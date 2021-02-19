Удача любит смелых — финансовый гороскоп на 20 февраля

Сегодня стоит быть инициативным, упрямым и смелым, чтобы протолкнуть свои идеи начальству.

Овен ‌‌

Утренние часы этого дня складываются неблагоприятно для Овнов. Гораздо быстрее и эффективнее ваши дела пойдут во второй половине дня. Особенно это касается тех, кто работает в сфере недвижимости или в жилищно-коммунальном секторе экономики. Легко пойдут дела, находящиеся на стадии завершения. Поэтому старайтесь браться за ту работу, которую можно сегодня закончить.

Телец

Сотрудничество с деловыми партнерами утром может обернуться для вас материальными и финансовыми убытками. Также это не лучшее время для работы с клиентами. Не исключены жалобы на вас начальству. Вторая половина дня благоприятствует установлению и укреплению деловых связей. Успешно пойдет работа в составе творческого коллектива.

Близнецы

С утра Близнецам не рекомендуется вступать в полемику с коллегами по трудовому коллективу – это только расшатает вашу нервную систему и не даст ничего в позитивном смысле. Вторая половина дня напротив, складывается весьма успешно для карьерного продвижения и выполнения плановых заданий. Старайтесь не отклоняться от ранее выбранного направления деятельности, проявите целеустремленность.

Рак ‌‌

Ракам в утренние часы не рекомендуется принимать важные решения – в это время ваши возможности в профессии могут оказаться значительно ограниченными. Зато вторая половина дня пойдет удачно. Используйте это время для повышения уровня профессиональных знаний, учебы и обмена опытом. Активизируется удаленная работа через интернет.

Лев ‌‌

Львам в начале дня, возможно, придется заниматься совсем не теми вопросами, которые были изначально запланированы. Не исключено, что придется что-то заново переделывать. Внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно. Вторая половина дня благоприятствует урегулированию отношений с представителями налоговой инспекции. Хорошо заниматься погашением долгов.

Дева ‌‌

Девам в начале дня рекомендуется воздерживаться от контактов с начальством в любой форме. Например, это не лучшее время для написания и подачи начальству докладных записок. Вторая половина дня откроет перед вами новые перспективы в плане профессиональной деятельности и партнерского сотрудничества. Успешно проходит переговорный процесс.

Весы ‌‌

Весам в начале дня звезды советуют воздерживаться от деловой переписки – это может ввести вас и ваших корреспондентов в некоторое заблуждение. Служебные командировки могут не достигнуть поставленной цели. Вторая половина дня складывается намного удачнее. Это прекрасное время для выполнения плановых заданий и собеседования по поводу трудоустройства.

Скорпион

В начале дня у Скорпионов могут быть мелкие производственные травмы – будьте осмотрительнее при работе с техникой. Старайтесь не делать того, что могло бы повысить риск убытков. Вторая половина дня удачна для публикации резюме на предмет поисков новой работы. Также это исключительно удачное время для учебы – вы легко сможете усвоить новую информацию.

Стрелец

Стрельцам в начале дня вряд ли стоит доверять обещаниям деловых партнеров или клиентов. Клиенты могут проявить намерение сделать заказ, а потом откажутся без всяких объяснений. Вторая половина дня может принести вам финансовые поступления, например, на вашу пластиковую карту придут деньга в счет оплаты работы. Также вам могут вернуть долг.

Козерог

Козерогам в начале дня звезды советуют воздержаться от освоения новых технических средств, особенно если это связано с компьютерными технологиями. Вы можете потратить много времени и так и не разобраться в новой работе. Вторая половина дня принесет вам удачу от деловых контактов, поездок, работы с информацией и документами.

Водолей

Водолеям в начале дня не рекомендуется принимать участие в конкурсах, кастингах, а также любых видах конкурентной деятельности. От корпоративных встреч также лучше уклониться. Все это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Вторая половина дня складывается исключительно удачно для роста доходов от профессиональной деятельности.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале дня звезды советуют воздерживаться от деловых контактов или переписки с людьми издалека – подобные контакты могут привести вас к убыткам и нерациональной потере времени. Вторая половина дня благоприятствует любым творческим инициативам. Действуйте смелее и проявляйте самостоятельность – в этом случае вам сопутствует удача.