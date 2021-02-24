Венера в Рыбах: надуманные обиды и дешевые драмы

С 25 февраля по 21 марта Венера переходит в уютный для себя знак Рыб, где богиня любви, эстетики и красоты хорошо раскрывает свои лучшие качества и плодотворно влияет на многие процессы, особенно на разных уровнях партнёрских отношений и сферы красоты.

Венера в Рыбах в знаке благочестивого Юпитера и двойственного Нептуна традиционно вполне дипломатична, милосердна и в высшей степени романтична, но нередко зависима от обстоятельств, может излишне комбинировать, «актёрствовать» и входить в образ. Именно здесь кроются и необычайная адаптивность, в зависимости от ситуации и неуверенность, а порой и гипер-толерантность и соглашательство. Однако эти же значения хорошо способствуют раскрытию творческого потенциала, особенно в музыкальных и художественных видах искусств.

Вольно или невольно природа Венеры в Рыбах может проявиться и пограничными, негативными чертами, в первую очередь под влиянием напряжённых аспектов с вредными планетами. Возникновение тайных партнёрских связей, склонность к интригам и преувеличениям, надуманные обиды, страхи и переживания, лояльное отношение к алкоголю, переходящее в бесконтрольное пристрастие – всем этим комплексам в этот период легче пробить себе дорогу.

Тем временем наступает довольно благоприятный период для всех видов творчества, особенно в музыкально-художественных жанрах, поэзии, кино, театра и фото индустрии. В партнёрской сфере в это время многое основано на чувствах и предчувствиях, интуитивном понимании процессов, внутренних ощущениях.

Весь период транзита по Рыбам Венера будет приближаться к Солнцу всё больше обостряя чувствительность, особенно в романтической сфере.

Первым аспектом для Венеры станет свидание с Ураном 3 марта. Учитывая провокационную энергетику этого дня – важно обходить конфликты и не рубить с плеча в партнёрских связях особенно в дневные часы.

Соединение Венеры с Нептуном в ауре новолуния 13-14 марта – влиятельный аспект, способный дать совершенно противоречивую палитру чувств – повышенную интуицию, но ошибочные оценки и нереальные перспективы. Неудачный период для принятия важных решений.

Более благоприятным станет дружественный союз Венеры с Плутоном 18 марта, у которого есть ресурс для перевоплощений и возрождений, возможностей круто поменять обстоятельства в первую очередь в партнёрской жизни.

Serg Korablev