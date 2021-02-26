Пять знаков зодиака, склонных раздражать людей

Человека без раздражающих привычек и особенностей характера на Земле не отыскать.

Каждый из нас наделен хоть какой-то «изюминкой». Но некоторые представители гороскопа выделяются на общем фоне, ведь определенные их качества вызывают у окружающих наибольший приступ негатива.

Огненный знак раздражает своей импульсивностью, агрессией и склонностью к гневу. Овны обычно настолько самоуверенны, что не желают выслушивать замечания в свой адрес, устраняя недовольных с пути. Они не признают ошибки, что также раздражает окружающих, которые не желают брать на себя ответственность за проступки Овна. Впрочем, Овен никаких проступков за собой не замечает и слышать о них не желает. На всех, кто продолжает настаивать, этот знак реагирует агрессивно, и зрелище это не из приятных.

По натуре Девы спокойны и рассудительны, однако обожают всех критиковать. Большинство Дев самокритичны, винят себя за любые ошибки и мелочи, но на себе земляной знак не останавливается и начинает находить ошибки в действиях коллег. Если Деве что-то не нравится, она обязательно об этом скажет, так как излишне прямолинейна и всегда говорит то, что вертится на языке. Чаще всего окружающих, не нуждающихся в советах, раздражает назойливая критика Девы. Впрочем, знак уверен, что поступает правильно, поэтому обязательно продолжит критиковать.

Из общей толпы Львов выделяет излишняя самовлюбленность. Львы – нарциссы, максимально уверенные в себе и своих силах. И ладно, если уверенность подкрепляется действиями и соответствует действительности. Но в случаях, когда человек-Лев ничего собой не представляет, но продолжает мнить себя центром вселенной, окружающие начинают закипать. Переубедить Льва и заставить спуститься с небес на землю невозможно, так как единоверное и авторитетное мнение, которое огненный знак будет слушать, принадлежит ему самому.

Раки очень плаксивы, остро реагируют на малейшие неудачи и расстраиваются по любому поводу. Водный знак пессимистично смотрит на жизнь, с подозрительностью относится к окружающим и не подпускает близко новых людей. Эти отрицательные качества часто раздражают не только знакомых и коллег, но и близкое окружение Раков, уставшее от постоянных слез и каприз. Настроенные в большинстве случаев негативно Раки отпугивают новые знакомства и отталкивают от себя людей, из-за чего замыкаются в себе еще больше.

Многим людям Козероги кажутся холодными и скупыми людьми как на эмоции, так и на финансы. Ждать от Козерогов широко распахнутых объятий и разговоров по душам не приходится, так как земляной знак не любит открывать душу даже близким друзьям. Козероги зациклены на своей карьере, поэтому могут не обращать внимания на нужды окружающих, раздражая своим отстраненным поведением.