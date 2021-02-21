Проблемы со всех сторон — финансовый гороскоп на 22 февраля

Сегодня сложный для работы день. Если у вас есть возможность не трудиться — воспользуйтесь ей.

Овен ‌‌

Ожидания Овнов относительно получения премии или какого-то иного вида материального поощрения на основной работе сегодня вряд ли оправдаются. С осложнениями могут пойти дела у тех, кто связан с обслуживанием компьютерной или офисной техники. Возможны сбои в работе с новым программным обеспечением. Поэтому заблаговременно сохраняйте резервные копии важных файлов и документов.

Телец

У Тельцов не лучший день для сдачи экзаменов при переаттестации. Результат подобных тестирований вас на уровень знаний может оказаться существенно ниже того, что вы ожидаете получить. Это не лучший день для интеллектуального труда. Начальство может быть вами недовольно из-за вероятности большого количества ошибок, которые вы можете допустить в своей работе.

Близнецы

Близнецам сегодня вряд ли стоит рассчитывать на получение стабильных доходов. С точки зрения эффективности расходов день также складывается неблагоприятно. Особенно нежелательно делать покупки по безналичному расчету и в кредит. Будьте осмотрительнее при обращении с чужими деньгами. Крайне нежелательно инвестировать деньги в рискованные проекты.

Рак ‌‌

Типичные Раки сегодня будут склонны к частой смене настроения, что неблагоприятно может отразиться на деловой активности. Принимаемые вами решения могут не отличаться твердостью и последовательностью в их проведении. От личных инициатив лучше воздержаться. В отношениях с клиентами возможны неожиданные осложнения, вплоть до конфликтных ситуаций с жалобами на вас начальству.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды не советуют заниматься вопросами трудоустройства: размещать резюме в интернете, проходить собеседование с потенциальным работодателем, подписывать трудовой договор. Тот вариант работы, который вы найдете, может не соответствовать тем условиям, которые декларировались. В отношениях с коллегами могут возникать спорные моменты.

Дева ‌‌

Сегодня не лучший день для Дев, имеющих свободный график работы. Старайтесь не откладывать выполнение тех или иных работ на последний момент. В этом случае в самое ответственное время могут возникнуть непредвиденные осложнения, и вы рискуете сорвать сроки выполнения работы. Также это не лучшее время для всевозможных экспериментов с целью усовершенствования.

Весы ‌‌

У Весов сегодня может сложиться нестабильная обстановка в карьере и в отношениях с начальством. В первой половине дня начальство может вас озадачить неожиданным и трудновыполнимым заданием. Старайтесь точнее оговаривать, что именно в итоге хочет получить от вас начальство. На вторую половину дня не следует планировать завершение важных дел.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день складывается неблагоприятно для подготовки отчетов, аналитической работы с документами, перестановок на рабочем месте, в офисе. Работа с клиентами и покупателями может быть осложнена. Воздержитесь от подписания арендного договора для ведения бизнеса – в реальности условия, которые вам предложат, могут оказаться неприемлемыми.

Стрелец

У Стрельцов сегодняшний день может оказаться убыточным в том случае, если вы работаете в сфере торгово-закупочной и посреднической деятельности. Вам вряд ли удастся просчитать финансовые последствия от своих торговых и обменных сделок. Старайтесь не давать и не брать деньги взаймы. Важные деловые встречи и поездки пока лучше отложить.

Козерог

Козерогам в этот день звезды советуют воздерживаться от проявления инициатив. Дело в том, что вы можете заблуждаться по поводу некоторых важных моментов – во многом это будет связано с поступлением вам ложной информации. Это не лучший день для прохождения производственной практики студентами. Будьте осмотрительнее при работе с острыми деталями механизмов – возможны случаи производственного травматизма.

Водолей

Водолеям рекомендуется в любых делах действовать открыто. Старайтесь обходить стороной любые формы тайной или неофициальной экономической деятельности. Например, при выполнении частных заказов вы можете столкнуться с неприятностями, попытками обмануть вас. Нанимаясь на временную работу без трудового договора, заручитесь гарантиями оплаты за свой труд.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют не браться за те дела, в которых у вас имеется мало опыта. Также это весьма непростой день для творческих видов деятельности, требующих нестандартных подходов и умения быстро ориентироваться в непривычной ситуации. Наиболее важные дела запланируйте на утро – в конце дня ситуация может больше осложниться.