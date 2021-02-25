Астрологи назвали судьбоносные числа марта

Первый весенний месяц в этом году станет для многих благоприятным временем для перемен.

Астрологи отмечают, что в некоторые дни повышается энергетическая сила, в это время многие дела имеют успех. Эксперты выделили даты в марте, которые как раз относятся к благоприятным дням.

3 марта

Эта дата является «зеркальной» (03.03). По мнению астрологов, такие даты очень сильные, а число три управляет желаниями и сознанием. Этот день хорошо подойдет для медитаций и обучающих занятий, 3 марта нужно прислушаться к себе.

14 и 16 марта

Это время лучше посвятить работе и новым приобретениям. Особенно удачной окажется покупка новой одежды. В эти дни не рекомендуется лениться и откладывать дела в долгий ящик.

20 марта

В день весеннего равноденствия в 12:37 наша планета сделает оборот вокруг Солнца на четверть. С этого люди станут активнее, так как наступит астрономическая весна. 20 марта многие люди начнут верить в себя и забудут обо всех проблемах. Энергия звезд поможет справиться со страхами и комплексами.

30 марта

В этот день произойдет перигей Луны – она приблизится к Земле на максимальное расстояние. 30 марта 2021 года Луна окажется в знаке Скорпиона. В этот день может произойти порыв вдохновения, появится стимул к совершению новых дел.