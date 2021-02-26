Шести знакам пообещали в марте мощную поддержку звезд

В марте высшие планеты и Юпитер, символизирующие неподвластные человеку силы, сформируют несколько аспектов.

Чаще всего это будут секстили, которые работают, только если сами представители зодиакального круга стараются что-то сделать. Причем, чем активнее будут усилия, тем большую помощь окажут светила. В результате под защитой Вселенной в первый месяц весны будут люди, которые привыкли рассчитывать только на себя.

В начале марта, а именно третьего числа, Уран соединится с Венерой. Аспект окажет поддержку Тельцам, Весам и Рыбам. Их ждут резкие изменения в текущих событиях в лучшую сторону. Буквально на ровном месте появятся новые возможности, а проблемы начнут решаться.

Тельцам повезет в командной работе, кроме того, они разрешат свои финансовые трудности. Рыбы везде будут чувствовать себя комфортно, особенно в делах, связанных с красотой и имиджем. Весам высшие силы помогут на работе. Во второй половине месяца, 18-го числа, все три знака ждет поддержка в личных и финансовых делах.

С 16 марта Плутон окажет поддержку Львам. Они почувствуют прилив сил в середине дела, когда уже начнет казаться, что ситуация выходит из-под контроля. Вот тут и откроется второе дыхание. Проблемы, как по волшебству, будут решаться гораздо быстрее. Не исключено, что помощь придет с неожиданной стороны.

К концу месяца, 22 марта, звезды будут на стороне Близнецов и Дев. Соединение Меркурия с Ураном вовремя подкинет им нужную идею, знакомство или информацию. Произойдет нечто, что изменит неудачную ситуацию на 180 градусов. Близнецов ждет успех в работе. Дев выручит вовремя и неожиданно появившийся человек.

Дни самой сильной поддержки звезд

Самыми мощными аспектами марта будут соединения высших планет и Юпитера с личными планетами.

По словам астрологов, всего их будет четыре. Например, 5 марта Меркурий соединится с Юпитером и окажет поддержку Близнецам, Девам и Водолеям. Через пять дней, 10-11 марта, Нептун соединится с Солнцем, что поможет Львам и Рыбам.

К середине месяца, 14 марта, соединение Нептуна с Венерой будет давать скрытую, но очень мощную поддержку Тельцам, Весам и Рыбам. В частности, последним повезет в любви. А вот 30 марта соединение Нептуна с Меркурием поможет Девам и Близнецам. Они получат знак судьбы через случайно услышанные слова или даже вещий сон.