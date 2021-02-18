Коллеги настроены негативно — финансовый гороскоп на 19 февраля

Сегодня в коллективе будет царить негатив. Будьте осторожнее в общении с коллегами.

Овен ‌‌

Овны сегодня могут стать жертвой обмана или мошенничества. Не следует быть излишне доверчивыми при контактах с незнакомыми людьми. Также в этот день вам может поступить ложная информация, цель которой – намеренное введение вас в заблуждение. За всеми этими неприятностями могут стоять ваши тайные недоброжелатели, чья активность может усилиться. Больше всего могут пострадать работники торговли.

Телец

Тельцам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение индивидуальной деятельности. Работа в составе коллектива может быть сопряжена со сложностями и путаницей и не принесет вам успеха. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег, дабы не получить их критику в ответ. Также в этот день может часто ломаться компьютерная и офисная техника.

Близнецы

Близнецы сегодня могут оказаться в плену собственных заблуждений и допустить ряд серьезных ошибок. Особенно это относится к руководящим работникам, перед которыми стоят вопросы, которые требуется решить без долгих размышлений. Старайтесь не браться за работу, в которой у вас нет большого опыта. Помните, что самым ошибочным решением будет то, которое продиктовано вашими эмоциями.

Рак ‌‌

Ракам рекомендуется действовать открыто и прямо – только такой стиль поведения убережет вас от неприятностей. Сегодня ваша профессиональная деятельность может стать предметом проверки соответствующих контролирующих органов. Не ищите обходные пути там, где открытые и законные действия не приносят нужного результата. Трудный день для профессионального обучения.

Лев ‌‌

Львам в этот день, возможно, придется столкнуться с неожиданностями не самого приятного свойства. Могут произойти события, в результате которых вам придется вносить коррективы в свои планы. Нежелательно заниматься освоением и тестированием новых технических средств. Работа в составе группы единомышленников может пойти с осложнениями из-за возникших разногласий.

Дева ‌‌

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами при выполнении профессиональной деятельности. Постарайтесь по мере возможности отдавать предпочтение такой работе, которая не требует участия других людей и не связана с начальственным контролем. Более предпочтительным является индивидуальный труд. Не лучший день для трудоустройства.

Весы ‌‌

У Весов, работающих на вахте вдали от родного дома, сегодняшний день может стать проблемным. Основные причины этого в том, что из-за нарушений дисциплины и поведения могут испортиться отношения с вышестоящим руководством. В результате могут быть наложены штрафные санкции. Также это не лучшее время для бизнесменов, намеренных совершить ознакомительную поездку в другую страну или в другой регион.

Скорпион

Скорпионам сегодня звезды советуют сдерживать свои желания и не рисковать финансами. Дело в том, что вы будете склонны излишне увлекаться, поддаваясь азартному желанию или некой «идее фикс» относительно шансов для получения больших доходов через спекуляции – результат может оказаться обратным. Это не лучшее время для экспериментов с целью усовершенствования работы.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется вести переговоры и подписывать важные документы. Старайтесь не поддаваться на внешние влияние и уговоры. То, что вам будут предлагать сделать, вероятно, лишь повредит вашей репутации или нанесет материальный ущерб вашему имуществу. Будьте внимательнее к подписанию юридически обязывающих документов.

Козерог

Основной проблемой для Козерогов в этот день могут стать взаимоотношения с коллегами и подчиненными. Старайтесь сдерживаться, если возникнет желание сделать кому-то критическое замечание. В противном случае вы можете получить отпор в виде критики в свой адрес. Оценивайте коллег по их деловым качествам, а не из личных симпатий или антипатий.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется вначале хорошенько подумать и все взвесить, а уж потом действовать, принимать решения. Дело в том, что сегодня вы будете склонны к принятию финансовых решений под действием эмоционального импульса, а отнюдь не продиктованных рациональным расчетом. Поспешность и непоследовательность в действиях может быть негативно воспринята вашими деловыми партнерами.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день рекомендуется заниматься обычными текущими делами и, по возможности, воздерживаться от принятия самостоятельных инициативных решений. Сложнее всего пойдут дела у офисных служащих, работников сферы недвижимости и коммунальных услуг. Бизнесменам в этот день лучше воздержаться от проведения инвентаризации.