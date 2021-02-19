Знаки зодиака, притягивающие деньги как магниты

Каждый знак зодиака несет в себе особенную финансовую энергетику. Часто бывает, что человек трудится не покладая рук, но не получает достойного вознаграждения.

К кому деньги плывут рекой, и в какой профессии можно успешно реализовать свои таланты – подскажут звёзды.

Козероги с детства обладают феноменальными способностями заводить полезные знакомства. Незаурядные умственные задатки вкупе с гигантской самоуверенностью позволяют упорно и без задержек продвигаться по карьерной лестнице в сфере государственного управления. Козероги не любят одалживать деньги. Стремятся приумножить капитал, прибегая к инвестициям. Дальний родственник из Австралии, неожиданно отошедший в мир иной, но оставивший после себя приличное наследство, с вероятностью 99,9% – Козерог.

Если бы персонажи русских сказок знали об астрологии, Кощей непременно был бы Девой. Люди, родившиеся под этим знаком, всегда имеют запас на черный день и яростно его оберегают. Если Девы жалуются, что денег нет и до зарплаты не дожить, это значит, в заначке есть круглая сумма, которую они не планировали тратить сегодня. Благодаря аналитическому складу ума, природной кропотливости и знаниям, как правильно использовать свои навыки, Девы успешны в работе с финансами: банковское дело, бухгалтерия, аудит.

Огненные знаки всегда жаждут признания и обожания. Из-за стремления быть самыми популярными, богатыми и знаменитыми, им по плечу решение любой задачи. Стрельцы обладают творческим потенциалом, отличной интуицией и готовы круглосуточно учиться новому. Они чрезвычайно работоспособны. Неординарный подход к заработку и умение быстро подстраиваться под обстоятельства обещают успех в сферах, связанных с общением, преподаванием, эзотерическими учениями.

«Цель оправдывает средства» — любимый девиз Скорпионов. Их ничто так не радует, как хруст новеньких банкнот. Представители этого знака имеют склонность к торговле и знают, как продать сапожнику сапоги. По натуре Скорпионы победители и авантюристы, уважают риск, не боятся действовать. Но к сожалению, не всегда успевают вовремя остановиться. Необходимо помнить об осторожности. Если не реализовать свою предпринимательскую жилку, есть вероятность увлечься азартными играми и финансовыми пирамидами.

В их светлых головах всегда есть миллион планов, как сорвать большой куш. И всего одна проблема: как не растратить все несметные богатства в первый же день. Близнецы – авантюристы, готовые ввязаться в любые начинания. Не ради выгоды, а из спортивного интереса. Их привлекает возможность проявить себя, помочь напарникам. Для Близнецов важно быть на гребне волны вдохновения, иначе они быстро устанут и начнут раздражать окружающих пессимизмом и ленью. Нужно выбирать профессию, связанную с творчеством, телевидением, журналистикой.