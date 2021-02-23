Приметы на 24 февраля: что нельзя делать в этот день

Не стоит в этот день устраивать стирку и мокрую уборку. Считается, что вместе с грязью можно вымыть из дома удачу и благополучие.
Не рекомендуется надевать перчатки — только варежки. Иначе можно обрести проблемы со здоровьем.
Ни в коем случае нельзя 24 февраля ссориться с пожилыми людьми. Все, что они скажут, нужно выполнять беспрекословно, чтобы не навлечь беды на себя и свою семью.
Лучше не принимать важных решений в эту среду. Даже самые продуманные концепции могут оказаться провальными, если запустить их 24 февраля.
Не следует в этот день есть жирную пищу — организм может отреагировать на неё самым неприятным образом.
Сны в эту ночь могут быть вещими. Их даже можно заказать. Для этого перед сном необходимо соответствующе настроиться и подумать хорошенько о том, что вы хотите увидеть.