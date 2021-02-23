Время семейного праздника — гороскоп на 23 февраля

12-13 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке поощряет привязанность к дому и близким, по возможности, не пассивную.

День подходит для помощи родителям, бытовых хлопот, модернизации хозяйства и семейного бизнеса, для тех людей, чья деятельность связана с бытовыми услугами и работой на дому (в том числе, с проживанием). Хорошо заниматься ремонтом производственных и жилых помещений, гостиничным делом. Есть шанс объединиться с родственниками или земляками, получить от них помощь. Энергию для дела могут дать не только родственные чувства, но и высокие идеалы, возможна бескорыстная приватная деятельность, жертвенность.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам лучше заняться делами практическими: доходным бизнесом, жильем, хозяйством. Не самое удачное время для романтики и развлечений, а также отдыха: даже дома не выйдет расслабиться и уйти от насущных дел, например, приготовления пищи. С другой стороны, если в семье или в близком кругу царит напряженная атмосфера, хлопоты поглотят избыток эмоций и помогут утилизовать негативную энергию.

Телец

Сегодня Тельцы заинтересованы оригинальным делом или прикладным хобби, в котором покажут себя как оригиналы, энтузиасты, способные ученики или мастера на все руки. Многие Тельцы будут готовы заниматься тем, что их волнует, до ночи. Одержимого своей манией Тельца окружение легко сможет «использовать в хозяйстве», привлекая к решению насущных задач - но для этого нужно знать ключ к его увлечению.

Близнецы

В ситуациях этого дня Близнецы вынуждены оттачивать деловые или хозяйственные качества. А также, если того требуют их текущие цели, тренировать эмпатию и проницательность. Все, что составляет в данный период жизни их главный интерес, вплоть до ночи останется «за кадром». Звезды не советуют планировать на этот день учебные мероприятия, развлечения, интеллектуальную работу и важные личные контакты.

Рак ‌‌

Раки могут провести этот день в «трудах праведных», работая на себя или на нужды команды. Не стоит лениться, пока у вас есть стимул и вдохновение. Подходящий эмоциональный настрой добавит упорства и веры в конечный успех (особенно там, где нужны практичность, дальновидность и терпение, приходится работать с новыми людьми или в необычных условиях). В ходе работы могут стать друзьями прежние враги.

Лев ‌‌

Сегодня звезды рекомендуют Львам беречь свое телесное и душевное здоровье, не покидать без веской причины знакомую территорию. Вредны и перегрузки, и бездействие. Хорошо заниматься делами «из-за кулис», находясь в укрытии или на безопасной дистанции от очага проблем. Можно заняться обновлением своего быта, скрытой частью бизнеса или профессиональной работы. Не стоит забывать и о пище для эмоций.

Дева ‌‌

Сегодня Девы вправе отложить в сторону все официальные дела и «отвести душу» в старинном хобби, возможно, чуть модернизировав его на новый лад. День поможет вам теснее взаимодействовать с близкими по крови и духу людьми (родней, старыми друзьями), именно с ними лучше пойдет командная работа. Несмотря на ориентацию в будущее, многие занятия будут окрашены ноткой сентиментальности и ностальгии.

Весы ‌‌

В этот день Весам приходится преследовать не те цели, которые близки им лично. На первое место могут попасть интересы семьи или бизнеса. Не исключен негативный эмоциональный фон, как тень прошлого. Ситуации этих суток не всегда будут ситуациями вашей силы. Возможно, придется обратиться к тем, кто больше искушен в деловых и финансовых вопросах. Важнее логики и знаний будет чутье или «голос крови».

Скорпион

Сегодня Скорпионов сопровождает удача и ... тень прошлого. Успех вероятнее за счет старых наработок - или прежних отношений, где присутствует эмоциональная, деловая или интимная гармония. Многие Скорпионы будут востребованы благодаря своей искушенности в сложном вопросе. Не стоит отказываться от дружеской или родственной помощи, от поддержки из-за рубежа, частичного сотрудничества с конкурентом.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут оказаться перед сложной задачей, с которой им не справиться без посторонней помощи. К ее решению вряд ли уместно привлекать чужих и случайных людей. В наиболее выгодном положении окажутся Стрельцы, которые ладят со своими близкими (родней, земляками) или имеют доверенных лиц, с которыми можно делиться секретами. Не стоит игнорировать правила приватности и самим Стрельцам.

Козерог

Козерогам день позволяет развивать деловые и личные отношения. События будут подчиняться правилу «чем больше доверие, тем больше успех». Энергию, терпение и вдохновение сегодня даст не долг или расчет, а душевная привязанность и хороший эмоциональный резонанс. В некоторых ситуациях, уместно полное стирание границ между партнерами. День удачен для интимной встречи и приватного сотрудничества.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит надеяться на прогресс в главном. Предстоит заняться мелочами и скрытыми деталями. Возможно, придется сделать что-то по дому, помочь близким. Может требовать лечения старое недомогание. Необходимая работа не будет скучной: в ней можно применить часть своих неординарных идей, проверить новый инструмент или прием. Время пролетит быстрее, если включиться в дело эмоционально.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам ни суетиться понапрасну, ни лениться. День подскажет оригинальный ход и поможет остаться на верном пути. В зависимости от личных потребностей и настроения, вы сумеете продвинуться в бизнесе, уладить техническую или бытовую проблему, поддержать динамику в любовных отношениях или творческой области. Можно сделать что-то необычное и полезное для себя, детей, близких.