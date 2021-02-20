Повремените с ответами — финансовый гороскоп на 21 февраля

Подумайте еще несколько дней, прежде чем дать ответ на предложения начальства или коллег.

Овен ‌‌

Овнам в этот день звезды советуют не торопиться и тщательно планировать последовательность своих действий в работе. Спокойный размеренный ритм действий окажется наиболее эффективным. Старайтесь любую работу выполнять качественно, чтобы не пришлось ничего переделывать. Отдавайте предпочтение той работе, которая требует серьезных интеллектуальных усилий.

Телец

Тельцам следует больше времени уделять работе с информацией, деловым контактам и учебе. Именно от этого во многом будет зависеть успех этого дня. Можно вести переговоры и подписывать долгосрочные соглашения о сотрудничестве. Ускоряется товарно-денежный и информационный обмен в торговой и посреднической деятельности. Могут быть нарушения ритма в работе с транспортом и в торговле.

Близнецы

У Близнецов благоприятный день для конструктивного сотрудничества с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Добиться успеха в делах вам поможет тщательное планирование и правильная расстановка приоритетов в соответствии со степенью важности тех или иных дел. Также уделяйте пристальное внимание качеству и срокам выполнения производственных заданий.

Рак ‌‌

У Раков в течение дня могут возникать сложности во взаимоотношениях с деловыми партнерами и клиентами. Вам будет казаться, что вас пытаются использовать в чужих интересах. Возможно, причиной проблем станет недостаточно четкое распределение обязанностей между сотрудниками. Старайтесь искать нестандартные решения в стоящих перед вами вопросах. Удачное время для контактов и поездок.

Лев ‌‌

Львам сегодня следует ориентировать себя на подведение итогов. Если есть какая-то работа, требующая завершения, то обязательно доведите её до конца, даже если для этого вам придется задержаться подольше на рабочем месте. Успешно поработают строители, коммунальщики и те, кто имеет отношение к семейному бизнесу. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег.

Дева ‌‌

Девам в этот день звезды не советуют вести переговоры с деловыми партнерами. При работе с документами, и особенно при подготовке текстов договоров, будьте внимательнее – малейшая ошибка может вам дорого обойтись. Не следует браться за те дела, в которых вы не имеете большого опыта. Активизируются деловые контакты. Хорошо поработают торговцы и водители транспорта.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют подходить к делам с точки зрения их материальной выгоды. Отдавайте предпочтение тем видам работы, которые приносят наиболее высокий размер оплаты в расчете на потраченное время. Также это хорошее время для принятия финансовых решений, связанных с покупками и инвестициями. Отношения с начальством складываются конструктивные.

Скорпион

Более всего сегодня преуспеют в делах Скорпионы, профессиональная деятельность которых предполагает самостоятельность в принятии решений. Возрастает значение уровня профессиональных знаний. Используйте свободное время для восполнения пробелов в знаниях. Успешно проходят служебные командировки. Имущественные разбирательства могут придти к компромиссу.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся сэкономить на финансовых затратах за счет получения всевозможных льгот и компенсаций. Возможно, вам предложат выйти на работу во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Некоторые важные вопросы будут успешнее решаться в тихой кулуарной обстановке. Также можете рассчитывать на поддержку со стороны влиятельного покровителя.

Козерог

Козерогам сегодня следует внимательнее относиться к той информации, которая будет поступать от знакомых, родственников и из средств массовой информации. Не принимайте эту информацию как руководство к действиям до тех пор, пока не убедитесь в её достоверности. То же самое относится к новым контактам. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение.

Водолей

У Водолеев сегодня не будет четкого и ясного представления относительно того, куда и в каком количестве тратить деньги. Чтобы обезопасить себя от ошибок, лучше пока воздержаться от принятия важных финансовых решений. С другой стороны это хорошее время для карьерного продвижения тех, кто давно ждет назначения на новую должность. Отношения с вышестоящим руководством улучшаются.

Рыбы ‌‌

Рыбам сегодня лучше не торопиться с проявлением инициативы в делах. Возможно, по некоторым важным вопросам вы будете находиться во власти собственных иллюзий, заблуждений. Удачное время для серьезного и углубленного изучения знаний, повышения уровня профессионализма. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит с точки зрения знания профессиональных тонкостей.