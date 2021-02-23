Не бросайте дело на полпути — финансовый гороскоп на 23 февраля

Сегодня очень важно завершать дела, за которые вы взялись, не перекладывая их на завтра.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается исключительно удачно для профессионального обучения. Уровень интеллектуальной активности будет выше среднего, и вы сможете быстрее усваивать полезную информацию. Также вы можете преуспеть в творческих профессиях и конкурентных видах деятельности. Например, можно принимать участие в кастингах, конкурсах на звание лучшего в профессии.

Телец

Тельцам в этот день удастся успешно решить ряд серьезных материальных проблем, и вы при этом проявите свои лучшие практические качества. Вырастут ваши доходы, причем деньги могут придти как за счет основной вашей работы, так и за счет дополнительной подработки. Вырастут доходы от любых вариантов частной подработки.

Близнецы

Близнецам звезды советуют направить свои инициативы на расширение и укрепление деловых связей. Успешно проходят деловые встречи, поездки. Лучше всего вы будете работать во взаимодействии с другими людьми. Хороший день для учебы – вы будете легко усваивать новые знания. Активизируются торговые операции, ускоряется товарно-денежный обмен.

Рак ‌‌

У Раков в этот день могут быть неожиданные изменения в карьере. Например, в результате пертурбаций и кадровых перестановок вам сообщат, что открылась новая вакансия для вас. Также вам может поступить выгодный заказ, на выполнение которого не потребуется затрачивать много времени. Все это может повысить уровень финансовой обеспеченности и профессионального статуса.

Лев ‌‌

У Львов в этот день усиливается чувство любознательности и интеллектуальной активности. Наиболее успешно пойдут дела у студентов. Удачный день для обмена опытом по интернету с коллегами из других стран и регионов. Вы можете познакомиться с человеком, который откроет перед вами многие тонкости в вашей профессии. Успешно проходят служебные командировки.

Дева ‌‌

Девам звезды советуют наиболее важные дела запланировать на вторую половину дни. Дело в том, что с утра у вас могут возникать непредвиденные осложнения в отношениях с коллегами и подчиненными. А во второй половине дня обстоятельства сами будут складываться в вашу пользу. Можно подавать заявление в банк для выдачи кредита. Также вам могут вернуть долг.

Весы ‌‌

У Весов исключительно удачный день для работы в составе группы единомышленников. Вы сможете не только успешно решить текущие дела, но и многое сделать в расчете на перспективу. Это хорошее время для работы с прицелом на будущее, на получение результата в перспективе. Успешно проходят служебные командировки и рекламные мероприятия.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют максимум внимания уделить освоению тонкостей в работе с техникой и механизмами. Именно благодаря техническому развитию вы сможете успешно выполнить плановые работы. Возможно, вы сможете проявить себя в качестве изобретателя или рационализатора. Хорошо складываются отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу.

Стрелец

Стрельцам, озабоченным поисками новой интересной работы, сегодняшний день рекомендуется использовать для публикации резюме на соответствующих сайтах в интернете. Также вы сможете преуспеть в таких конкурентных видах деятельности типа кастингов или конкурсов на звание лучшего в профессии. Это благоприятное время для укрепления вашей деловой репутации.

Козерог

Козерогам сегодня удастся добиться улучшения условий труда на рабочем месте. Работодатель будет готов пойти вам навстречу в ваших пожеланиях и просььбах. Отношения с коллегами и подчиненными складываются удачно. Возможно, в вашем трудовом коллективе появится новый сотрудник. Можете рассчитывать на успех в выполнении текущих дел.

Водолей

Водолеям в этот день удастся расширить круг своих знакомств, причем многие из новых знакомых будут вам полезны с точки зрения деловых контактов. Успешно проходят учеба, деловые поездки, встречи, консультации, работа с обслуживанием клиентов и переговорный процесс. Если вашей компетенции окажется недостаточно для решения актуальных вопросов, то используйте свои деловые связи и доверьте работу знающему специалисту.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, т.е. той работе, в которой вы чувствуете себя опытными профессионалами и которой занимаетесь длительное время. Старайтесь не бросать дела на полпути, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Бизнесменам рекомендуется провести аналитическую работу состояния своего бюджета.