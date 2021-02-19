Тайное становится явным — гороскоп на 20 февраля

9-10 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Меркурия держит фокус на важных новостях и ключевых темах.

Отдается дань официальной части общения: формальностям, профессиональной терминологии. Есть поле для аналитики, статистики, подведения черты под спором, суммирования выводов. Разоблачить обман легко с помощью логики или факта. Удачный день для консультаций, лекций, рассылок, объявлений, налаживания связей с общественностью, плановых корпоративных мероприятий, журналистских и научных публикаций, оформления документов, редактуры текстов, программ и баз данных, обнародования итогов исследований, подсчетов, опросов.

Овен ‌‌

Сегодня даже воздух вокруг Овнов насыщен информацией - и это не волна сплетен и сырых идей, а структурированный поток профессиональных советов и точных фактов. Отдельные случаи лукавства или самообмана «погоды не сделают». Будут заранее спланированы маршруты, объявлены программы встреч, правдивы новости. День хорош для посещения тематических групп, суммирования знаний, уточнения списка контактов.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам перейти от импульсивного и чересчур оригинального способа управления делами, чреватого массой побочных эффектов, к «плановому хозяйству», основы которого - система точных данных и дальновидное взвешенное решение. День поможет спланировать бюджет, составить лист покупок, правильно оценить новости, дать грамотные указания, получить профессиональную консультацию.

Близнецы

Близнецов ждет информативный день. Он хорош для целевых контактов, помогает уточнить права, пройти экзамен, оформить документ. Сулит вести издалека или из официальных источников. Вдвойне значим для иммигрантов, путешественников, студентов, представителей сферы коммуникаций, науки, образования и умственного труда. Не теряйте время, если вам нужно предотвратить недоразумение или обелить репутацию.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам будет несложно подключиться к «правильным» информационным источникам - или оказаться там, где они могут получить исчерпывающие сведения по волнующей их теме. А вот для инициативы и отстаивания своих интересов это не самое удачное время. Возможна зависимость от полученных сведений, от режима передвижений, общения или учебы. Подходящий момент для уединенных системных исследований.

Лев ‌‌

Львам день поможет придирчивее выбирать компанию и основательнее готовиться к переговорам. В этом им помогут обстоятельства: будут заранее известны аргументы сторон, дресс-код, повестка дня. Наметятся окончательные договоренности. Не пытайтесь уйти от разговора, замять ошибку или кого-то обмануть: вам помешают четкие условия игры и внешний контроль. Удачный договор станет основой будущей дружбы.

Дева ‌‌

Сегодня Девы преследуют свои цели и предпочитают общество «нужных людей». На первом месте для них может оказаться инструкция, план, долг, карьера, здоровье, ответственность перед питомцем, семьей или командой. Такая политика даст им профит. Возможно, они уладят формальности, поддержат хорошие связи или найдут полезную мелочь. Но ради этого им придется соблюдать режим, дисциплину или субординацию.

Весы ‌‌

Сегодня звезды помогают Весам реализовывать любовные надежды, педагогические планы и творческие замыслы - а заодно выполнять свой родительский долг, наращивать эрудицию и развивать перспективные связи (в том числе, зарубежные). День хорош для познавательного отдыха в приятной компании, но некоторые Весы предпочтут погрузиться в работу или в модное хобби, которое планируют сделать профессией.

Скорпион

Сегодня Скорпионы узнают много полезного, если сумеют контролировать эмоции и принять информацию спокойно (в том числе, от близких). Это день ценных бесплатных советов. Он излечивает от предубеждений, помогает нейтрализовать страх и минимизировать ошибки по принципу «предупрежден, значит, вооружен», позволяет систематизировать знания в новых областях и дает информационную опору на время кризиса.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не придется искать компанию и страдать от информационного вакуума. Разборчивые Стрельцы будут иметь иные проблемы - избыток информации и дефицит ее качества. И все же день хорош для общения, заслуживают внимания все предложения. Возможно официальное извещение, важная переписка. Самое время поработать над совместным планом или документом, пройти тест, прояснить недоразумение.

Козерог

Сегодня Козероги склонны программировать себя и других в мелочах, что станет полезным в некоторых обстоятельствах. Например, при лечении болезней, уходе за домашними питомцами, работе с документами и текстами, выборе полезных покупок или подсчете расходов. Но те же похвальные качества способны сослужить им плохую службу в романтических ситуациях и в моменты отдыха: им будет трудно расслабиться.

Водолей

В начале дня Водолеям поможет их серьезность, дальновидность, ответственность, готовность следовать плану, самодисциплина или сознательное подчинение внешним правилам. Возможно, это замедлит темп событий, зато сделает их успехи более прочными. Официальные контакты, формальности и работа с документами предпочтительнее утром, а мероприятия с ноткой романтики, игры или вдохновения уместнее вечером.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам взять под контроль свои привычки и не выдавать широкой публике свою природную впечатлительность. Этот день не дает полного взаимопонимания с окружением: оно возможно лишь в той части, где вы интересуетесь модой или разделяете популярные взгляды. Вас может подвести интуиция. Многим Рыбам в этот день лучше выступать анонимно, прятаться за мнением семьи или коллектива.