Бежим к цели со всех ног – гороскоп на 22-28 февраля

На этой неделе на небе будут сформированы 2 значимых планетных аспекта и оба они – гармоничные по своей природе.

Поэтому небесные влияния в эти дни значительно смягчаются. 24-25 февраля трин Марс-Плутон. Обе планеты связаны с поступками, активной деятельностью и выбросами энергии. Но поскольку аспекты гармоничные, то энергозатраты направлены в конструктивное созидательное русло. На фоне этого аспекта может увеличиться физическая сила. Спортсмены могут установить личные рекорды. Ускоряется метаболизм в организме, что ведет к сжиганию жиров. Поэтому на этом аспекте благоприятно не только заниматься тренировками и давать организму физические нагрузки, но и сидеть на диете – это особенно актуально для тех, кто ведет борьбу с лишним весом. Успешно идут дела в бизнесе. Бизнесмены могут добиться впечатляющих результатов и выйти на широкую аудиторию со своими товарами и услугами.

25-26 секстиль Солнце-Уран. Прекрасный аспект для проявления личной свободы воли. Личные намерения успешно реализуются в свободном режиме. Этим аспектом могут воспользоваться те, кто имеет творческие увлечения, хобби. Усиливается интеллектуальная активность и способность творить нечто новое. Хорошо для технического творчества, изобретателей и рационализаторов. Прекрасно чувствуют себя ученые и те, кто одарен техническими талантами.

Овен ‌‌

В течение всей этой недели Овны будут настроены на тихое и уединенное времяпрепровождение. Если у вас есть возможность бывать какое-то время наедине с собой и со своим любимым занятием, то так и поступайте. Это прекрасное время для углубленной работы или изучения какого-то предмета, науки, явления. Благодаря особой психологической проницательности вы сможете понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Также вы можете преуспеть в карьере. В эти дни усиливаются ваши пробивные способности, и вы сможете добиться желаемого исхода деятельности. Наиболее успешный стиль поведения: открытые смелые прямые действия. Вы можете открыто высказывать свою конструктивную позицию, отстаивая свои интересы перед начальством – за это вас еще больше станут уважать. При возникновении выбора между действием или выжиданием отдавайте предпочтение действию. Успешно проходят духовные практики, типа занятий йогой, аутогенными тренировками, цигуном, медитациями и холлотропным дыханием. Это поможет вам удерживать себя в состоянии внутреннего равновесия.

Телец

Тельцам в течении всей этой недели звезды советуют больше полагаться на свою интуицию при принятии важных решений. Кроме того, многие из вас могут почувствовать, что в отдельные моменты времени бывают наделены даром предвидения. Вместе с интуицией это поможет вам легко обходить препятствия и добиваться поставленных целей намного быстрее. Многие из вас могут почувствовать сильную тягу к знаниям. Используйте эти дни для личностного развития. Хорошо заниматься учебой, проходить экспресс курсы, изучать иностранные языки. Ваш интеллект в это время будет способен на динамичное усвоение новой информации. Успешно проходят туристические поездки, путешествия. Знакомство с образом жизни и особенностями у других стран и народов позволит вам расширить свой кругозор. Возрастает положительная роль друзей. Прислушивайтесь к их советам. Неформальное общение позволит вам обзавестись новыми дружескими знакомствами. Немаловажную роль в этом может сыграть общение в интернете.

Близнецы

Вся эта неделя складывается благоприятно для Близнецов. Вы будете прекрасно ориентироваться в текущей ситуации, располагая всей необходимой информацией. Это позволит вам принимать взвешенные решения и быстрее добиваться поставленных задач. Это относится не только к профессиональной деятельности, но и к любому вопросу, который будет находиться у вас на рассмотрении. Рекомендуется вести тихий и незаметный образ жизни, сочетая такой стиль поведения с целеустремленной деловой активностью. Очень хорошо находясь в уединении заниматься духовными практиками, приводя свое душевное состояние к равновесию. Отстранитесь от всего суетного и решайте в первую очередь свои личностные вопросы. Сумеете обрести внутреннее душевное равновесие, и синхронно с этим внешний мир вокруг вас тоже придет в гармонию с вами. В эти дни усиливается ваша способность понимать скрытые мотивы в поведении других людей, что позволит вам проявлять проницательность. Также вы сможете преуспеть урегулировании профессиональных и финансовых вопросов, особенно если они имеют отношение к выплате долгов.

