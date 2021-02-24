Опасайтесь обманов — финансовый гороскоп на 25 февраля

Сегодня стоит быть начеку — каждый норовит вас обмануть.

Овен ‌‌

Овнам в этот день следует воздерживаться от обсуждения с коллегами всевозможных слухов и сплетен. Держитесь подальше от интриг, тайной деятельности, направленной против кого-либо. В это время могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели или вами могут пытаться манипулировать. Все это может отвлекать вас от реальной конструктивной работы и приведет к потере рабочего времени.

Телец

Тельцам рекомендуется отдавать предпочтение традиционным видам деятельности, тому, что вы хорошо знаете и умеете. Также это благоприятное время для выстраивания отношений с коллегами. Старайтесь воздерживаться от спекулятивных видов деятельности, таких как игра трейдеров на валютной или товарной бирже. Чем меньше будет рисков, тем лучше для финансового положения.

Близнецы

У Близнецов сегодня может получиться недоразумение в отношениях с вышестоящим начальством. Например, вы можете не понять в полной мере смысла того задания, которое даст вам начальство. В связи с этим могут быть административные и иные виды взысканий. Старайтесь быть более внимательными и обязательно уточняйте все то, что остается неясным.

Рак ‌‌

Ракам не стоит полагаться на надежность деловых связей. Если вам что-то обещают, то это не означает, что обещания будут выполнены. Для этого дня будет характерно непонимание во взаимоотношениях с людьми, иллюзии, заблуждения. Не стоит назначать на этот день деловые встречи с незнакомыми людьми – так вы можете стать жертвой обмана или мошенничества.

Лев ‌‌

Львы сегодня рискуют в какой-то момент утратить контроль над расходуемыми деньгами и выйти за рамки бюджетных возможностей. Это неблагоприятное время для шопинга с использованием кредитной карты – так вы можете увеличить свои долги до невероятных размеров. Бизнесменам рекомендуется воздерживаться от инвестиций в рискованные коллективные проекты. Опасайтесь обмана в деньгах.

Дева ‌‌

Девы сегодня будут легко поддаваться внушению и поэтому могут стать жертвой обмана со стороны нечестных людей. Звезды не советуют вам вести переговоры и подписывать соглашения о сотрудничестве, а уж если это придется делать, то старайтесь внимательнее читать итоговый текст договора. Чем меньше от вас будет исходить инициатив, тем успешнее пройдет этот день.

Весы ‌‌

Весы в течение этого дня могут почувствовать ограничения своим инициативам. Возможно, ваши тайные недоброжелатели постараются помешать исполнению ваших планов. Не стоит заниматься интригами в трудовом коллективе. Также вы можете испытывать неуверенность при оценке целесообразности тех или иных своих действий. Не следует делать того, в чем у вас нет полной уверенности.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет нелегко найти взаимопонимание с коллегами при коллективной творческой работе. Это очень нестабильный день, поэтому рассчитывать на четкое исполнение плановых заданий не приходится – постоянно будут всплывать какие-то помехи. Также могут возникнуть осложнения при совместной работе в составе группы единомышленников.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют выходить на контакт с начальством без крайней на то необходимости. Например, нежелательно подавать на рассмотрение начальству отчеты о проделанной работе или докладные записки. Дело в том, что планы начальства могут быть весьма далеки от ваших инициатив. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то не торопитесь принимать важные решения.

Козерог

У Козерогов, имеющих свой бизнес, ориентированный на экономические связи с другими странами и регионами, этот день может быть связан с путаницей и неразберихой. Будьте внимательнее при деловых контактах, во время деловой переписки. Вы можете оказаться совершенно не готовыми воспринимать те сведения, которые вам передадут. Также вам может недоставать способности к концентрации внимания при профессиональном обучении.

Водолей

Водолеи в течение этого дня могут понести материальные и финансовые убытки. Особенно это относится к материально ответственным лицам, работающим с чужими финансовыми ресурсами (кассиры магазинов, банков и пр.). Опасайтесь обманов, будьте внимательнее при финансовых расчетах. Бизнесменам рекомендуется воздержаться от поисков инвестиций.

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды не советуют Рыбам подписывать договорные отношения с контрагентами. Дело в том, что понимание вами своей материальной выгоды сегодня может оказаться достаточно размытым, нечетким. А это может привести к подписанию заведомо невыгодного для вас документа. Кроме того, потенциальные партнеры, контрагенты, могут попытаться вас обмануть.