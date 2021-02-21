Взаимопонимании без слов — гороскоп на 22 февраля

11-12 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Солнца запускает волну повышенной эмоциональности, с элементами чувственных фантазий и легкой ностальгии по прошлому.

Возрастет тяга к дому или родине, усилится потребность в уединении, доверии без оговорок и взаимопонимании без слов. Друзья могут быть временно забыты из-за семейных дел. День не приглашает к лени и полной пассивности: в решении насущных задач потребуется изворотливость, проницательность или изобретательность, появится шанс неожиданным образом решить деловой или хозяйственный вопрос. В какой-то момент потребуется чувства юмора, компромисс или терпимость.

Овен ‌‌

Сегодня внимание Овнов переключается на дом и частную жизнь. Даже если их планы связаны с внешним миром, им придется отдать дань быту и жилищным делам, навестить родителей или других членов семьи. Возможны смешные или неловкие ситуации. Хорошая сторона дня - возможность не довести дело до ссоры, обратить все в шутку и найти оригинальное решение проблемы (особенно, хозяйственной или финансовой).

Телец

Сегодня у Тельцов появится побочное поле для приложения нерастраченной энергии и повод для проявления изобретательности. Многие Тельцы найдут интересное дело (или напарника по задумке) неподалеку: в семье, среди старых друзей. Самое время заняться хозяйственными заботами, ремонтом раритетного авто, помочь родне или соседям. Некоторые Тельцы будут не прочь поставить ловушку конкурентам по бизнесу.

Близнецы

Сегодня Близнецам не удастся всецело посвятить себя главному делу жизни или своим любимым занятиям. Не выйдет строго следовать свежеизученным правилам, новому мировоззрению или гордо объявленным принципам: правда жизни внесет поправки в мечты и красивые теории. Многим Близнецам придется считаться с текущими нуждами своего быта, семьи или бизнеса, искать нетривиальные решения для насущных задач.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам (особенно, рожденным в июне) не повредит чувство юмора, так как они могут попасть в забавную неоднозначную ситуацию. Также, может пригодиться дипломатичность, изобретательность и находчивость. Приятной особенностью этих суток станет базовая внутренняя гармония, которая позволит сохранять душевное равновесие. Еще одна хорошая сторона дня - возможность получить поддержку от друзей.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется считаться с общим эмоциональным фоном момента, а также со своей собственной чувствительностью и текущим душевным состоянием. Этот день подходит для молчания, уединения, ухода в переживания и воспоминания. Некоторые Львы добровольно станут отшельниками или домоседами. Повышенная ранимость сделает их внутренне уязвимыми и помешает воспользоваться законным оригинальным шансом.

Дева ‌‌

Сегодня Дев ждут небольшие сюрпризы в кругу семьи или старых друзей, но нужды беспокоиться нет: либо тревога будет ложной, либо найдется нетривиальный выход. Обстоятельства этих суток помогают отрешиться от тягот повседневного режима и избавляют от необходимости подчинения правилам. Вы можете пойти вслед за старинной мечтой, повидаться с близкими, положиться на свое или коллективное настроение.

Весы ‌‌

Сегодня свобода Весов ограничена. Немногим Весам удастся полностью посвятить себя главному интересу - например, любви, творчеству, новому хобби или детям. Правила поведения и направление внимания может продиктовать семейное дело, жилищная сиутация или старый «кормящий» бизнес. Может требоваться помощь необычного свойства. Возможно, придется проявить изобретательность или пойти на небольшой риск.

Скорпион

В этот день Скорпионы обладают базовой внутренней устойчивостью и не без оснований доверяют своему чутью. Оно может подвести их в решении сиюминутных проблем, но укажет безошибочный ход в ситуации, рассчитанной на продолжение. Многие Скорпионы интуитивно найдут путь подстройки к своенравному домочадцу, партнеру или клиенту, оригинальным образом поладят с иностранцем, земляком или дальней родней.

Стрелец

Стрельцам сегодня может прийтись нелегко: атмосфера дня насыщена эмоциями, а не идеями, и требует душевного резонанса чаще, чем интеллектуальной резвости. Не все поддается анализу, кое о чем придется догадываться. Не все чувства удастся облечь в подходящие слова, не все мысли, шутки и предложения будут уместны. Причину неудач стоит поискать в недостаточной деликатности и неумении хранить секреты.

Козерог

Козерогам сегодня стоит быть более чуткими к чужим настроениям и привычкам, заботиться об эмоциональной обратной связи. Наградой станет возможность поладить с людьми, в которых они заинтересованы. Это могут быть члены семьи, коллеги, партнеры, друзья, толковые помощники и интересные клиенты, а также те, к кому суровые Козероги питают «родственные» чувства: доверие, ностальгическую привязанность.

Водолей

Сегодня возрастет зависимость Водолеев от обстоятельств - в том числе, от рабочих условий, семейных хлопот и здоровья. Под влиянием момента многим Водолеям предстоит пожертвовать своими планами и привычками. Не исключена повышенная чувствительность. Лучше отложить те мероприятия, где вы намерены играть центральную ключевую роль, так как лидером или «примой» вам в эти сутки побыть вряд ли удастся.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы окажутся в родной стихии, смогут дать волю своим эмоциям или найти применение личным талантам. Есть шанс оригинальным путем реализовать свои давние фантазии, проявить себя в сфере искусства, музыки, кулинарии. Атмосфера этих суток подпитывает романтические мечты, чувственные желания и родительскую привязанность к детям, многие Рыбы почувствуют настрой любимых существ на расстоянии.