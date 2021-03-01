Как пережить мартовские магнитные бури

Астролог Александр Зараев рассказал о том, как пережить магнитные бури 1, 18 и 19 марта.

В этот период активизируется энергетика человека, его подсознание становится более реактивным, поэтому все хуже высыпаются.

Магнитные бури ожидаются 1, 18 и 19 марта. Повышенная активность Солнца, которая также влияет на здоровье, ожидается 2, 6, 12, 13, 15 и 20 марта. Астролог отметил, что повышенная солнечная активность повлияет на общественные связи, и может привести к смене власти и перестановкам.

Также Зараев рассказал, что испытания будут не только в общественной жизни, но и в личной. Семьям придется пройти проверку на прочность. Чтобы безболезненно пережить этот период, можно принимать успокоительные. Еще необходимо хорошо высыпаться, гулять, расслабляться и выполнять дыхательные практики.В спорте стоит увеличить нагрузку на ноги, чтобы избежать перегрузки нервной системы.