Высокие тонкие вибрации — любовный гороскоп на 23 февраля

Сегодня стоит проявлять свои чувства самым возвышенным способом.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам не стоит гнаться за романтикой: атмосфера дня к ней не располагает. В отношениях подчеркнута напряженная линия, не исключено вмешательство родни или реалий бизнеса в личную жизнь. Если романтическое приключение подходит к концу, велика вероятность завершить его на неудачной ноте.

Телец

Сегодня Тельцы способны проявить лучшие качества своей натуры, если им в этом не мешать. День хорош для проявления их чувственности: она поможет им сбросить эмоциональное напряжение. Интимная близость или серия совместных хлопот будут способствовать примирению Тельцов с партнерами в случае ссоры.

Близнецы

Влюбленных Близнецов этот день может лишить главного удовольствия - а именно, возможности вести с любимым человеком познавательные бесконечные разговоры обо всем. Шансов на тесный контакт больше, если есть повод для общих хлопот, но не стоит надеяться, что такая ситуация даст простор для романтики.

Рак ‌‌

Сегодня Раков и их партнеров объединяет чувственное начало. Чуть обновленное в угоду моменту, оно станет лучшим лекарством от «хронических болезней» союза - например, от взаимной подозрительности и ревности. А вот с мечтой о доме у моря, лужайке, собаке и трех детях Ракам придется пока повременить.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленные Львы зависят от эмоциональной атмосферы момента. Не стоит бороться с наплывом чувств, важнее придать им верное направление (особенно, в одиночестве и разлуке). Опасно уходить в воспоминания и крутить в воображении негативные сценарии. Не время для открытой любовной инициативы.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленными Девами меньше управляет логика и больше - спектр эмоций. Многие Девы будут подвержены ностальгии, могут поддаться старой привязанности или забытому чувству. Вероятность оказаться во власти прошлого особенно велика, если вы вступили в тесный контакт со своей прежней компанией.

Весы ‌‌

Сегодня Весы не в лучшей эмоциональной форме, возможны и проблемы интимного характера. Многие Весы могут не по своей воле оказаться во власти прошлого и связанных с ним негативных переживаний. Это не самый подходящий момент для знакомства, сокращения дистанции, попытки создать общее пространство.

Скорпион

Сегодня на авторитет Скорпионов в отношениях отлично работает их прошлое. Даже самый независимый капризный партнер будет остро нуждаться в своем магнетичном загадочном Скорпионе. Многих Скорпионов сделает желанными и незаменимыми в чужих глазах их искушенность в сексе или каком-то сложном вопросе.

Стрелец

Сегодня влюбленным Стрельцам многое неясно. Они могут испытывать трудности при трактовке чужих эмоций или плутать в дебрях собственных ощущений. При условии благоприятного эмоционального фона и взаимного доверия, день подходит для обновления сексуального арсенала и реализации чувственных фантазий.

Козерог

В эти сутки Козероги могут рассчитывать на эмоциональный отклик партнера и на взаимопонимание с ним в интимных вопросах. Если и сами Козероги не поскупятся на ответное внимание, тандем окажется безупречным, несмотря на множество разногласий по прочим поводам. Подходящий день для приватной встречи.

Водолей

Сегодня основные карты Водолея в любовной игре блокированы обстоятельствами. Придется удивлять пассию второстепенными талантами, побочными возможностями и запасными вариантами. Например, умением решать необычные бытовые задачи. Главное, не ждать за это благодарности и поклонения своей персоне.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы могут наслаждаться чувственной стороной любви и эмоциональной гармонией. День побуждает взаимодействовать на самых высоких тонких вибрациях, которые Рыбам близки. Слиянию душ и тел поможет музыка, поклонение общим кумирам и идеалам. Совпадения вкусов на бытовом уровне не обязательны.