Рак ‌‌

Раки в течении недели почувствуют в себе тягу к знаниям. Вас будет интересовать широкий круг вопросов познания и вы с удовольствием будете учиться, обмениваться мнениями. Сейчас вы сможете относительно легко усвоить даже сложный учебный материал, требующий серьезных интеллектуальных усилий и хорошей памяти. Можно начинать учить иностранный язык – это будет успешный быстрый старт. Также могут активизироваться партнерские отношения. Это относится как к деловому партнерству, так и к отношениям в браке. В том и в другом случае следует иметь в виду, что ваш партнер будет вести себя успешно, если получит достаточную свободу для инициативы. Поэтому вы можете без особых опасений делегировать партнеру часть своих дел и полномочий. Сейчас вам, главное, не мешать партнеру в проявлении инициативы – и многие дела будут проделаны в лучшем виде. Возрастает положительная роль дружеского общения. Вы сможете обзавестись новыми друзьями, в том числе через интернет. Успешно проходят туристические поездки. При сложных ситуациях вам придут на помощь счастливый случай и верные друзья. Старайтесь неформально подходить к решению вопросов.

Лев ‌‌

Исключительно удачно складывается эта неделя для деловой активности Львов. Несмотря на то, что могут возникать острые и неоднозначные ситуации, требующие от вас быстроты реакции и смелости, это лишь стимулирует вас на большую активность и результативность. Вы сумеете успешно справиться с ситуациями и выйдете из них победителями. Это хорошее время для участия в спортивных соревнованиях, экстремальных видов деятельности, связанных с риском. Рекомендуется давать своему организму умеренные физические нагрузки. Хорошо начинать посещать фитнес, тренажерные залы и спортивные секции. Уделяя достаточно много внимания своей физической подготовке вы, тем самым, сможете укрепить состояние здоровья в целом. Также в эти дни вы будете чувствовать, что не устаете от длительных физических нагрузок на работе. Уровень работоспособности будет выше среднего. Безработные или те, кто недоволен своей текущей работой, смогут найти новую работу в соответствии со своими желаниями и профессиональным предназначением. Вообще, эта неделя благоприятна для любого, который ставит перед собой конкретную цель и готов прилагать усилия для её достижения.

Дева ‌‌

У Дев эта неделя складывается исключительно благоприятно для личной жизни. Особенно это касается выстраивания отношений в супружеском союзе. Прежде всего, помните, что сейчас вы сможете урегулировать любые сложные моменты благодаря диалогу с партнером. Чтобы снять напряженность в отношениях, необходимо разговаривать с партнером в доброжелательной заинтересованной манере. Очень важно следить за тоном, которым вы общаетесь с партнером. Подчас бывает достаточно мягкого теплого тона, чтобы снять все вопросы. Возможно, вы найдете себе увлекательное занятие. Хорошо использовать эти дни для учебы, освоения новой техники, всевозможных хобби, спортивных игр и экспериментов. Пусть нечто новое и необычное войдет в вашу жизнь – это сыграет положительную роль в вашем интеллектуальном и физическом развитии. Также могут успешно развиваться романтические отношения. Особенно это относится к знакомствам во время путешествий и к виртуальным знакомствам в интернете.

Весы ‌‌

Весам на этой неделе рекомендуется сконцентрировать внимание на тех темах, которые у вас могут наиболее успешно реализоваться. Во-первых, следует отметить, что вы сможете кардинально улучшить свое самочувствие. Для этого вам требуется мобилизоваться и поменять свой режим дня. Отсутствие системного подхода к режиму сна и бодрствований, а также к питанию и физическим нагрузкам может привести ваш организм к энергетическому сбою, повышенной утомляемости, общей слабости. Кроме жизни по режиму полезно начать наводить порядок в окружающем вас жизненном пространстве. Элементарная уборка в квартире, очистка ее от старого ненужного хлама моментально приведет к притоку энергии в ваш организм. Именно в эти дни звезды способны делать такие чудесные превращения и способствовать улучшению вашего самочувствия. Прилагайте усилия к тому, чтобы сделать домашний труд более легким и комфортным. Поэтому основные усилия лучше сосредоточить на использование новинок бытовой техники. Можно брать и давать деньги взаймы, делать покупки в кредит. В отдельных ситуациях от вас может потребоваться готовность принимать смелые рискованные решения.

