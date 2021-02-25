Подтягивайте хвосты на работе — финансовый гороскоп на 26 февраля

Прежде чем приниматься на что-то новое, стоит завершить все прошлые дела.

Овен ‌‌

Овнам в этот день будет поступать много разнообразной информации. И вам будет нелегко разобраться, что из полученных сведений полезно, а что не имеет для вас никакой практической пользы. Поэтому вы рискуете потратить много времени на аналитику, вместо того, чтобы заниматься конкретной работой. Успешно поработают те, кто занимается преимущественно физическим трудом.

Телец

Тельцам звезды не советуют принимать участие в коллективной деятельности. Однако если ваша работа связана с этим, то старайтесь не столько высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, сколько выслушивать мнения коллег и подстраиваться под их инициативы – так у вас будет меньше хаоса в работе. Также этот день неблагоприятен для планирования и научных исследований.

Близнецы

Для типичных Близнецов камнем преткновения в работе могут стать взаимоотношения с начальством. Возможно, вы будете считать, что начальство допускает ошибку, принимая те или иные решения. Однако вам не следует вступать в споры с начальством – не забывайте о субординации и исполнительской дисциплине. Необходимо с уважением относиться к вышестоящему руководству.

Рак ‌‌

Ракам следует первостепенное внимание уделить сохранению своей деловой репутации. Возможно, вам придется отвечать на сложные профессиональные вопросы, ответы на которые будет нелегко найти. Это не лучшее время для учебы и прохождения профессиональной аттестации. У бизнесменов могут не сложиться отношения с иностранными деловыми партнерами.

Лев ‌‌

У Львов этот день складывается нестабильно с точки зрения деловой активности и финансового положения. Больше всего это почувствуют работники финансовых организаций, банков, бухгалтерий. Возможны сбои в работе компьютеров и программного обеспечения. Тем, кому приходится работать с техникой и механизмами, следует быть осмотрительнее – возможны случаи производственного травматизма.

Дева ‌‌

У Дев этот день может быть связан с изменениями внешних обстоятельств, в результате чего вам будет сложнее добиваться поставленных целей. Труднее всего придется тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов – вашей работой могут остаться недовольными. Руководящим работникам следует строже контролировать выполнение договорных обязательств. А вот для деловых поездок день складывается удачно.

Весы ‌‌

Весам звезды советуют не забывать о соблюдении дисциплины труда. Ваше опоздание на работу или отсутствие на рабочем месте в течение длительного времени не останется незамеченным и может привести к административным взысканиям. Превыше всего дорожите своей деловой репутацией. Отдавайте предпочтение тем видам работы, в которой у вас имеется большой опыт.

Скорпион

У Скорпионов не лучший день для финансовых операций и спекулятивной деятельности на валютной и фондовой бирже. В погоне за крупными прибылями вы рискуете понести убытки. Не слушайте никого, при принятии важных решений руководствуйтесь только своим личным мнением – оно будет наиболее правильным. Наиболее эффективно поработают те, кто придерживается плана действий.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды не советуют заключать сделки с недвижимостью, подписывать договора на аренду помещений. В течение дня следите, чтобы со стороны деловых партнеров не допускалось нарушений договоренностей. С осложнениями могут столкнуться строители, коммунальщики и риелторы. Вам может поступить ценная информация из конфиденциальных источников.

Козерог

Козерогам в течение дня, возможно, придется много и весьма интенсивно контактировать с людьми. Однако большая часть ваших контактов будет только отвлекать вас от выполнения текущих дел. Офисным работникам рекомендуется воздерживаться от выхода в интернет и не тратить время на разговоры по телефону. Гораздо успешнее пойдет работа над выполнением частных заказов фрилансерами.

Водолей

У Водолеев удачный день для контактов с вышестоящим руководством. Возможно, из вышестоящих инстанций вам поступят хорошие новости о грядущем кадровом назначении. Можете искать поддержки у влиятельного покровителя. Вместе с тем, ваше финансовое положение может оставаться нестабильным из-за несбалансированности между доходными и расходными статьями бюджета.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют воздерживаться от деловых инициатив. Прежде чем начинать что-то новое, подумайте, доведены ли у вас до завершения другие дела. Нельзя начинать новое дело, не закончив старое дело. А вот для бизнесменов, ориентированных на расширение делового сотрудничества день складывается удачно. Хорошее время для деловой переписки и командировок.