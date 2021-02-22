Все приходит в норму — финансовый гороскоп на 22-28 февраля

В первой половине недели Венера в знаке Водолея сделает ваши вкусы своеобразными.

Это отразится на том, что вы покупаете и куда тратите деньги. В плане доходов появится желание работать в группе, разделить и работу, и доход с друзьями. Во второй половине Венера — в знаке Рыб. В финансовых вопросах сложатся мутные, непонятные ситуации. Вам будет сложно понять, чего вы на самом деле хотите. О деньгах у вас будет идеалистическое представление, например, что деньгами можно сделать кого-то счастливым, выразить свою любовь, показать филантропические черты характера. Поэтому вы будете охотно заниматься благотворительностью. Делайте это со здравомыслием, потому что так вы легко привлечете мошенников, которые вами воспользуются. Приятная новость для тех, у кого с начала месяца ухудшилась торговля, затормозились сделки и переговоры: сейчас все начнет приходить в норму. В четверг вы ощутите прилив сил для решения практических задач и заработка. А в субботу даст сбой здоровье или сломается что-то из ваших рабочих инструментов.

Овен

Овны на этой неделе добьются больших успехов на поприще финансовой деятельности. Дела пойдут исключительно удачно для тех, кто помимо основной работы, имеет дополнительную подработку. Ваши доходы во многом вырастут за счет повышения частных заказов и работы во внеурочное время. Например, вас могут попросить выйти поработать на замену заболевшего коллеги с обещанием оплаты в двойном размере. Также ваши успехи могут быть связаны с повышением уровня вашей работоспособности. Вы сможете в течение длительного времени интенсивно работать не чувствуя усталости, выполняя большие объемы работы. Прилагайте усилия для приобретения полезных практических навыков с целью совершенствования профессионального мастерства. Чем выше будет интенсивность работы, тем скорее вы повысите уровень своего мастерства. Поскольку у вас могут появиться свободные деньги, вы сможете сделать выгодные покупки. Удастся увеличить объемы своего движимого имущества.

Телец

Тельцам на этой неделе важно действовать активнее и проявлять инициативу. В этом случае многие актуальные вопросы найдут свое положительное разрешение. Вы должны помнить о правиле, что под лежачий камень вода не течет и вам потребуется проявить немало активности, чтобы этот камень сдвинуть с мертвой точки. Личная инициатива в делах – вот ключевой фактор успеха. Будет движение, исходящее от вас, будет и встречное движение в вашу поддержку. Это благоприятное время для активизации деловых и дружеских связей. Возможно, вам удастся успешно решить некоторые дела благодаря подключению людей, которые реально могут помочь здесь. Также следует ориентировать себя на участие в коллективной творческой работе. Это особенно относится к тем, кто работает в научно-исследовательской или проектно-конструкторской группе единомышленников. Старайтесь использовать новейшие достижения технического прогресса в своей работе. Это повысит вашу эффективность.

Близнецы

Первая половина недели для Близнецов может быть связана с финансовым благополучием и реальными достижениями своих целей. Главное условие для успеха – целеустремленная упорная работа над исполнением заранее намеченных планов. Если вы работаете индивидуально, то вам сопутствует удача благодаря внешним обстоятельствам. Тем, кто работает в непосредственном контакте с начальством, удастся заручиться его поддержкой. Эти дни благоприятствуют тем, у кого есть дополнительные источники доходов. Это может быть работа на полставки, по совместительству, удаленно или подработка на выполнении частных заказов. В ходе выполнения такой работы ваши доходы могут существенно вырасти. Также это удачное время для руководящих работников. Вам могут поступить важные сведения, благодаря которым вы сумеете правильно сориентироваться и принять эффективные управленческие решения. Некоторые вопросы вы сможете урегулировать, используя методы тайной дипломатии. благоприятное время для урегулирования вопросов, связанных с финансовыми обязательствами, долгами. Вы сможете договориться о рассрочке платежей на более выгодных для вас условиях.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе удастся сделать важный задел для своих успехов в будущем. Перед вами могут открываться новые перспективы в бизнесе. Во многом это будет связано с интересным общением с коллегами и единомышленниками по переписке и через Интернет. В результате обмена опытом вы узнаете нечто такое, что заинтересует вас. Это благоприятное время для того, чтобы не держаться за мелкие сиюминутные выгоды, а смотреть вперед, думать о будущем, о перспективе. У бизнесменов успешно проходят дальние поездки с целью изучения рынков на предмет расширения географии бизнеса. Типичные Раки будут настроены на интеллектуальные виды деятельности. Успешно проходит профессиональное обучение и обмен мнениями. Используйте эти дни для того, чтобы узнать как можно больше о своей профессии, расширить свой кругозор. Удача сопутствует вам в рискованных начинаниях и в коллективной работе. Возможно, начальство решит выдать вам внеплановую премию. Хорошо идут дела, связанные с планированием, научными и маркетинговыми исследованиями, акционированием и проектно-конструкторскими разработками.

