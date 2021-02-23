Слишком низкая цена слов — финансовый гороскоп на 24 февраля

Сегодня не стоит верить кому-то на слова - обещания вряд ли сдержат.

Овен ‌‌

Овнам сегодня звезды не советуют браться за те дела, в которых у вас мало опыта. В случае, если обстоятельства вынуждают вас заниматься новыми делами, вам может потребоваться несколько раз переделывать выполненную работу. Старайтесь сохранять доброжелательные отношения с коллегами по трудовому коллективу – они могут помочь ценным советом или практическим делом в случае необходимости.

Телец

У Тельцов, работающих в офисе с компьютерной и офисной техникой, этот день может быть связан с включением тормозящих влияний. Вы не застрахованы от технических сбоев. В целях безопасности делайте резервные копии важных файлов и документов. В ходе работы над составлением отчетов вам придется несколько раз начинать все заново из-за того, что будут допущены ошибки с цифрами.

Близнецы

Близнецы известны своим умением работать с информацией и контактировать с людьми. Однако сегодня эти ваши способности могут не оправдать ожиданий. Возможно, вам будут поступать ложные сведения или вы будете излишне поспешны и невнимательны. Чем больше у вас будет контактов, тем хуже это отразится на делах. Также проблему может составить неустойчивость вашей нервной системы к стрессам.

Рак ‌‌

Раки сегодня могут столкнуться с нестабильностью в финансовых поступлениях. Возможно, вы так и не дождетесь поступления на свою пластиковую карту денежного перевода в качестве оплаты за проделанную работу. Воздержитесь от обращения в банк за кредитом. Не рекомендуется делать крупные покупки – сейчас главное сберечь те деньги, что у вас имеются.

Лев ‌‌

У Львов этот день может быть связан с неудачными деловыми инициативами. Рекомендуется делать обычную повседневную работу и не предпринимать ничего принципиально нового. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для профессионального обучения и служебных командировок. Возможно, придется позаботиться о своей деловой репутации.

Дева ‌‌

Девам в этот день не следует доверять обещаниям других людей. Запланированные деловые поездки и встречи могут внезапно сорваться по независящим от вас причинам. Сложная ситуация может возникнуть у торговцев – будьте внимательнее при расчетах с покупателями. В конце дня воздержитесь от финансовых заимствований и от попыток добиться возвращения долга.

Весы ‌‌

Достаточно беспокойный день для Весов. Если у вас раньше оставался неурегулированный конфликт с кем-то из коллег, то сегодня он может вспыхнуть с новой силой. Также вам могут вернуть выполненную работу на переделку из-за обнаружения брака. Возможно, имеет смысл не браться сегодня за выполнение важных дел, ввиду большой вероятности неприятностей.

Скорпион

У Скорпионов сегодня могут сложиться нестабильные отношения с начальством. Вышестоящее руководство может принимать эмоциональные и непоследовательные решения, которые будут вводить вас в стрессовые состояния. Если вы сами занимаете руководящую должность, то воздержитесь от принятия важных управленческих решений. Бизнесменам лучше не вступать в контакты с представителями власти.

Стрелец

Стрельцам сегодня рекомендуется быть внимательнее при работе с информацией и при учебе. Возрастает вероятность ошибок в работе. Возможная причина этого – ваша невнимательность и дисциплинарные нарушения. Сегодня вашей репутации может быть нанесен ущерб – позаботьтесь в первую очередь о том, чтобы не нарушать правил. В текущих делах старайтесь не браться за выполнение излишне сложной и трудоемкой работы.

Козерог

У Козерогов в этот день могут внезапно поменяться обстоятельства, и вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в сложившиеся планы. Постарайтесь не делать ничего такого, что могло бы повысить риск производственного травматизма или технических сбоев. Бизнесменам следует быть осмотрительнее при проведении финансовых операций и вложениях инвестиций.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют не полагаться на надежность других людей, с которыми вам приходится вступать в деловое взаимодействие. Речь идет о деловых партнерах, компаньонах, заказчиках, клиентах. Особенно воздержитесь от ведения переговоров и подписания договоров. Не следует никому ничего обещать, и сами не верьте обещаниям – цена слов сейчас невысока.

Рыбы ‌‌

У Рыб сегодня любая текущая работа может буквально валиться из рук. Возможно, вы устали от выполнения рутинной и монотонной работы – здесь у вас будет наибольшее торможение в делах. Также в результате перегрузок может ухудшиться ваше самочувствие. А вот творческие виды деятельности пойдут намного успешнее. Воздержитесь от высказывания личностных оценок в адрес коллег.