Не раздувайте из мухи слона — любовный гороскоп на 25 февраля

Напряженный и конфликтный день. Держите себя в руках.

Овен ‌‌

Сегодня влюбленные Овны не могут молчать о своих чувствах или говорить о них нейтрально. Они стремятся вести активный диалог с пассией или увлеченно обсуждать детали своего романа с друзьями. Болтливость помешает им уловить тонкий нюанс - например, неочевидную перемену в эмоциях любимого человека.

Телец

Дискуссии этого дня уводят влюбленных Тельцов в сторону от их целей и мешают им увидеть истинное положение дел (например, свои тайные приятные бонусы в новой ситуации). Это не лучшее время для интимной встречи и доверительного разговора, так как обстановка может навязать неподходящий стиль общения.

Близнецы

Сегодня Близнецы ухитряются поддержать связь с партнером в любой обстановке, на любой дистанции и на любом языке. Общению не мешают даже происшествия на работе или в дороге (а возможно, они и станут причиной разговора). Добавит поводов для бесед совместная учеба, исследование или путешествие.

Рак ‌‌

Сегодня внимание Раков концентрируется не на том, что значимо для их любовной истории. Могут активно обсуждаться посторонние новости и чужие проблемы. Легко попасть под обаяние расхожих мнений и предрассудков. Не стоит искать совета у друзей. Не лучший момент для выбора подарка любимому человеку.

Лев ‌‌

Сегодня звезды советуют Львам уважать мнение партнера. Как бы ни было велико их желание высказаться, им лучше не перебивать любимого человека и признать его правоту там, где она очевидна. Это не лучший день для бесед о сокровенном: деликатность будет принесена в жертву остроумию и игре на публику.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам полезно уединиться и заново оценить ситуацию. Возможно, придется собрать дополнительные данные, чтобы картина была более полной. Проникнуть в мысли партнера многие Девы предпочтут окольным путем - например, затеяв тайный серфинг в соцсети или переписку с общими знакомыми.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут не найти в себе сил для активной личной жизни. Многие Весы попадут в замкнутый круг сомнений, окажутся во власти недомогания или в плену таинственных личных обстоятельств. Если свидание, переписка или видеоконтакт вынужденно откладывается, не огорчайтесь: сейчас это к лучшему.

Скорпион

Обстоятельства этого дня приглашают Скорпионов побороться за свое любовное счастье по новому сценарию, но не все Скорпионы готовы к риску, напряжению, креативу или острой конкуренции. Многим представителям знака будет приятнее уйти в свои старые фантазии или занять в отношениях позицию страуса.

Стрелец

Сегодня слова Стрельцов о любви часто расходятся с тайными чувствами. Многие Стрельцы прикроют внешним красноречием свою внутреннюю неуверенность и в душе окажутся далеко не такими оптимистами, которыми хотят казаться своим партнерам. Расщепление мыслей и чувств - не лучший фон для новых знакомств.

Козерог

В эти сутки для Козерогов нет запретных тем, они готовы подшучивать даже над святым и интимным. Партнерам с ними лучше не ссориться: уязвленный Козерог способен безжалостно высмеять того, кто задел их за живое. Чувствительным и скрытным Козерогам сегодня желательно избегать знакомств и сближения.

Водолей

Сегодня Водолеям важно дать партнеру обратную связь. Ценным качеством станет общительность, дополненная уверенностью в себе и чувством юмора, а опасным - ложная скромность или молчание. Но в красноречии и остроумии все же следует знать меру, иначе легко обидеть или шокировать своего собеседника.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы любопытны и о кандидате на руку и сердце не прочь собрать максимум фактов. Звезды одобряют эту тактику, если речь идет о новых людях, но не советуют углубляться в дебри прошлого (например, изучать странички бывших): с учетом вашей чувствительности, такая информация может вам навредить.