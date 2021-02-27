Включайте «зеленый свет» партнеру — любовный гороскоп на 28 февраля

Сегодня стоит флиртовать, делать намеки и не упускать потенциального партнера.

Овен ‌‌

Сегодня обстоятельства заставляют Овнов оставаться глухими к романтической части жизни. Свободным Овнам лучше не планировать на этот день знакомства и свидания. Овнам, скучающим по своим любимым, звезды советуют перенести все контакты на поздний вечер, когда будет сброшен груз дневных хлопот.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы упрямы, инертны и склонны немного «зависать» во всех своих реакциях. Все это с лихвой искупается чувственностью, выносливостью и надежностью. Даже в своих чудачествах Телец вполне предсказуем. Он способен продавить ситуацию в свою пользу терпением и взять свое измором.

Близнецы

Сегодня Близнецам сложно найти применение своему романтическому пылу или интеллекту. