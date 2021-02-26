Астрологи рассказали, когда придет самая большая удача года

Чтобы успех сопутствовал сразу всем знакам зодиака – это большая редкость.

Такое бывает только когда все планеты пребывают в состоянии прямого движения. И благоприятное время наступит уже совсем скоро.

Период ретроградного Меркурия подошел к концу, Плутон вступит в этот период 27 апреля. Отметим, что это неблагоприятное время, поэтому представителям всех знаков зодиака стоит поспешить до этой даты сделать важные дела.

До наступления нового ретрограда звезды пророчат всем стабильность, творческие успехи, удачные покупки, прибыль и новые знакомства.

Влияние Меркурия

с 15 марта по 3 апреля Меркурий окажется в знаке Рыбы, что способствует всплеску творческой энергии. До 14 марта Меркурий будет в Водолее, в это время можно заняться покупками, вкладывать деньги в ценные бумаги, менять валюту и покупать электронику.

Отсутствие ретроградности

В этот период проявляется способность считывать помыслы других людей, в это время легко встретить любимого человека, завести новые полезные знакомства. Особенно это касается периода с 25 февраля по 20 марта, когда покровитель любви – Венера будет находиться в Рыбах.