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Три знака зодиака не могут отпустить прошлое

Вечерний Волгоград6 часов назад
Фото: Вечерний Волгоград

Мало кто из влюбленных задумывается, что их партнер может уйти навсегда. Когда такое случается, некоторые люди продолжают держаться за прошлые надежды и мечты.

Дева

Девы всегда верны своему избраннику, они сильно привязываются к тем, кого любят. Чувства их остаются крепкими даже после разрыва. Эти люди долго скорбят о прошлом, даже если оно было плохим.

Рыбы

Рыбы очень тяжело переживают разрыв отношений. Часто они впадают в отчаяние, а потом продолжают годами ждать возвращения бросившего их человека.

Телец

Тельцам очень тяжело терять близких и друзей, так как они привыкают к стабильности. Когда все летит к чертям в их жизни, они теряют опору и находятся в полной растерянности. Иногда упрямство Тельцов просто не дает им отпустить бывшего партнера и жить дальше.

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