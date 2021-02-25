Луна за азарт и креативность — гороскоп на 26 февраля

15-16 лунные сутки. Сегодня вплоть до вечера сохраняется напряженность.

Возможны препятствия на последнем этапе дел. Луна во Льве - за азарт и креативность, но успех также зависит от настойчивости и выносливости. Не повредят меры безопасности в рискованных занятиях (включая бизнес, игры, спорт). Вечер принесет усталость, но и покажет результат трудов, создаст условия для честно заработанного отдыха или улучшит среду для работы. Луна в Деве подскажет подходящую вечернюю диету и режим, поможет с толком использовать новшества и находки, обеспечит наглядную отдачу от хлопот или принесет сочувствие, поблажку, помощь.

Овен ‌‌

Сегодня Овны не могут просто обойти препятствие - пострадает идея, дело или хобби. Возможны проблемы с отдачей от усилий, капризы детей и любимых, напряженные моменты в играх и тренировках, срывы и риски в продвижении бизнеса, трудности при заработке свободным творчеством. К ночи лучше не грузить себя лишней информацией, зато полезно устроить релакс, вспомнить про мягкие лекарства или про диету.

Телец

Тельцы вплоть до вечера пребывают в трудах или креативных поисках. Возможна зацикленность на важном для них или их близких вопросе, на домашней проблеме или деловом кризисе. Новый приятный поворот событий наступит ближе к ночи. Всех Тельцов, имевших терпение и настойчивость дождаться этого момента, порадуют положительные сдвиги в любви, творчестве, семейных делах, в общении с друзьями и детьми.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут чаще сталкиваться с дурной стороной событий, чем с хорошей, но это не имеет для них значения, ведь в главном все неплохо. По возможности, лучше отменить поездки. Не стоит спешить с покупками и платежами, кроме насущных. К ночи придется вернуться домой или вспомнить о семье. В доме, на работе, на личной территории возможны мелкие новшества или временная смена приоритетов.

Рак ‌‌

Сегодня дела у Раков идут не слишком хорошо: маловероятна отдача и вплоть до вечера сохраняется риск убытков. Лучше не открывать проекты, не пытаться кого-то копировать или с кем-то конкурировать (разве что ради учебы или в качестве эксперимента). Не стоит распоряжаться ресурсами и работать с новыми материалами. Поздний вечер поможет залечить раны, вернуть надежды и заснуть в приятном настроении.

Лев ‌‌

Львам вплоть до вечера стоит следить за своим поведением: нависший над ними, как дамоклов меч, конфликт может напомнить о себе в любой момент. Если ваши поступки переполнят чужую чашу терпения, будет разорван договор, легко навлечь на себя гнев начальства или спровоцировать активность конкурентов. Перед сном полезно сделать мелкие покупки, вспомнить про лекарства или диету, оценить свой бюджет.

Дева ‌‌

Утром и днем Дев подстерегают неудачи. Лучше отложить все важные дела, чтобы не подпортить дорого доставшийся результат на финальном этапе. Нежелательны стартапы и перегрузки. Не стоит вступать в конкуренцию и закулисную борьбу. Зато вечер порадует многих Дев приятным сюрпризом, выгодой, тайным подарком или знаком личной симпатии, удачным балансом в любовных, партнерских и дружеских отношениях.

Весы ‌‌

Сегодня звезды советуют Весам отказаться от активного творчества, начинаний и экспериментов, а при неудаче не паниковать и не судить себя строго. Не стоит предъявлять высокие требования к детям, полагаться на партнеров и друзей. День завершится заботой о здоровье, диете или деньгах, о слабых или подопечных. Напомнит о себе рутина, может требоваться тайная помощь вам или поддержка другим от вас.

Скорпион

У Скорпионов сегодня вплоть до вечера вероятнее падения, а не взлеты. Их победы будут яркими, но трудными и непрочными. Мешать им может конкуренция, неподготовленность, разлад с партнером или помощником. К ночи обстановка улучшится. Скорпионы получат мелкую поблажку, флюид любви или сочувствия, шанс частично реабилитироваться при ошибке. Порадует дружеская симпатия или небольшая помощь от детей.

Стрелец

Сегодня Стрельцы на верном для себя пути, но жизнь создает им ряд тормозящих досадных помех. Возможны задержки в пути. День подходит для отдельных видов тренировок (например, в полном снаряжении или со статической нагрузкой). Вечером полезно расслабиться, и не только в работе: в общении с людьми уместны жесты деликатности и сочувствия. Не помешает вспомнить о диете и позаботиться о питомцах.

Козерог

Сегодня любые действия несут Козерогам риск, и игнорировать его им не стоит: легко усложнить задачу в последний момент, перечеркнуть плоды работ, умножить энергозатраты своего проекта или завысить его бюджет. Зато ближе к ночи можно смело позволять себе мелкие эксперименты, удовольствия и вольности, включая финансовые, гастрономические и любовные: никакого вреда, кроме пользы, от них не будет.

Водолей

Водолеям сегодня стоит быть готовыми к любому повороту событий, в том числе, драматичному. Острой нотой может завершиться полемика, конкуренция, торг, деловое и творческое сотрудничество, личное свидание, игра, развлекательное или семейное мероприятие. Не лучший день для попытки сработаться, договориться или помириться. Вечером важно не только оценить убытки, но и заметить мелкие хорошие нюансы.

Рыбы ‌‌

Этот день не сулит Рыбам полного покоя и заставляет их подчиниться требованию момента: врачебному режиму, творческому импульсу, служебному расписанию, родительскому долгу, срочной технической необходимости. Не исключаются конфликты с коллегами и персоналом, трудности при контакте с питомцами, небольшие травмы «при исполнении». Расслабиться телом и душой большинству Рыб удастся лишь ближе к ночи.