Скорпион

У Скорпионов эта неделя складывается исключительно успешно для личной жизни. Прежде всего следует отметить, что вы будете настроены на романтическую волну. Это прекрасное время для влюбленных, романтических свиданий, любовных признаний. Те, кто в самом начале романтических отношений, могут выражать свои чувства через проявление фантазии при подготовки приятных сюрпризов. В целом это дни творческих устремлений, когда вы можете начать сочинять стихи, пробовать себя в таких видах искусства как пение, живопись, музыкальное исполнение, караоке… Возможно, вас пригласят на увеселительное мероприятие, на свадебное торжество или юбилейный вечер. Открытый стиль поведения привлечет к вам симпатии окружающих. В супружеских отношениях вы способны добиться полного взаимопонимания. Если между вами и партнером были острые принципиальные вопросы, то теперь вы сможете полностью договориться по ним. Помните, сейчас вы сможете спокойно и без лишних эмоций обсудить любой вопрос с партнером и придти к компромиссу. Также это удачное время для публичных выступлений, сдачи экзаменов, юридических разбирательств и деловых переговоров.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют на этой неделе нацелить свою активность в те сферы, где вы сможете быть наиболее успешными. Прежде всего, речь идет о деловой активности и усилиях, направленных на решение финансовых и имущественных вопросов. Особенно эти дни благоприятствуют домашним делам. Вас больше будут интересовать такие сугубо практические темы как уборка квартиры, приготовление еды для членов семьи, ремонтные работы, починка сломанной битовой техники. В целом этот блок хозяйственно-бытовых вопросов способен сделать вас очень практичным человеком. Другие темы, такие как личная жизнь, партнерство и карьера могут отойти для вас на второй план. Отношения с членами семьи складываются доброжелательные и теплые. Рекомендуется выносить на семейный совет важные вопросы и заниматься всей семьей их обсуждением. Ваша сила сейчас – в умении конструктивно оценивать обстановку и принимать единственно верные оптимальные решения. Старайтесь четко планировать себе фронт работы на каждый день и придерживаться дисциплины – результат будет впечатляющим.

Козерог

Козероги смогут на этой неделе вполне успешно проявить себя, если будут иметь возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Усиливается ваша коммуникабельность. Вы с удовольствием можете вступать в общение, знакомиться с новыми людьми, обмениваться мнениями с окружающими. Само по себе общение будет доставлять вам радость. Это особенно верно для тех, кто имеет романтическую связь и постоянно общается с любимым человеком. Удачно проходит учеба, поездки. Возможно, вас пригласят на концерт, в кинотеатр, на спортивные соревнования в качестве болельщика. Также это хорошее время для раскрытия своих творческих способностей. Вы можете чем-то увлечься, и это положительно отразится на вашем личностном развитии. Единственное, что вам требуется для того, чтобы ощутить себя вполне счастливыми – это свобода делать то, что хочется. Далеко не каждый имеет такую степень свободы, поэтому не всегда и не все пойдет в соответствии с вашими желаниями.

Водолей

У типичных Водолеев на этой неделе может кардинально улучшится финансовое положение. Возможно, это будет связано с выплатой денежной премии или финансовой помощью от родственников. Так или иначе, но у вас будут средства для того, чтобы порадовать себя и близких какими-то покупками. Возможно, вам удастся сделать покупки по специальным акциям с большими скидками. Не упустите момент для шоппинга! Наиболее успешная и приятная тема недели связана с отношениями в семье, с близкими родственниками. Вы сможете обсудить с членами семьи любой вопрос в конструктивном ключе. К концу недели ожидайте гостей в дом, возможно к вам издалека приедут родственники, которым вы будете рады. Также это благоприятное время для духовных практик в обстановке тишины и уединения. Вы сможете существенно продвинуться вперед в деле обретения равновесия души и тела. Особенно полезными будут статические упражнения по системе йоги и медитации.

Рыбы ‌‌

Все, что требуется Рыбам на этой неделе для максимальной реализации своих талантов и способностей – это личная активность и деятельность, конкретные поступки. Звезды советуют использовать первую половину недели для личного развития. В эти дни у вас усиливается интеллектуальный и творческий потенциал, что позволит вам наиболее полно реализовать свои таланты. Это прекрасное время для контактов, поездок, новых знакомств. При этом важно, чтобы вы сами проявляли инициативу – тогда общение пройдет гармонично и много даст вам в плане понимания и личного развития. Сравнивая себя с другими людьми, вы укрепитесь в самомнении, повысите свою самооценку, что очень важно для полноценного развития личности. Начинайте конкретные действия – а окружающие обязательно присоединятся и поддержат вас в ваших начинаниях. Чем больше у вас будет новых впечатлений, тем оптимистичнее пройдут эти дни. Хорошо посещать клубы по интересам, общаться со своими единомышленниками. Так вы сможете расширить круг общения. Возможны совместные с друзьями увеселительные поездки.