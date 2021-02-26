Переходим от теории к практике — гороскоп на 27 февраля

16-17 лунные сутки. Сегодня Полнолуние обостряет ощущения. Луна в Деве помогает сохранять фокус на полезных деталях, советует не лениться, не плавать в мечтах и не откладывать дела, подошедшие к фазе своего логического завершения.

Критерии и темпы задаст не теория, а практика. День хорош для хозяйственных хлопот, мелких обновлений, ручной работы, ремонта, уборки, прикладного творчества, для занятий, требующих внимания к мелочам, ювелирного мастерства, дотошности. Также, он неплох для массажа, целительства, лечебных дозированных нагрузок, усиливает эффект от применения мазей, растираний, целебных настоев из трав.

Овен ‌‌

Сегодня звезды советуют Овнам не сидеть без дела и найти себе полезное занятие (лучше, на все выходные). Многим Овнам не придется искать его специально: потребует завершения конкретная задача, к которой им и придется приложить настойчивые усилия. Попутно, будут развеяны какие-то давние тайные сомнения - например, по поводу своего здоровья, работоспособности и умения зарабатывать деньги на жизнь.

Телец

Сегодня Тельцы могут заняться своим насущными нуждами, реализацией фантазий или желанных обновлений: препятствий не будет. День позволяет им действовать в собственном темпе, не оглядываясь на правила и авторитетные мнения и не боясь контроля «сверху». Можно рассчитывать на помощь друзей или на молчаливое сочувствие окружения. Самое время уйти с головой в хобби, в мечты о любви, в заботы о детях.

Близнецы

Сегодня внимания Близнецов ждет дом, семья, хозяйство, личная территория или автомобиль. Возможно, выходные уйдут на уборку или ремонт. Звезды советуют не быть идеалистами и стать аккуратнее в хлопотах, идущих к концу (особенно, требующих кропотливого труда): вскоре изменится ритм жизни и на них не хватит терпения. Хаос, небрежно оставленный в быту или делах, однажды создаст вам скрытые проблемы.

Рак ‌‌

Сегодня информация приходит к Ракам в неясной форме. Подтекст намека или суть послания Вселенной им придется разгадывать, продираясь сквозь туман деталей и тонкостей. Удача ждет там, где уже есть молчаливое взаимопонимание или не обязательны прямые вербальные коммуникации. К счастью, у большинства Раков не будет проблем с чутьем и эмпатией, в том числе, с пониманием любимых людей на расстоянии.

Лев ‌‌

Сегодня Львам трудно, если утеряна связь с реальностью: пущены на самотек дела, забыта гигиена, не сбалансированы бюджет и диета. И наоборот, любую «мутную» ситуацию улучшит аккуратность, ликвидация старых недочетов и пара назревших толковых обновлений. День поможет увидеть скрытые критичные погрешности, найти «заначку». Самое время купить что-то полезное или от чего-то избавиться, отдать долг.

Дева ‌‌

Девам сегодня не стоит рассчитывать на четкие инструкции, на честные и полные ответы. В собственных делах им придется полагаться на свое чутье, привычки и ощущения, а в общении угадывать чужие вкусы и настроения. Это не помешает им успешно доводить до конца свои старые задумки и поддерживать гармонию в отношениях со знакомыми людьми, но может осложнить взаимопонимание в новых делах и контактах.

Весы ‌‌

На этот день (как и на следующий) Весам не стоит планировать активные контакты с внешним миром и публичные мероприятия. Лучше сократить нагрузки и круг общения, отложить свидание, творческий дебют, выступление, важную встречу. Линию поведения зададут скрытые деликатные нюансы, которые не всегда можно высказать вслух. Лучше держать в секрете подробности о себе, уделить больше внимания здоровью.

Скорпион

На Скорпионов этот день окажет терапевтическое влияние, поможет врачеванию их душевных ран и даст силы для завершения дел. На многих Скорпионов целительно подействует сон, отдых, любовная романтика, старое хобби или знакомое место. Но даже в изоляции, в «тепличной» обстановке и на расстоянии им напомнит о себе раздражающая новая реальность. Возврат к старой мечте окажется возможен лишь в мелочах.

Стрелец

Стрельцов этот день лишает ясности, вынуждает метаться между ремесленным и духовно-психологическим полюсом задачи. Вместе с ювелирным мастерством или целительским навыком, может требоваться забота и сочувствие. В центр внимания попадет нюанс здоровья, хозяйства или бизнеса, семейный или любовный вопрос. Заложником ситуации может стать член семьи или домашний питомец. Часто придется верить чутью.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на удачу в любом знакомом занятии (особенно, с полезным практическим уклоном), а также в делах, которые являются предметом их особого давнего интереса. Многие Козероги будут неплохо ориентироваться в научных и медицинских тонкостях, а также в прикладных вопросах, связанных с их оригинальным увлечением. Успешно пойдет завершение деловых и творческих процессов.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше быть дотошными хозяйственниками и не откладывать насущные хлопоты (особенно, в их финальной фазе). Иначе в подконтрольном пространстве закрепится нервирующий очаг хронических проблем, регулярно дающий разрушительные рецидивы. Это может быть долгострой, перманентный домашний хаос, затяжной семейный спор или другая проблема. Не стоит отменять ремонт, лечение, уборку, чистку.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы - телепаты там, где затронуты их интересы и тайные струны их сердца. Они легко угадают симпатию к себе и уловят чужое желание поживиться за свой счет. Немногие Рыбы ошибутся, выбирая напарника для дела или друга для души. Обаяние сделает их притягательными, а молчание загадочными. День хорош для романтики и дружеской взаимопомощи в старом стиле, неудачен для знакомств и переговоров.