Давим личным мнением и фактами — гороскоп на 25 февраля

14-15 лунные сутки. Сегодня контакт Луны с Меркурием и Юпитером пробуждает «зуд красноречия», склоняет к выразительной аргументации, бурной полемике, многословию и преувеличениям.

Могут активно обсуждаться последние новости, прошедшие тест идеи, навязанные правила и критерии, опубликованные факты, выставленные оценки. Эмоциональный градус словопрений зашкалит при крахе эксперимента или авантюры: возможна попытка прикрыть неважный итог философствованием, критикой, шуткой или «переводом стрелок». День дает импульс блогерам, журналистам, рекламщикам, педагогам, репетиторам, воспитателям, программистам, аниматорам.

Овен ‌‌

Овнам день поможет обсудить творческие, игровые, педагогические идеи с прицелом на будущее. Также, он неплох для литературного творчества и ведения блога. Важно больше общаться с командой, детьми, учениками, воспитанниками, публикой. За остроумным обсуждением ярких увлекательных идей могут остаться не замечены другие нюансы событий, например, перемены в финансовых делах или в настроении партнера.

Телец

Тельцов сегодня ждут беседы с друзьями, коллегами, детьми или семьей, остроумные и порой драматичные. Возможен спор с учителями, начальством, с семейными, профессиональными и иными авторитетами. Вызовут особый интерес идеи и оценки, связанные с домом, рекламой проектов, праздниками, образованием. Нежелательны начинания. Не стоит подписывать финансовые документы и совершать сделки с недвижимостью.

Близнецы

Яркий информационный фон этого дня помогает Близнецам удовлетворять свою жажду общения и усиленно пополнять багаж знаний. День сулит вести из-за рубежа. хорош для обсуждения тем, связанных с творчеством, образованием и просвещением, для развивающих игр с детьми и познавательных экскурсий, ценен для педагогов, студентов, переводчиков, журналистов. Возможны неприятные приключения в путешествии.

Рак ‌‌

Позитивные стороны этого дня Ракам могут заслонить финансовые и налоговые новости. Не идеальны покупки, продажи и инвестиции. Нужна внимательность бизнесменам, тем, кто пытается монетизировать свое творчество и распорядиться ресурсами в долгосрочной стратегической перспективе. Цена ошибки велика, сиюминутный выигрыш может обернуться потерей в будущем. Опасно выходить за рамки правил и лимитов.

Лев ‌‌

Сегодня успехи Львов зависят от умения вести диалог с отдельными людьми или ладить с аудиторией. Пригодится эрудиция, знание иностранных языков. Навредит привычка перебивать собеседника и оспаривать чужие мнения. Придется уважать взгляды оппонента, считаться с популярными предрассудками, учитывать нужды клиентов, способности учеников, ожидания публики, авторитет босса, наставника или партнера.

Дева ‌‌

Девы могут успешно использовать эти сутки для сбора данных, для аналитической, педагогической, исследовательской и творческой работы. Сеодня хорошо работать с текстами, программами, инструкциями, видеоархивами, научными и учебными материалами, соединяя рутину с креативом. В поиске ответа или решения придется изучить много мнений и источников, включая популярные. Возможна приватная переписка.

Весы ‌‌

Сегодня творческий порыв Весов блокируют скромные возможности. При общем высоком креативном потенциале, у многих Весов временно снизится витальность, пропадет настрой творить и играть. Им может мешать недомогание, меланхолия, зависимость от скрытых личных обстоятельств. Небезопасными или затратными могут стать эксперименты, тренировки, увеселения, поездки, дружеские контакты, любовные авантюры.

Скорпион

От Скорпионов день требует не тех талантов, что даны им от природы. Чтобы выиграть конкуренцию, спасти свой авторитет и престиж, им нужно интенсивно развивать новые навыки и менять фундаментальные ценности, рисковать репутацией, идти на смену амплуа, профессиональную, бытовую или творческую перестройку. Но сейчас у них велико искушение укрыться в спокойной знакомой бухте, чтобы избежать шторма.

Стрелец

День поощряет тягу Стрельцов к образованию и путешествиям, помогает им на пути, связанном с наукой, преподаванием, переводами, журналистикой. Возможен контакт с иностранцами, учебными заведениями, международными организациями. Но не все Стрельцы сейчас готовы к «дальнему заплыву» или полному раскрытию своего потенциала, им могут мешать личные слабости, внешние помехи или домашние обстоятельства.

Козерог

Козерогов в этот день манят творческие решения и авантюрные идеи. Звезды советуют им быть осторожнее и не уступать азарту, не взвесив последствий. Единственная форма энтузиазма, которая сегодня не чревата для Козерогов проблемами - это их увлеченность исследованием, ничто не мешает им дать волю любопытству и выйти в нем за изначальные границы. В остальном, их инициатива может быть наказуема.

Водолей

Сегодня Водолеи зависимы от обстановки или от настроений своей публики. Возможен тест на эрудицию, артистизм или чувство юмора, на способность к диалогу и понимание чужих нужд (например, детских). День значим для актеров, политиков, педагогов, переговорщиков, важен для проверки обратной связи и оттачивания полемических талантов, помогает преодолеть комплексы общения, страх сцены и выступлений.

Рыбы ‌‌

Рыб этот день вынуждает быть любознательными и общительными. Нейтральные сами по себе, эти качества могут стать для них обязанностью. Возможно, им придется подробно расспрашивать других людей (или, наоборот, самим давать кому-то детальный отчет), изучать инструкции или вести обширную интенсивную переписку. Причиной могут стать личные нужды, потребности детей или питомцев, здоровье или работа.