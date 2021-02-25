Астрологи предсказали, когда придет самая большая удача года

Редко выпадают периоды, когда всем знакам зодиака сопутствует удача. Такое происходит лишь в момент, когда все планеты оказываются в состоянии своего нормального прямого движения.

Период ретроградного Меркурия уже завершился, а Плутон станет ретроградным лишь 27 апреля. Это означает, что есть почти два месяца, чтобы успеть осуществить свои планы под благоприятным влиянием звезд. Однако астрологи напоминают, что даже в этот период могут быть неудачные дни, но их будет значительно меньше. Что обеспечат звезды до наступления нового ретрограда:

Влияние Меркурия

Астрологи уточнили, что с 15 марта по 3 апреля Меркурий будет в Рыбах – это даст больше творческой энергии. А до 14 марта он будет в Водолее, это означает, что в этот момент лучше заняться покупками. Также специалисты советуют в это время вкладывать деньги в ценные бумаги, менять валюту и приобретать электронику, гаджеты.

Отсутствие ретроградности

Когда нет ретроградности, считывать помыслы других людей становится проще, над ними не властны дополнительные сомнения. Поэтому в этот период легко будет встретить вторую половинку, завести новые полезные знакомства. Особенно это касается периода с 25 февраля по 20 марта, когда Венера, главный покровитель любви, будет находиться в своем любимом Знаке – Рыбах.