Март: самые удачные дни для всех знаков зодиака

Март, третий месяц года, был назван в честь римского бога войны Марса.

Традиционно это было время года для возобновления военных действий, прерванных зимой. В древнеримском календаре март (или Марций) был первым месяцем календарного года. Поскольку в марте наступает первый день весны с весенним равноденствием, это было началом новых начинаний.

Март стал третьим месяцем, когда январь и февраль, которые были добавлены к концу римского календаря около 700 г. до н. э., стали первым и вторым месяцами около 450 г. до н. э.

Овен — 19 марта

Овны в этот день склонны к общению и реализации через знакомства. Так что, хотя многие из нас сейчас работают удаленно, постарайтесь сохранить прочные социальные связи в этот день, даже если на расстоянии. Овен почувствует прилив уверенности в своем окружении и отношениях. Наибольшую удачу они извлекут, если последуют своей интуиции, а не инстинктам, и сделают шаг к осуществлению одного из своих детских мечтаний.

Телец — 28 марта

По мнению звезд, в 2021 году Тельцы расцветают в своей карьере. Им следует внимательно относиться к людям, которых они встретят в этот день, особенно к тем, кто может предложить выгодную возможность, связанную с работой мечты. Свет полной луны освещает их домашний сектор, что может привести к смелым изменениям и решениям относительно того, как выстраиваются семейные отношения.

Близнецы — 16 марта

Близнецы целеустремленные и остроумные, но они имеют неоднозначную репутацию. Наряду с Рыбами и Весами, это знак, ориентирован на двойственность и, следовательно, на изменение мышления. Однако в самый удачный день 2021 года переключение мышления будет смелым и радостным. Удача будет течь через умственные и духовные прорывы Близнецов, этот день может внезапно полностью изменить их отношение к жизни. Будет казаться, что все в их жизни — прошлое и настоящее — внезапно обретает смысл, и они разовьются в более глубоком понимании того, кто они и какова их цель.

Рак — 11 марта

Рак имеет большие шансы получить наследство или прибыль в этот день, финансовую или материальную. Любое совместное предприятие, которое предполагает покупку чего-либо с кем-то еще, имеет больше шансов на успех. Чем больше Раки вкладываются с чистыми намерениями, тем больше они получат. Это также хорошее время для предпринимательства, так что не бойтесь сделать смелый шаг.

Лев — 3 марта

Львам следует ожидать всплеска уверенности (о да, даже больше, чем обычно), когда дело доходит до привлечения партнеров, будь то романтические отношения или бизнес. Кроме того, если они сделают смелый выбор карьеры в этот день, они будут вознаграждены признанием и блестящей репутацией.

Дева — 20 марта

В этот день могут появиться хорошие новости или хороший прогресс, когда дело касается любых проблем с физическим или психическим здоровьем. Время, проведенное в одиночестве, может дать повод для размышления и наблюдения за настоящей природой Дев. Представители знака могут найти ответы на трудные вопросы, которые ранее мучили и не давали возможности двигаться дальше.

Весы — 11 марта

В 2021 году Весам обеспечена удача в любовной жизни, и это влияние может сыграть роль в этот счастливый день. Они будут чувствовать глубокую потребность выразить себя, если до сих пор сдерживали или скрывали какой-то аспект своей личности. Но эта удача вольется в жизнь только тогда, когда они освободятся от своих внутренних побуждений почувствовать себя любимыми и принятыми. Когда они это сделают, могут произойти внезапные изменения их вкусов, увлечений и стиля, которые лучше соответствуют душе Весов.

Скорпион — 3 марта

Скорпион столкнется с возможностью освободиться от любого эмоционального бремени, обиды или недовольства, которые давили на них и мешали двигаться вперед. Убывающая Луна в Скорпионе освещает их карьерный сектор, что может дать им возможность занять влиятельную позицию, которая станет катализатором для открытия новых дверей.

Стрелец — 5 марта

Проявления Стрельца будут очень мощными в этом соединении убывающей Луны в знаке Стрельца, и это позволит им направить удачу и расширение в любую область, в которой это необходимо. Они должны ожидать, что в этот день их системы верований изменятся в результате поучительных бесед, в ходе которых они будут получать советы и мудрость.

Козерог — 29 марта

Там, где Козерог пойдет на финансовые риски, именно в этот день они увидят больше всего удачи и наград. В их финансовом секторе царит атмосфера творчества и новаторства, которая дает им преимущество в их стремлении зарабатывать деньги.

Водолей — 2 марта

Мы все вошли в эру Водолея, где представители знака в течение всего года наблюдают значительные изменения как внутри себя, так и в окружающей обстановке. Скорее всего, им представят возможности для компромисса, и когда они воспользуются им, это откроет двери к светлым и удачным отношениям, построенным на основе принятия, равенства и настоящей любви.

Рыбы — 19 марта

Растущая Луна приведет Рыб к работе, которая близка их сердцу и приносит им глубокое удовлетворение. По сути, этот катарсис может дать большую энергию для нового старта. Рыбы смогут залечить старые раны, отпустить обиды и испытать избавление, необходимое им для прогресса в своей жизни.