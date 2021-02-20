Опасный романтический поворот — любовный гороскоп на 21 февраля

Сегодня вам стоит быть начеку — любовный поворот может испортить ваш роман.

Овен ‌‌

Овнам не стоит упускать хороший день для личной переписки или непринужденной болтовни: она снизит градус напряжения на любой стадии романа и будет уместна в любой ситуации. «Взрывоопасные» темы сегодня несложно замять. Если случилась ссора, говорите о приятных мелочах, с ней никак не связанных.

Телец

Влюбленным Тельцам этот день поможет смотреть на вещи проще. Может сработать популярный рецепт сброса напряжения от страстей - например, приятный шоппинг, визит в салон красоты - но важно, чтобы ваше окружение не затрагивало «больные» для вас темы отношений. Подходящий момент для невинного флирта.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы общительны, мечтательны и немного капризны в своих желаниях. От партнера они ждут не только официальных жестов внимания, предписанных любовным протоколом, но и какой-то особенной формы романтики, подсказанной неповторимостью момента. Вполне возможно, что они ее получат.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам стоит соблюдать все явные и неписаные правила романтического этикета (особенно, виртуального). Популярный шаблон в любви окажется куда надежнее творчества. Слишком искренняя приватная переписка или обмен чересчур личным видео не дадут вам желаемого эффекта, вы будете поняты неверно.

Лев ‌‌

Для Львов это день легкой романтики, которую им вредно «утяжелять». Избегайте вызова, избытка страстей, нотаций, чрезмерной принципиальности, стремитесь к дружелюбию и гармонии, а неловкости обращайте в шутку. К счастью, сегодня это нетрудно: вам и партнеру помогут быть мягче сами обстоятельства.

Дева ‌‌

Сегодня Девы легко обходят сомнительные ситуации в отношениях и не слишком страдают от недоразумений, возникающих между ними и их партнером. Секрет любовного мира и лада - однозначное согласие по большинству насущных вопросов, которое и заставит забыть (пока) о тайных фундаментальных противоречиях.

Весы ‌‌

Может ли союз по расчету быть счастливым - может, отвечают Весы, если расчет был правильный. Этот день подтверждает их правоту и дает им дополнительную фору в развитии знакомств (особенно, если их роман развивается дистанционно, завязаны отношения с иностранцем или представителем другой культуры).

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит бояться нового витка разногласий в отношениях или опасного поворота любовных приключений. Все проблемы в эти сутки сглажены. Обратная сторона равновесия - невозможность дать волю темпераменту. Даже интимные шутки «с перчиком» придется заменить нейтральными эвфемизмами.

Стрелец

Стрельцам стоит активнее использовать возможности любовных коммуникаций. Этот день позволяет им не только получить от разговора удовольствие и поддержать взаимную симпатию, но и закрепить благоприятное мнение о себе. Если у партнера есть сомнения относительно вас, вам легко удастся их развеять.

Козерог

Козерогам сегодня не стоит полагаться на химию чувственности. Важнее гармония в процессе общения: понимание на уровне этикета, единство в интеллектуальной и эстетической сфере. Неотъемлемые элементы обольщения - легкая дружелюбная атмосфера и приятные ароматы нового поколения (лучше унисекс).

Водолей

Сегодня главное оружие Водолеев - их умение быть приятными и остроумными собеседниками. Они без труда поддержат личный разговор или переписку, не растеряются перед заминкой в любовном диалоге. Звезды советуют им активнее пускать в ход это качество, так как «в ударе» им удастся пребывать не всегда.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы вынуждены прятать свои мысли и чувства, подыгрывать чужим убеждениям или смеяться над чужими шутками. Без этой тактической уловки большинству Рыб не добиться гармонии с партнером (особенно, при первом знакомстве). Даже ради любви не переоценивайте свою способность подстраиваться под других.