут созданы нехваткой опыта или меры, большими запросами, авантюризмом, жадностью, тягой к оригинальности и новизне, переоценкой прав или возможностей, надеждой захватить ресурс или территорию на будущее.

Овен ‌‌

Овнов день толкает на опасные решения (прежде всего, деловые и финансовые). Возможна откровенная авантюра, продиктованная большими запросами, отчаянием или жаждой новизны. Не все Овны будут авантюристами по своей воле: возможно влияние друзей, рекламы, любимых людей, «общественного мнения». Важно закладывать в план риски: велика вероятность убытков, дополнительных расходов, порчи и поломки вещей.

Телец

Тельцам предстоит провести еще один день в зоне повышенного напряжения, что чревато для них физическим, эмоциональным или профессиональным выгоранием. Тельцы, сумевшие накануне обойти ловушки и избежать проблем, сегодня сполна вкусят все «прелести» ситуации. К деловым или бытовым рискам могут добавиться сложности в личной жизни, роковые ошибки и обострения недомоганий (например, скачки давления).

Близнецы

Близнецов звезды предупреждают о затяжном характере сегодняшних хлопот. Для устранения очага угроз может потребоваться и день, и более долгий срок. Важно выполнять все работы качественно - в противном случае, в будущем вас ждут регулярные затратные рецидивы. Уладив проблему, не стоит вычеркивать из адресной книги контакт сервиса: вполне возможно, что к нему вам придется периодически обращаться.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам предстоит самим выбирать, влачить ношу в одиночку или разделить ее с другими. Друзья подставят плечо в минуту кризиса - но и создадут лишние проблемы. Возможен роковой выбор в любви, бизнесе, материальных делах, этической сфере. У Раков, выбившихся из сил или оказавшихся в тупике, в эти сутки появится «второе дыхание», при этом источник вдохновения может быть неясен для окружающих.

Лев ‌‌

Для целей и планов Львов этот день критичен. Возможны острые конфликты по специфичным поводам, непредсказуемые виражи в бизнесе, бюджете или связях с людьми, смена коллектива, работодателя, заказчика или порядка работ. Неизбежны потери и срывы. Даже при хорошей устойчивости возникает потребность на время выйти из игры или покинуть публичное пространство, во избежание «перегрева» и лишних рисков.

Дева ‌‌

Сегодня звезды не отказывают Девам в праве на успех, но ставят его в прямую зависимость от массы обстоятельств. Не все Девы смогут преодолеть негативную внешнюю инерцию и прислушаться к собственному чутью (которое, к счастью, их в эти сутки не подводит). Чтобы услышать тихий внутренний голос, придется что-то изменить вокруг себя - например, найти другое сопровождение или обстановку поспокойнее.

Весы ‌‌

Сегодня Весы столкнутся с трудной необычной задачей, и не всегда по своей вине и воле. Многим Весам придется иметь дело с коварными людьми (авантюристами, провокаторами) или с теми, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Не лучший день для сближения на почве личных симпатий и деловых интересов. Не стоит проводить обновления, открывать бизнес или банковский счет, заключать сделки, рисковать активами.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов есть искушение откликнуться на чужое поведение зеркально, а иногда и с процентами. Врагу многие Скорпионы захотят отомстить вдвойне его же оружием, а за любовь и доброту воздать встречным щедрым даром. Звезды намекают, что такой подход даст вам моральное удовлетворение, но способен навредить в делах или в быту. И в эмоциях, и в ответных действиях важно найти адекватную меру.

Стрелец

Сегодня любой рабочий процесс протекает для Стрельцов с осложнениями. Будут остро восприняты непредвиденные осечки и неполадки. Нелегко пойдет настройка программ и оборудования, освоение новых инструментов и рабочих мест, притирка характеров. Возможны конфликты с персоналом, с медицинскими, техническими и другими службами. Не исключены раздоры при общении с попутчиками, друзьями и подопечными.

Козерог

Сегодня у Козерогов есть шанс обойти препятствия и добиться своего, подключив к расчетам интуицию. Опытным Козерогам даст отличные подсказки их прошлое, а неопытных поведет сама судьба. Накатанный путь или старый метод позволит вам обойти новые правила и свести к минимуму риски. Возможно, к нему придется брести методом проб и ошибок, но результат того стоит. Важно пользоваться им, не откладывая.

Водолей

Сегодня для Водолеев продолжаются вчерашние сложности и стрессы. Возможны территориальные и идейные споры, личные драмы. Под угрозу может попасть бизнес, машина, дом, семья, дело жизни. Многих Водолеев подведет чувство меры, не исключена излишняя властность, фанатизм, взлет амбиций, повышенный аппетит, желание расширить зону влияния, выйти за поставленные себе рамки или превысить свои полномочия.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам везет в желаемом деле, хотя и дорогой ценой. Это не лучший момент для приключений, но в безвыходной ситуации можно смело отправляться в путь и надеяться на удачу. Платой за успех может стать волнение, лишняя трата денег или другая жертва. Не исключены конфликты, поломки (в том числе, дорожные), острые разочарования в новых друзьях, идеях, в новой технике, гаджете или средстве связи.