Отношения повиснут на волоске — любовный гороскоп на 24 февраля

Сегодня будет нелегко общаться со второй половинкой.

Овен ‌‌

Сегодня новый волнующий поворот событий в любви ждет Овнов ближе к вечеру. Утром и днем обстоятельства не слишком хороши для развития отношений и эмоционально окрашенная инициатива Овна-собственника им скорее навредит. Намечается смена внешнего антуража встреч или перемена в настроениях партнера.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит упорствовать в любовной борьбе или осаде, продолжая ее по инерции и по привычке. Звезды намекают, что исподволь уже идут перемены к лучшему, которые позволят им «выдохнуть» и дадут в любви новый уникальный шанс. Если вам нужен конкретный знак перемен, ловите его вечером.

Близнецы

В первой половине дня влюбленным Близнецам лучше заняться насущными делами и не торопить события. Загрузить в мозг новую порцию новостей и романтических впечатлений удастся ближе к вечеру: в это время появится возможность лично встретиться с любимым человеком или связаться с ним в случае разлуки.

Рак ‌‌

Утро потакает личным привычкам Раков в любви и заставляет их держаться за традиции. Их инициатива даст скромный, но гарантированный результат. Вечером ход событий непредсказуем, старые ритуалы дадут неожиданный эффект. Прежде чем действовать, стоит обновить информацию и переоценить обстановку.

Лев ‌‌

В начале дня у Львов есть время разобраться со своими тайными переживаниями или оценить эффект своих скрытых маневров. Вечером дело примет новый оборот, влюбленным Львам станет труднее скрывать свои эмоции и контролировать импульсы. Им важно сразу принять условия игры и увидеть грань дозволенного.

Дева ‌‌

Первая половина дня позволяет влюбленным Девам утешаться иллюзией контроля. Вечер напомнит им, что они стали заложниками нового сценария, который не во всем совпадает с их надеждами, привычками и природными потребностями. Если новые рамки стесняют, пора подумать о частичном откате системы назад.

Весы ‌‌

Весам сегодня стоит отложить любовную активность на вечер. Днем будет мешать неудачное стечение обстоятельств и слишком мрачный взгляд на ситуацию, страхи и неудачи прошлого могут проецироваться в будущее. Вечером полезно заново оценить ситуацию: вы временно лишаетесь в любви важного преимущества.

Скорпион

Утром Скорпионы будут наслаждаться вниманием к своей персоне, но вечером окажутся уже не так уверены в своем всемогуществе и начнут сомневаться в своих любовных талантах. Звезды советуют им стать стратегами, не бросаться в бой очертя голову и, для начала, произвести «рекогносцировку местности».

Стрелец

В первой половине дня влюбленные Стрельцы могут пережить не лучшие минуты. Не исключено, что отношения повиснут на волоске, при этом не будет до конца ясна подлинная причина кризиса. Сложить все куски любовной головоломки и сделать шаг к оптимальному решению проблемы Стрельцам удастся лишь вечером.

Козерог

В первой половине дня звезды на стороне влюбленных Козерогов и советуют им пользоваться моментом. С приближением вечера партнер может исчезнуть из поля зрения или эмоционально закрыться, а любая романтическая инициатива будет чревата для Козерога массой критичных последствий и побочных эффектов.

Водолей

Сегодня главные испытания ждут влюбленных Водолеев ближе к вечеру. Многим Водолеям в конце дня предстоит неожиданный разговор или непредвиденная встреча. Даже тщательно спланированное свидание может преподнести сюрприз - например, партнер начнет оценивать вас или задавать вам неудобные вопросы.

Рыбы ‌‌

Сегодня влюбленных Рыб радует первая половина дня и мало вдохновляет вторая. Идеальное время для приватного свидания - утро. Вечер задаст массу правил и условностей, которые помешают вам раскрыться эмоционально. Возможна минута колебаний, распутья. Вечерним идеям дайте время вызреть до завтра.