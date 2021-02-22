Большая душевная близость — любовный гороскоп на 22-28 февраля

В первой половине недели Венера будет в знаке Водолея.

Атмосфера в любви станет открытой и дружелюбной. Люди начнут легко знакомиться. Социальные различия перестанут иметь значение. Важным условием для того, чтобы начались отношения, будут общие интересы. Часто люди будут соглашаться на свидания спонтанно, не подумав и даже без особой симпатии к партнеру, просто из жажды новизны. Поэтому же, а вовсе не из-за повышенной чувственности, многие будут склонны экспериментировать в сексе. В четверг Венера перейдет в знак Рыб. В личной жизни станет трудно отличить реальное положение дел от выдумки. Будет очень много романтических эпизодов. Большинство людей не захочет разрушать романтическую атмосферу, чтобы прояснить для себя какие-то практические моменты. Если люди искренне любят друг друга, они «сольются воедино» — будут делить на двоих одни мысли, одни жизненные планы, деньги. А в негативном варианте вы можете начать подозревать партнера, надумать себе измены, поверить сплетням, попасться на удочку мошенников.Всю неделю Венера в знаке Рыб. Это ее положение символизирует романтику, бескорыстие, растворение любящих людей друг в друге, большую душевную близость.

В негативном варианте Венера в Рыбах означает иллюзии в любви, додумывание за партнера, созависимость. В понедельник и вторник убывающая Луна в Весах настроит всех на миролюбивый лад. Идеальным вариантом, как провести время, будет казаться свидание с любимым человеком. В эти дни нельзя выяснять отношения и ругаться. В среду секстиль Венеры с Ураном освежит отношения. Он принесет в них что-то неожиданное и приятное: незапланированное свидание, новое знакомство. Партнер может повести себя не так, как вы от него ожидали, в лучшую сторону. В четверг Марс войдет в Близнецы. Мужчины станут легче на подъем и более склонны к флирту. В пятницу и субботу Луна в Стрельце зарядит вас оптимизмом, однако может сделать слишком легковерными. Для серьезных решений в любви больше подойдет воскресенье, когда Луна будет в здравомыслящем знаке Козерога.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе стоит быть более чуткими к настроению партнера, чтобы вовремя уловить происходящие в нем изменения. В противном случае, они будут по-прежнему прикладывать силы в знакомом направлении и недоумевать, почему их подарки больше не радуют пассию или их усилия перестали давать эффект.

Телец

На этой неделе Тельцам важно правильно выбрать момент для своей любовной инициативы (особенно, если они хотят что-то наладить, вернуть, смягчить или исправить). Звезды советуют приберечь пыл до выходных, именно в это время сложится подходящая атмосфера. Не стоит медлить: момент может быть упущен.

Близнецы

Во второй половине этой недели для Близнецов возрастает риск пасть жертвой старых любовных иллюзий. Меньше других рискуют Близнецы, уже успевшие наладить с любимым человеком контакт и опознать друг в друге родственную душу. Чем короче история общения, тем меньше должен быть в любви кредит доверия.

Рак ‌‌

Эта неделя вернет Ракам веру в любовь (или в конкретного человека, которому они отдали свои симпатии). Много приятных мелких моментов обещают выходные. Многие Раки будут готовы закрыть глаза на нестандартные особенности ситуации или на странности пассии. Возможна идеализации партнера на расстоянии.

Лев ‌‌

На этой неделе удачливые Львы наслаждаются интимными эмоциями любви, а Львы, потерпевшие крах, растравляют свои раны и мечтают о компенсации за ущерб. Но и тех, и других гложут сомнения: счастливые Львы не уверены в себе, а обжегшиеся Львы спрашивают себя, не повезло ли им вовремя остановиться.

Дева ‌‌

Влюбленным Девам не стоит терять время в субботу и воскресенье. На этой неделе им не найти лучшего момента, чтобы уравновесить свои и чужие потребности. Исказить тонкий баланс может чрезмерная очарованность Дев объектом своих симпатий - поскольку сам объект их симпатий будет очарован лишь собой.

Весы ‌‌

Эта неделя лишит Весов какого-то ценного преимущества в любви, но им не стоит волноваться: все важные долгосрочные козыри по-прежнему остаются у них на руках. Но все же им стоит на время сбавить темп или снизить частоту контактов. В зависимости от ситуации, им пригодится скромность или скрытность.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам неделя готовит подарок: рост эмоциональной гармонии. Воможно, появится общая с партнером тайна или увлечение. Скорпионы, уставшие от войны характеров и выкрутасов своих пассий, могут найти отдушину или вернуться к прежней любви. Лучшее время для интима и романтики - выходные.

Стрелец

На этой неделе Стрельцы вновь вступят в любви на скользкую сомнительную почву, что почувствуется яснее в выходные. Некоторые Стрельцы опять окажутся перед старинным заблуждением, обманом или загадкой. В такой ситуации им важно не утратить связь с реальностью, став жертвой недоразумения или иллюзии.

Козерог

Влюбленным Козерогам добавят комфорта выходные. Подарки судьбы проявятся в мелочах. Станут чаще минуты душевного родства, может усилиться эмоциональное взаимопонимание или наладиться сексуальная совместимость. Партнеры научатся обходить «острые углы» или беречь друг друга от лишней информации.

Водолей

На этой неделе Водолеи могут выйти из своего недавнего романтического амплуа или начать проявлять себя в любви немного иначе. Например, меньше делиться с пассией своими идеями, но чаще дарить подарки. С важными шагами в личной жизни звезды советуют повременить: подходящие условия еще не сложились.

Рыбы ‌‌

Рыбам не стоит торопиться с тем или иным шагом в любви в начале недели: к выходным (а возможно, и раньше) их настрой изменится. Наиболее приятную атмосферу обешает уик-энд: будет несложно найти баланс вкусов и темпераментов, согласовать взаимные ожидания, совместить любовные и дружеские симпатии.