Лев ‌‌

Львы, занимающие руководящие должности, в течении всей этой недели могут проявить себя эффективными управленцами. Особенно это относится к тем, кто имеет планы по реформированию структуры управления и кадровым перестановкам. Можно заниматься оптимизацией бюджетных расходов. Ваши решения будут своевременными и финансово оправданными. Также это хорошее время для получения доступа к банковским кредитам. Одним из ключевых условий успеха может стать ориентация на решительный отказ от всего устаревшего и утратившего свою эффективность. Наиболее успешным и предпочтительным стилем поведения будут смелые и напористые действия, бескомпромиссное отстаивание своих интересов, невзирая на чины и должности. В этом смысле наиболее успешными будут руководящие работники, занимающие достаточно влиятельное положение. Вы будете полностью владеть ситуацией, и принимаемые вами управленческие решения будут очень эффективными. Удачно складываются переговоры с деловыми партнерами.

Дева ‌‌

Девы в течение этой недели смогут успешно завершить переговоры. Звезды советуют активизировать деловое партнерское сотрудничество. Именно от других людей вам сейчас будет приходить наибольшая выгода. Поэтому столь успешно будут проходить переговоры, которые могут завершиться подписанием выгодных для вас соглашений. Также это хорошее время для юридического оформления договорных отношений. Успешно развивается сотрудничество с иностранцами и деловыми партнерами из других регионов. Можно публиковать резюме на сайтах работодателей – ваша вакансия не останется незамеченной. Успешно пойдут дела в сфере услуг. Вы не будете испытывать недостатка в клиентах, заказчиках, покупателях. Удастся значительно расширить клиентскую базу. Ваш авторитет заметно повысится, и вы будете получать благодарные отзывы за свою работу. Кроме того, это хорошее время для повышения уровня квалификации. Полезно посещать выставки, семинары, научно-практические конференции. Ваши рекламные мероприятия будут замечены потенциальными клиентами и заказчиками.

Весы ‌‌

У Весов вся эта неделя складывается благоприятно для работы в реальном секторе экономики. Прежде всего, добьются высоких результатов те, кто занимается ремонтом и обслуживанием машин, механизмов. Людям с техническим складом ума удастся придумать ряд новшеств и усовершенствований, благодаря которым производительность труда существенно вырастет. Прекрасное время для программистов, инженеров, изобретателей и рационализаторов. Это хорошее время для тех, кто пока находится в статусе безработных и занят поисками работы. Работодатели и руководящие работники также преуспеют в делах. Это благоприятное время для кадровых перестановок, изменений графика работы и оптимизации бюджетных расходов. Окажутся в выигрыше те, кто не боятся идти на риск и просчитывать варианты на много ходов вперед. Это в первую очередь относится к рискованным финансовым операциям типа вложений денег в проекты или дачи денег в долг под большие проценты. Возможно, вам откроется доступ к кредитным ресурсам и вы сумеете ими распорядиться с выгодой для себя.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам на этой неделе ориентировать себя на развитие делового партнерского сотрудничества и внимательно прислушиваться к внешним импульсам. Это время не связано с развитием личных инициатив. Более всего преуспеют в делах те, кто умеет подстраиваться под ситуацию, адаптироваться к внешним условиям и людям. Тем более, что внешние обстоятельства для вас благоприятствуют и требуется только правильно и наиболее эффективно в них вписаться. В частности, это означает, что вы добьетесь хороших результатов в сфере услуг, когда очень важно внимание к запросам клиентов. Особенно это имеет отношение к индустрии отдыха, моды, развлечений. Успешно проходят публичные выступления, рекламные мероприятия. Участие в конкурсах и кастингах может повысить ваши шансы на призовые места. Рекомендуется больше доверять своим деловым партнерам. Успешно проходят переговоры. Также вы сможете расширить и укрепить свои деловые связи.

