Три знака зодиака не могут отпустить прошлое

Мало кто из влюбленных задумывается, что их партнер может уйти навсегда. Когда такое случается, некоторые люди продолжают держаться за прошлые надежды и мечты.

Девы всегда верны своему избраннику, они сильно привязываются к тем, кого любят. Чувства их остаются крепкими даже после разрыва. Эти люди долго скорбят о прошлом, даже если оно было плохим.

Рыбы очень тяжело переживают разрыв отношений. Часто они впадают в отчаяние, а потом продолжают годами ждать возвращения бросившего их человека.

Тельцам очень тяжело терять близких и друзей, так как они привыкают к стабильности. Когда все летит к чертям в их жизни, они теряют опору и находятся в полной растерянности. Иногда упрямство Тельцов просто не дает им отпустить бывшего партнера и жить дальше.