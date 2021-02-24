Не раздувайте из мухи слона — любовный гороскоп на 25 февраля

Напряженный и конфликтный день. Держите себя в руках.
Сегодня влюбленные Овны не могут молчать о своих чувствах или говорить о них нейтрально. Они стремятся вести активный диалог с пассией или увлеченно обсуждать детали своего романа с друзьями. Болтливость помешает им уловить тонкий нюанс - например, неочевидную перемену в эмоциях любимого человека.
Дискуссии этого дня уводят влюбленных Тельцов в сторону от их целей и мешают им увидеть истинное положение дел (например, свои тайные приятные бонусы в новой ситуации). Это не лучшее время для интимной встречи и доверительного разговора, так как обстановка может навязать неподходящий стиль общения.
Сегодня Близнецы ухитряются поддержать связь с партнером в любой обстановке, на любой дистанции и на любом языке. Общению не мешают даже происшествия на работе или в дороге (а возможно, они и станут причиной разговора). Добавит поводов для бесед совместная учеба, исследование или путешествие.
Сегодня внимание Раков концентрируется не на том, что значимо для их любовной истории. Могут активно обсуждаться посторонние новости и чужие проблемы. Легко попасть под обаяние расхожих мнений и предрассудков. Не стоит искать совета у друзей. Не лучший момент для выбора подарка любимому человеку.
Сегодня звезды советуют Львам уважать мнение партнера. Как бы ни было велико их желание высказаться, им лучше не перебивать любимого человека и признать его правоту там, где она очевидна. Это не лучший день для бесед о сокровенном: деликатность будет принесена в жертву остроумию и игре на публику.
Сегодня влюбленным Девам полезно уединиться и заново оценить ситуацию. Возможно, придется собрать дополнительные данные, чтобы картина была более полной. Проникнуть в мысли партнера многие Девы предпочтут окольным путем - например, затеяв тайный серфинг в соцсети или переписку с общими знакомыми.
Сегодня Весы могут не найти в себе сил для активной личной жизни. Многие Весы попадут в замкнутый круг сомнений, окажутся во власти недомогания или в плену таинственных личных обстоятельств. Если свидание, переписка или видеоконтакт вынужденно откладывается, не огорчайтесь: сейчас это к лучшему.
Обстоятельства этого дня приглашают Скорпионов побороться за свое любовное счастье по новому сценарию, но не все Скорпионы готовы к риску, напряжению, креативу или острой конкуренции. Многим представителям знака будет приятнее уйти в свои старые фантазии или занять в отношениях позицию страуса.
Сегодня слова Стрельцов о любви часто расходятся с тайными чувствами. Многие Стрельцы прикроют внешним красноречием свою внутреннюю неуверенность и в душе окажутся далеко не такими оптимистами, которыми хотят казаться своим партнерам. Расщепление мыслей и чувств - не лучший фон для новых знакомств.
В эти сутки для Козерогов нет запретных тем, они готовы подшучивать даже над святым и интимным. Партнерам с ними лучше не ссориться: уязвленный Козерог способен безжалостно высмеять того, кто задел их за живое. Чувствительным и скрытным Козерогам сегодня желательно избегать знакомств и сближения.
Сегодня Водолеям важно дать партнеру обратную связь. Ценным качеством станет общительность, дополненная уверенностью в себе и чувством юмора, а опасным - ложная скромность или молчание. Но в красноречии и остроумии все же следует знать меру, иначе легко обидеть или шокировать своего собеседника.
Сегодня Рыбы любопытны и о кандидате на руку и сердце не прочь собрать максимум фактов. Звезды одобряют эту тактику, если речь идет о новых людях, но не советуют углубляться в дебри прошлого (например, изучать странички бывших): с учетом вашей чувствительности, такая информация может вам навредить.