Стрелец

У типичных Стрельцов в течение всей недели уровень работоспособности будет столь высоким, что вы сможете успешно справляться с множеством дел. Для вас будет характерно трудолюбие и конструктивный подход к решению практических вопросов. Лучше всего поработают те, кто имеет отношение к физическому труду или к обслуживанию техники и механизмов. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются деловые. Рекомендуется браться за те дела, которые вы сможете закончить до конца недели. Старайтесь не откладывать дела в долгий ящик и решать вопросы по мере их поступления. Также это хорошее время для завершения начатых ранее проектов. Преуспевают строители и офисные служащие. Используйте эти дни для обустройства своего рабочего места. Вы сможете сделать более удобным свое рабочее место, что положительно отразится на производительности труда. Кроме того, вы сможете преуспеть в освоении новой техники и приобретении навыков работы со сложными машинами и механизмами. Успешно поработают инженеры, ремонтники, изобретатели и рационализаторы.

Козерог

Козероги в течении всей этой недели преуспеют в укреплении и расширении деловых связей. Могут состояться важные встречи, знакомства, в результате которых ваш бизнес может получить новый импульс к развитию. Успешно проходят торговые сделки, рекламные мероприятия. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить число подписчиков и заказчиков после проведения рекламных мероприятий. Рекомендуется сосредоточиться на урегулировании информационных вопросов. Работа с деловыми бумагами, документами пойдет удивительно легко и быстро. Вы сможете отыскать интересующую вас информацию, получить доступ к нужным документам, встретиться с человеком, в котором заинтересованы. Это исключительно удачное время для коротких деловых поездок и встреч. Можно подписывать договора, заключать сделки спекулятивного характера. Хорошо ставить перед собой новые задачи и заниматься усовершенствованием методов работы. Участие в кастингах и иных конкурентных видах деятельности может вывести вас на лидерские позиции.

Водолей

Вся эта неделя предполагает успех для тех Водолеев, которые привыкли практично и основательно подходить к делам. Более всего преуспевают наемные работники, связанные с умственным трудом. Это прекрасное время для подготовки отчетов, завершения проектов, подведения итогов. Уровень доходов увеличивается пропорционально трудозатратам и росту производительности труда. Наиболее прибыльными становятся сферы деятельности, имеющие отношение к недвижимости: купле-продаже, ремонту, оформлению, техническому обслуживанию. Если вы сдаете помещения в аренду, то могут вырасти ваши доходы. Рекомендуется активнее браться за те дела, которые близки к завершению. Например, это идеальная неделя для строителей, планирующих завершить ремонтные или строительные работы над объектом. Процесс передачи готового объекта заказчику пройдет без происшествий – вашей работой останутся довольны. Хорошо пойдет работа по подготовке бухгалтерских и статистических отчетов. Условия труда на рабочем месте могут улучшиться.

Рыбы ‌‌

В течение этой недели Рыбам рекомендуется активизироваться в плане поисков перспективных контактов и информационного обмена. Вы будете невероятно изобретательными и предприимчивыми в эти дни, и ветер удачи будет наполнять ваши паруса. Вам удастся оказаться в нужное время в нужном месте и войти в контакт с теми людьми, которые будут способствовать продвижению вашего бизнеса. Индивидуальные предприниматели смогут проявить свои таланты и инициативы. Это прекрасное время для принятия самостоятельных решений и расширения деловых связей. Успешно проходят поездки, контакты и новые деловые знакомства. Вы сможете легко находить взаимопонимание с самыми разными людьми. Ускоряется товарно-денежный обмен. Торговцы, предприниматели, консультанты и водители транспортных средств увеличат доходы. Успешно идет профессиональное обучение и аналитическая работа с информационными потоками.