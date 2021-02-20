Легкий флер интриг — гороскоп на 21 февраля

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в Близнецах поддержит тягу к общению, а разговоры и мероприятия перейдут к приятной неформальной части.

Станет меньше официоза и осторожности, больше любезности, романтики и легкого флера интриг. Хороший день для свиданий и переписки, для покупки стильных аксессуаров, парфюмерии и косметики. Создать нужную атмосферу помогут модные, но нейтральные нетяжелые ароматы. Хорошо заниматься дизайном сайтов, рисованием и графикой, ведением блога. Продуктивный день для журналистов, пишущих на темы моды, кино, светской жизни и женских вкусов, для косметических сервисов и служб знакомств.

Овен ‌‌

Сегодня атмосфера общения вокруг Овнов останется дружелюбной и станет менее официальной. Вряд ли захочется вернуться к серьезному вопросу, после обсуждения глобальных тем самое время поболтать о приятных мелочах и чуточку посплетничать. Подходящий день для романтической переписки и выражения личных симпатий, для обсуждения деталей сетевой жизни, популярных трендов моды, кино, этикета, эстетики.

Телец

Сегодня звезды призывают Тельцов внутренне расслабиться, разрешить себе долю легкомыслия и пару невинных прихотей. Не стоит отказывать себе в шоппинге (особенно, за компанию с друзьями или коллегами), в приятной атмосфере, ароматах и лакомствах. Если ваши дела зависят от общения, сработает нехитрый принцип «будь проще и люди к тебе потянутся». Можно пользоваться выгодами своего текущего статуса.

Близнецы

У Близнецов сегодня есть повод для хорошего настроения, в котором особенно выражена нота мечты или романтики. Стоит подчеркнуть ее соответствующей атмосферой и ароматом (парфюмерией, ароматерапией). День может начаться с благой вести, музыки, потакания своим слабостям, приятной иллюзии. Подходящий момент для бьюти-процедур, небытового шоппинга, для свидания или интригующей дистанционной связи.

Рак ‌‌

В этот день Ракам лучше остаться за кулисами событий, быть рядовым членом своей команды или случайной компании. Не стоит нарушать общий этикет. Даже в тайном приватном общении имеет смысл держаться нейтрального тона. Попытка выразить глубокие оттенки своих чувств, поделиться мечтой или пояснить другим людям свои идеалы вряд ли приведет к чему-то, кроме умножения иллюзий на обоих концах провода.

Лев ‌‌

Сегодня Львы могут надеяться на понимание друзей, партнеров и даже случайных компаньонов. Пригодится деликатный совет или комментарий (особенно, женский). Чужая симпатия поможет залечить раны. Но гуманный настрой собеседников не станет панацеей, если вы упорствуете в своих заблуждениях: возможно, сочувствие вы примете за поощрение. День подходит для свиданий и вечеринок, но без лишних нагрузок.

Дева ‌‌

Для Дев этот день не пройдет впустую, они познавательно проведут время и решат пару важных задач. Даже мелкие подвижки будут частью большого плана, который они составили сами или им навязали обстоятельства. Правильно выбранное место, режим, диета или компания улучшат их самочувствие или служебные перспективы. Дополнительные нити симпатии свяжут их с полезными людьми. Недоразумения не критичны.

Весы ‌‌

Сегодня для Весов получат приятное продолжение вчерашние события. День связан с романтикой любви, но ею не ограничен. Его плодотворно проведут Весы-студенты, путешественники, ученые, программисты, журналисты, переводчики, репетиторы, блогеры. Он поможет общаться дистанционно, заниматься интеллектуальным хобби, литературным творчеством, дизайном сайта, изучением языка, международным проектом.

Скорпион

Скорпионам не стоит бояться краха и непоправимой ошибки. Сегодня приключения заканчиваются благополучно, можно надеяться на понимание, принятие, встречную дружелюбную реакцию, безопасную дистанцию, информационную поддержку, финансовую подстраховку. Не принесут большого вреда любовные недоразумения. Удастся поддержать мирную атмосферу в доме, избежать ссор в игре и проблем в компании для отдыха.

Стрелец

Сегодня общение для Стрельцов - не просто акт коммуникации. Это взаимное словесное творчество, поле обмена идеями и чувствами, интеллектуальная и эмоциональная гармония с аудиторией. День щедр на совпадение мыслей, синхронность желаний, общность идеалов и юмора, подходит для романтической переписки и поддержки взаимных симпатий. Усилить обоюдный интерес поможет легкое недоразумение или интрига.

Козерог

Сегодня Козероги чувствительны к приятным деталям на интеллектуальном уровне. Они могут остаться равнодушны к дополнительному физическому комфорту, зато получат радость от красивой схемы, точно сформулированной мысли или верно произведенных подсчетов. День может принести полезные приобретения, есть шанс удачно купить лекарства, аксессуары для компьютера или связи, духи, косметические средства.

Водолей

Сегодня Водолеи могут дать волю своей общительности, остроумию, а также личной симпатии к каким-то людям и идеям. Их умение быть хорошими собеседниками и понимать тренды дополнено обаянием. Звезды советуют им активнее использовать удачный фон для мирного общения (например, флирта или мягкого переманивания идейного оппонента на свою сторону): этого приятного преимущества они вскоре могут лишиться.

Рыбы ‌‌

Сегодня выигрывают Рыбы-одиночки и Рыбы-интеллектуалы. Первые вправе сами выбрать себе виртуального собеседника и удобный режим связи. Вторые смогут поговорить о том, что им интересно. От общительных, но чувствительных Рыб потребуется готовность влиться в компанию и в общую беседу, что им не всегда по плечу. Зачастую им придется поддерживать разговоры, не вызывающие у них эмоционального отклика.