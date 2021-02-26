Рано ставить точку — финансовый гороскоп на 27 февраля

Сегодня важно вновь пересмотреть документы, оценить проект, прежде чем подписаться под ними.

Овен ‌‌

Овнам в течение дня может понадобиться несколько раз возвращаться к тем вопросам, которые не были удовлетворительно решены в течение предыдущего времени. При выполнении заказов вам могут вернуть работу из-за обнаружения брака. Постарайтесь не ввязываться в разбирательства, касающиеся всевозможных слухов и сплетен в трудовом коллективе.

Телец

Тельцам в этот день следует быть крайне осмотрительными при принятии финансовых решений. Нежелательно вкладывать деньги в спекулятивные проекты типа финансовых пирамид – вероятность обмана тут крайне велика. Совместная работа в составе творческого коллектива не принесет вам желаемой финансовой отдачи. Кроме того, ваши идеи могут не найти понимания и поддержки у коллег.

Близнецы

У Близнецов этот день может быть связан с трудностями при достижении плановых показателей в работе. Начальство может проверить вашу работу и останется недовольным. Возможно, кое-что вам придется заново переделывать. Если же вы сами занимаете руководящую должность, то не торопитесь с принятием решений. Возможно, придется пересматривать подходы к выполнению работ, чтобы уложиться в график.

Рак ‌‌

У Раков это достаточно непростой день. Если вы ориентированы на повышение уровня квалификации, то, возможно, придется возвращаться к пройденному учебному материалу и заново все штудировать. Потому что по некоторым вопросам не возникнет ясного понимания. Воздержитесь от ведения деловой переписки по электронной почте – иначе вы рискуете еще больше запутаться в технических деталях.

Лев ‌‌

Львам в этот день звезды не советуют оформлять покупки в кредит или брать банковские ссуды. В дальнейшем вам будет крайне сложно вернуть взятые сегодня в долг деньги. Могут возникать напряженные ситуации с кредиторами, если вы несвоевременно оплачивали долги. В самых крайних случаях банк может передать ваш неоплаченный долг коллекторам.

Дева ‌‌

Девам сегодня не рекомендуется вести деловые переговоры. Дело в том, что ваши контрагенты могут радикально поменять свою позицию и все предыдущие предварительные договоренности могут потерять актуальность. Будьте внимательнее к пожеланиям клиентов, покупателей, заказчиков. Старайтесь отличать реальных клиентов от тех, кто не готов сделать заказ.

Весы ‌‌

Основной головной болью в этот день у Весов могут стать отношения с коллегами и подчиненными по трудовому коллективу. Может вновь проявиться тот конфликт, который был в последний раз. Постарайтесь придерживаться правила «не наступать на те же грабли». И особенно воздержитесь высказывать свои критические замечания в адрес коллег, дабы не поднять волну ответной критики в свой адрес.

Скорпион

Скорпионам, проходящим курсы обучения, рекомендуется сосредоточиться на повторении пройденного материала. Без этого ваше продвижение вперед становится проблематичным. Нелегким будет день для консультантов сетевого маркетинга и работников сферы финансов. Если нет полной уверенности в правильности своих действий, то лучше воздержаться от каких-то шагов.

Стрелец

Стрельцам в этот день звезды советуют заниматься любой текущей работой не связанной с темой завершения дела. Возможно, еще рано ставить окончательную точку в каких-либо проектах. Особенно это относится к сфере недвижимости. Вам вряд ли удастся закончить ремонт или сдать объект после завершения строительства. Сделки с недвижимостью лучше отложить.

Козерог

Козерогам, проходящим профессиональное обучение, сегодня следует быть предельно внимательными в отношениях с преподавателями. Возможно, вам придется держать ответ за свои критические высказывания в их адрес. Не лучший день для деловых встреч, контактов и поездок. Попытка познакомиться с человеком, в сотрудничестве с которым вы заинтересованы, может окончиться безрезультатно.

Водолей

В этот день Водолеям, имеющим свой бизнес, не следует вкладывать деньги в рискованные проекты. Не исключено, что вы будете вынуждены погашать долговые обязательства в срочном порядке. У рядовых сотрудников фирм также могут возникать перебои с финансами. А вот для карьерного продвижения и контактов с начальством день складывается удачно. Можно говорить с начальством о повышении зарплаты.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день, возможно, придется пересмотреть некоторые из своих прежних подходов в работе и вернуться к тому, что вы практиковали ранее. В случае сомнений относительно тех или иных решений, посоветуйтесь с коллегами. Не принимайте в расчет то, что говорят вам родственники. Также это достаточно проблемное время для развития семейного бизнеса. А вот для торговли и контактов день удачный.