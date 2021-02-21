Исчезают все границы и условности — любовный гороскоп на 22 февраля

Сегодня будет сложно сдерживать чувства и мысли. Рискуйте, и будете счастливы.

Овен ‌‌

Сегодня между Овнами и их партнерами возможны недоразумения, но большого вреда они не принесут. Многие ситуации будут уже знакомы и вызовут улыбку, а не взрыв негодования. Для новых неожиданных проблем Овнам удастся подыскать нетривиальное практичное решение, которое поможет избежать ненужных ссор.

Телец

Влюбленным Тельцам пора включить свою интуицию и проявить изобретательность. День дарит им возможность нестандартного хода и помогает применить какой-то из своих оригинальных талантов. Но им стоит учесть, что сегодняшние маневры имеют отсроченный эффект и дадут желаемую отдачу через несколько дней.

Близнецы

Ситуации дня мешают Близнецам следовать своим идеалам в любви и претворять в жизнь свои романтические планы. От общения с пассией их отвлекут насущные дела. Многим Близнецам не останется ничего иного, как только включить воображение и постоянно пребывать вместе с любимым человеком в своих мечтах.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленные Раки погружены в свои эмоции и склонны руководствоваться собственными потребностями, что делает их немного эгоистами. В то же время, они очень чувственны, сентиментальны, идеалистичны и заботливы. Важно, чтобы эти положительные качества были нужны партнеру и нашли у него отклик.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам звезды намекают, что сегодня им больше подходит не яркость или игривость, а скрытность, загадочность или скромность. В некоторых случаях, будет лучше молча исчезнуть из поля зрения партнера - это единственная игра, в которой вы преуспеете без ущерба для своего самолюбия.

Дева ‌‌

Сегодня Девы окажутся во власти коллективных эмоций или своих старых привычек. Сентиментальный настрой способен дать неожиданные последствия. Знакомая атмосфера доверия или случайное стечение обстоятельств могут привести к контакту с бывшим партнером или оживить мечту о недоступном любовном идеале.

Весы ‌‌

Для влюбленных Весов это не лучшие сутки. Многих Весов отвлекут другие дела или нештатные обстоятельства. Не исключено, что под давлением ситуации им придется отложить задуманное: отклонить приглашение, перенести встречу, прервать дистанционную романтическую переписку или приятную «живую» беседу.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы ошибаются в делах, требующих быстрой реакции, но неизменно «попадают в яблочко» там, где наметилось продолжение сюжета. Их интуитивная дальновидная стратегия не даст плодов в моменте, зато станет им на руку позже. Не живите одним днем и работайте в любви на перспективу.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы ступают на зыбкую почву эмоций и тонких чужих ощущений. На ней им порой неуютно, и неспроста: есть риск поддаться мороку или пропустить очевидное. Многим Стрельцам будет не хватать деликатности в общении с пассией (особенно, в уединении и в беседах на интимные темы).

Козерог

Сегодня звезды устраивают Козерогам небольшой тест на проницательность и душевную чуткость. Именно от этих качеств зависит и эмоциональный резонанс в каждый конкретный момент, и общая атмосфера их любовных отношений. Рядом с понимающим отзывчивым партнером для них исчезнут все границы и условности.

Водолей

Сегодня обстоятельства мешают Водолеям быть чистыми романтиками и приводить в исполнение свои любовные планы. Если нет внешних препятствий, может подвести самочувствие или оказаться неподходящим настрой. Не стоит форсировать события: лучше временная пауза, чем жалкое подобие настоящего свидания.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы эмоционально раскованы, чувственны и готовы реализовывать свои фантазии самыми неожиданными способами. День хорош для интимного личного свидания, но не слишком удачен для переписки: взаимопонимание будет строиться на невербальных сигналах, а не на красноречии или коммуникабельности.