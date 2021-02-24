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Астролог назвал лучшие дни для автомобилистов

Рамблер2 часа назад
Фото: depositphotos

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 22 по 28 февраля.

Понедельник и вторник — хорошие дни для поездок по работе и по делам. Среда имеет признаки напряжённости для вождения авто, особенно к вечеру. По возможности имеет смысл избегать пробок.

Четверг и пятница пройдут удачно для спокойных водителей. Для тех же, кто ищет ложного самоутверждения, безосновательно рискует — дни напряжённые.

Суббота и воскресенье — универсальные дни: проходят и для поездок, и для качественной диагностики и ремонтов автомобиля.

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