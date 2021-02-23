Очерчиваем границы — гороскоп на 24 февраля

13-14 лунные сутки. Утром Луна в Раке поддержит режим «заботы о насущном».

Вечером творческие порывы Луны во Льве будут регулироваться массой правил. Придется очертить границы работ, уточнить маршрут, уяснить закон игры. Будет заранее задано число попыток, оставшихся бонусов и допустимых компромиссов. Может требоваться коррекция плана, уточнение критериев выбора, обновление данных или пароля для входа в систему. Назреет продолжение спора, сравнения, исследования, разработки алгоритма, программы или сценария. Возможно опережение графика, поток дублирующих приказов, извещений, рассылок и напоминаний от сервисов.

Овен ‌‌

Утром Овнам не стоит рассчитывать на всплеск энергии - но если остались дела по дому или семейные проблемы, им все же лучше встать пораньше и завершить их по горячим следам. Вечер усилит интерес к игре и творчеству, даст четкие критерии для сравнения вариантов и отбора перспективных сценариев на будущее. Возможны волнующие моменты в любви, сюрпризы от детей, коллег и друзей, финансовые новости.

Телец

Сегодня пик активности Тельцов придется на утро, при этом продолжать свои занятия они часто будут по инерции, из упрямства. Днем даже самый сильный интерес угаснет, возможна усталость. Не помешает устроить себе передышку, так как вечером вас вновь захватит карусель новостей и разнообразных волнений. Звезды намекают, что вскоре жить вам станет проще: у вас появится поблажка или тайная поддержка.

Близнецы

Близнецам не стоит откладывать на вечер текущие деловые и бытовые хлопоты, рутинные покупки и сделки. В то же время, лучше не перетруждаться физически и не перегружать впечатлениями свой мозг, чтобы сохранить свежесть восприятия на вечер. Именно ближе к концу дня случится все самое интересное и важное - например, придут официальные новости, позволяющие вам скорректировать ваши планы или бюджет.

Рак ‌‌

Свои базовые личные интересы Ракам лучше преследовать в первой половине дня. Это лучший период для заведомо полезных и выгодных дел. Не стоит откладывать на вечер завершение важной акции, заработки, рутинные покупки, помощь друзьям и сотрудничество с ними. Вечер - время финансовых и иных экспериментов, для повышения гарантий успеха необходимо обновить все ключевые данные и перепроверить расчеты.

Лев ‌‌

Утром Львам подойдет режим секретности или осторожности. Он позволит им завершить срочные дела и разобраться с тайными эмоциями. Дневное затишье можно использовать для уединения и восстановления сил. Ключевое событие ждет вечером. Возможна смена планов, новый импульс к переговорам или конкуренции. Успех зависит от умения принять заданные границы, держать баланс и вовремя идти на компромисс.

Дева ‌‌

Сегодня для Дев спокойнее первая половина дня. Она благоприятна для практиков, продвигающихся в уже освоенном направлении и не желающих в нем для себя лишних сюрпризов. Девам-экспериментаторам, новаторам и руководителям могут показаться интереснее вечерние события: это время актуальных новостей, уточнения планов, отладки глобальных алгоритмов и сценариев, творчества и риска в рамках допустимого.

Весы ‌‌

Для Весов день может начаться с делового или эмоционального тупика, семейной или служебной повинности. Удастся уладить проблему или отклонить угрозу, но успех может быть достигнут сомнительными средствами. Сменить обстановку и вектор внимания поможет вечер. Он пригласит мыслить творчески, позволит стряхнуть с себя проблемы прошлого и заняться планами на будущее, подскажет перспективные варианты.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не откладывать полезное сотрудничество и осуществлять все совместные акции в первой половине дня. Вечером расстановка сил изменится и вы потеряете прежний рычаг влияния. Выйдет из игры нужный вам человек или станет невозможным равноправное партнерство. Перед вами будет поставлена новая сложная задача, к решению которой вам предстоит подобрать правильный ключ.

Стрелец

Этот день поможет Стрельцам справиться с коварной и потенциально критичной ситуацией, но не сразу. В первой половине дня лучше ограничиться полумерами, решительное разрубание узлов небезопасно. Вечером появится «второе дыхание» и комплексный подход к задаче. Поступят новости, обновятся данные, придет моральная и информационная поддержка, отдельные куски картины сложатся в непротиворечивое целое.

Козерог

Козерогам сегодня выгоднее оказаться в лагере «ранних пташек» - особенно, если они заинтересованы в сотрудничестве и тесном душевном контакте с кем-то. С наступлением вечера настроение партнера или аудитории изменится, нужные люди могут прервать контакт и уйти из поля вашего зрения. Вечером звезды советуют досконально просчитывать варианты любого плана: слишком велик риск даже в малом начинании.

Водолей

Утром Водолеям лучше заняться рутиной (здоровьем, хозяйством, подопечными). При этом им не стоит тратить свой запас энергии полностью: вечер потребует от них отклика на события или общей боеготовности. Многих Водолеев призовет родительский или служебный долг, ответственность перед публикой или почетная обязанность, им придется выступить перед аудиторией, пройти тест или принять каверзный вопрос.

Рыбы ‌‌

Сегодня для Рыб комфортнее первая половина дня. Трудолюбивым Рыбам стоит встать раньше, чтобы продлить фазу эффективных действий. Вечером легко стать заложником плана или системы обязанностей. Возможны напоминания от сетевых сервисов, учреждений, коллег, работодателей. Нужна дисциплина, иначе возникнут трудности с соблюдением инструкции, режима или протокола, детских нужд или врачебных советов.