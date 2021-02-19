Ищите баланс — любовный гороскоп на 20 февраля

Сегодня в отношения важно найти не только любовь, но и гармонию.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленным Овнам легко работать с информацией: получать точные сведения, заранее планировать маршруты совместных поездок и время встреч, правильно подбирать темы для разговоров. Начало перого свидания может быть официальным или нейтральным, но тон будет дружелюбным, а это сейчас главное.

Телец

Влюбленным Тельцам этот день помогает усмирить страсти, «включить голову» и оценить свой ресурс - как материальный, так и моральный. Остыв и успокоившись, представители этого знака начнут смотреть на свою ситуацию более взвешенно и дальновидно, смогут правильно воспользоваться новостями и советами.

Близнецы

Влюбленным Близнецам день подскажет верный баланс между демократичностью и снобизмом, количеством и качеством. Свидание лучше назначить в «приличном обществе» или популярном престижном месте. Важно соблюсти этикет, вовремя продемонстрировать пассии свою эрудицию, связи или знание культурного кода.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки получат ценные сведения из надежных источников, но не будут знать, что с ними делать. Возможно, им свяжет руки обстановка, в которую они попали не по своей воле. Если вас и пассию разлучили обстоятельства или разделило расстояние, важно поддерживать контакт: способ найдется.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы найдут в отношениях баланс. В этом им поможет заранее установленное правило игры и нейтральная территория. День позволит преодолеть искушение лжи и заключить «пакт о ненападении». Связующим звеном на будущее может стать общая компания, модное хобби или популярная профессия.

Дева ‌‌

Сегодня даже влюбленные Девы относятся к категории «людей-калькуляторов», так как на первом месте у них цель и расчет. Многие Девы будут решать на свидании насущные вопросы или флиртовать с нужными людьми. Зато они будут незаменимы, когда пассии нужен совет (особенно, в сфере медицины или связи).

Весы ‌‌

Сегодня влюбленные Весы расставят своим поклонникам сети, в которые те не могут не попасть. При этом поведение большинства Весов далеко от коварства. Ими руководит логика, точный расчет, верная оценка момента и своих возможностей - а вдобавок, за ними заботливо присматривают боги любовной удачи.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы получат ценные советы, которые сыграют роль амортизаторов: полученная информация убережет их от опасного маневра сейчас или от роковой ошибки в близком будущем. Скорпионам, которые все еще не готовы услышать партнера, стоит прислушаться к комментариям друзей и близких.

Стрелец

Сегодня Стрельцы не встретят препятствий при попытке поговорить с партнером - в том числе, обсудить с ним (с ней) серьезные темы и долгосрочные общие планы. Если они волнуют вас, начать разговор следует именно с них. Возможны знакомства на официальном мероприятии: в командировке, на конференции.

Козерог

Сегодня у влюбленных Козерогов может появиться мания упорядочивания мелочей. Они способны скрупулезно программировать детали свидания и собственного образа, подмечать нюансы чужого поведения или подсчитывать расходы. Став объектом их изучения или контроля, партнер может почувствовать себя неуютно.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи вынашивают грандиозные планы, но осторожничают и перестраховываются. Многие из них предпочтут начать приятную личную беседу с нейтральной темы или аккуратной разведки чужих настроений. Но чем ближе вечер, тем более раскованными и интересными они станут как собеседники.

Рыбы ‌‌

Сегодня для полной гармонии в любви Рыбам придется заблокировать часть своей натуры (привычек, убеждений). Идеальное совпадение взглядов в одних вопросах сопровождается невидимой стеной непонимания в других. Могут совпасть идеи, но не ощущения. Любимого человека может поглотить чужая компания.