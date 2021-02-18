Солнце в Рыбах: тайны и сговоры любят тишину

С 18 февраля по 20 марта на фоне транзита Солнца по знаку Рыб, нас ждёт завершающая фаза года власти беспокойной Луны, который принёс так много изменений в привычное течение времени.

О перспективах нового астрологического года (с 20 февраля 2021 года) под управлением планеты владыки Сатурна мы ещё поговорим более подробно, а на горизонте – месяц Рыб.

По графикам взаимодействий и положений планет месяц Рыб выглядит довольно спокойно, а периодами даже умиротворённо – серьёзных и резких конфликтов планет не ожидается. Только не стоит забывать, что тайны и сговоры, обманы и заблуждения тоже любят тишину – влияние скрытного Нептуна, управляющего знаком Рыб, особенно во второй половине периода значительно усилится. А это значит, что на практике активные внешние действия в такое время зачастую перерастают в закрытые формы, намеренно не афишируется, многое остаётся нераскрытым и непонятным.

Именно Солнце с 18 февраля, а затем Венера с 25 февраля своими переходами в водный знак Рыб разрывают мощную коалицию планет, собравшихся в двух фиксированных знаках Водолея и Тельца, что создает довольно сильные ограничения и блокировки в различных жизненных сферах. Теперь Солнце и Венера в Рыбах успешно отбалансируют чувственную сторону отношений, помогут с выбором тактики и умением идти на компромиссы.

Основной традиционной проблемой и достоянием месяца Рыб становится сильный крен в пучину двух планет – удалого Юпитера и двойственного Нептуна, где уживается множество противоречий – зависимости и непостоянство, фанатизм и скепсис, сострадание к ближнему и богатство психологических ассоциаций, духовность и потворство дурным привычкам.

Актуальный текущий период не станет исключением – можно ожидать усиления «подковёрной борьбы» и тумана в политическом пространстве. В ближайший период многое можно будет увидеть по-другому: может появиться много новых, спорных решений, мнений по тем или иным вопросам. Возможны и разглашения тайн, конфиденциальной информации.

После несуразного начала месяца Рыб на фоне «квадратуры» Венеры с Марсом (19-20 февраля) и разворота Меркурия на прямое движение (с 21 февраля) вполне деловой ожидается неделя с 22 по 28 февраля.

Позитивные сочетания Солнца с Ураном и Марса с Плутоном будут вдохновлять на новые старты.

Смена энергетики на более переменчивую и активную (особенно в информационном пространстве) состоится с 4 марта, когда Марс перейдёт в воздушные Близнецы, а Меркурий будет проходить соединение с Юпитером (5 марта).

Наиболее обманчивым и потому опасным в плане ошибочных решений окажется заключительная часть периода – с 9 по 20 марта. На этом этапе сначала Солнце (10-11 марта) и Венера (13-14марта) пройдут каверзные соединения с Нептуном в Рыбах, а затем с 16 марта в Рыбы перейдёт Меркурий. Особенное внимание стоит обратить на период 9-14 марта – этот отрезок может нести денежные потери, воровство, пропажи ценных вещей и информации, растёт тяга к спиртному, дурное влияние окружающих и связанные с этим авантюры.

Serg Korablev