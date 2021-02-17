У чувств нет стандартов — любовный гороскоп на 18 февраля

Возможно, сегодня кто-то захочет подкорректировать ваше романтическое поведение. Не слушайте никого.

Овен ‌‌

Сегодня Овны - авантюристы и склонны разбазаривать ресурсы, что проявится и в любви. Многие Овны решатся на крупную ставку в прямом смысле: раскошелятся на красивый жест. Они захотят угодить пассии сейчас или вложатся в отношения на будущее, с риском финансового или эмоционального банкротства.

Телец

Для влюбленных Тельцов это день злого рока, расплаты за экстравагантность или свободолюбие (свое или партнера). В лучшем случае, день испытания союза на прочность. Революционную ситуацию придется пройти до конца. О самообладании не идет и речи: если мятежного Тельца «понесло» - спасайся кто может.

Близнецы

Сегодня всякая инициатива дается Близнецам с трудом, и любовные маневры - не исключение. У многих Близнецов появится ощущение «гирь на ногах». Бросайте отношения, если чувствуете себя Сизифом, выполняющим бессмысленный труд. На крайний случай, представляйте себя Прометеем, добывающим огонь любви.

Рак ‌‌

Влюбленным Ракам день напомнит, что нельзя иметь все сразу. Например, свободу и верность, количество и качество. Звезды советуют сделать ориентиром будущее: именно ради него имеет смысл приносить жертвы на алтарь любви (конечно, не кровавые). А также не путать любовь с сексом, выгодой и дружбой.

Лев ‌‌

Любовные волнения Львов - отличное зрелище для окружающих, но из самих Львов роковые виражи их романа грозят выжать все соки или толкнуть их на ошибочный шаг. К тому же, гармония и согласие в паре сейчас маловероятны. Сделав свой ход, лучше уйти на время с арены событий, дабы не искушать судьбу.

Дева ‌‌

В эти сутки звезды советуют Девам слушать исключительно себя и своего партнера: это лучший способ не ошибиться и не дать сбить себя с толку внешним влияниям. Если любимый человек подвержен влиянию среды, спокойно опирайтесь в любви на свой тихий внутренний голос: сегодня он вас точно не подведет.

Весы ‌‌

Сегодня влюбленных Весов ждет коварство пассии или испытание от самой судьбы. Опасен необратимый шаг: можно шагнуть прямиком в пропасть. Не время сокращать дистанцию и отбрасывать условности. Нежелательны знакомства: день подпитывает нездоровые страсти и отбивает чутье на подходящих партнеров.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит ждать гармонии в отношениях. Возможно, для нее созрели они сами, но не их партнеры. Страсти продолжат бурлить, периодически достигая точки кипения. Включайте своего внутреннего мазохиста, подыгрывайте чужим капризам и наслаждайтесь вниманием второй половинки к вам.

Стрелец

Влюбленным Стрельцам звезды подсказывают, что нештатные ситуации этого дня - отличный тест на служебную и житейскую совместимость. Если вы не собираетесь ограничиваться романтикой и хотите связать свою жизнь с пассией более тесно, не уклоняйтесь от подобных проверок: они на многое дадут вам ответ.

Козерог

Сегодня судьба идет навстречу влюбленным Козерогам и потакает их страстям. В их распоряжении старый добрый трюк или метод, благодаря которому они могут не заморачиваться условностями и действовать так, как хочется. Стоит пользоваться им прямо сейчас, уже завтра окно в прошлое может быть закрыто.

Водолей

Сегодня влюбленным Водолеям нелегко управлять ситуацией и своими страстями, но в этом может иметься и доля их личной вины. Если отношения приняли излишне драматичный оборот, вам стоит подумать, не слишком ли высоко поднята планка запросов. Возможно, вам нужно успокоиться и поработать над собой.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленные Рыбы проигрывают в одном и выигрывают в другом. Важно точно выбрать цель и средство ее достижения. Звезды советуют придерживаться привычного пути, который вам подсказывает сердце, опыт или интуиция. Не стоит слушать советы друзей и подгонять себя под неудобные чужие стандарты.