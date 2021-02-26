Слова не нужны, на первый план выйдут чувства — любовный гороскоп на 27 февраля

Сегодня стоит больше делать и чувствовать, нежели говорить.

Овен ‌‌

Сегодня Овны настроены не слишком романтично и не намерены тратить энергию впустую. Свои чувства они будут подкреплять практическими действиями и ждать от своих усилий наглядного результата. Некоторым Овнам в наступившие выходные окажется не до свиданий, по насущной и вполне уважительной причине.

Телец

Тельцам пора гармонизировать свою личную жизнь. Этот день не только создаст для нее подходящую эмоциональную атмосферу, но и позволит обойти конкретные внешние препятствия. Сбросьте образ, навязанный вам должностью или статусом, дайте волю своим забытым любовным мечтам и эротическим фантазиям.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам предстоит спуститься с небес на землю и трезво соотнести свои романтические задумки с текущим моментом. Если накопился беспорядок в доме или хаос в делах, а близкие и питомцы смотрят с немым упреком, вряд ли появится подходящее настроение для свидания или сеанса связи.

Рак ‌‌

Ситуации этого дня требуют от влюбленных Раков эмпатии, а порой и телепатии. Без подобных талантов им будет сложнее протрактовать таинственный знак судьбы или угадать желание любимого человека (особенно, на расстоянии). Обмениваться сегодня лучше не словесными, а музыкальными или видео-посланиями.

Лев ‌‌

Сегодня влюбленным Львам вредно утопать в своих эмоциях. Лев, погруженный в мечты или страдания, готов махнуть рукой на дела, диету и имидж. Даже утратив связь с партнером, держите контакт с реальностью. Не забудьте о ее тонких аспектах: избавьтесь от мелочей, притягивающих к вам любовный негатив.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленным Девам стоит чаще ориентироваться на свои привычки и ощущения. День помогает им отключить навязанные извне программы поведения и следовать своим истинным желаниям. Одновременно, ситуация требует от них деликатного отношения к настроениям и вкусам партнера, придется найти баланс.

Весы ‌‌

Влюбленных Весов день вынуждает к скрытности и делает заложниками каких-то деликатных обстоятельств. Может подвести самочувствие, не заладиться разговор. Не лучший момент для свидания или знакомства. Если встреча все же состоится, устройте ее в приватной обстановке и не ждите от себя многого.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы смягчаются и «прячут жало», не злоупотребляют черным юмором и рискованными маневрами. Обстоятельства этого дня помогают им ненавязчиво проявить другую сторону своей натуры, особенно, в мелочах. Вопреки своей репутации, они способны на заботу, нежность и деликатность.

Стрелец

Ситуации этого дня лишают Стрельцов ясности в любовных делах, заставляют их сомневаться в своих чувствах или в чужих мотивах. Многих Стрельцов подведет дремлющий в их душе идеализм. Возможны иллюзии, романтические наваждения. Может напомнить о себе любовное прошлое с его заблуждениями и надеждами.

Козерог

Сегодня Козероги неплохо держат баланс между мечтой и суровой реальностью, поэтому конфликт желаемого и действительного им в любви не грозит. Они будут крайне внимательны к деталям и смогут мастерски использовать любую мелочь для гармонизации своих отношений (в том числе, их интимной составляющей).

Водолей

Сегодня звезды дают Водолеям шанс разобраться с наименее приятной стороной своих личных отношений. Возможно, это будет бытовая совместимость, деловая конкуренция или какой-то интимный нюанс. Водолеям-теоретикам и идеалистам придется решить, насколько они готовы проверить свои теории практикой.

Рыбы ‌‌

Сегодня обаятельные и загадочные Рыбы легко притягивают к себе внимание. При этом они наблюдательны, чувствительны и легко отличат добрые намерения в свой адрес от злых. Это прекрасный день для романтического свидания с уже знакомым партнером: слова будут не нужны, на первый план выйдут чувства.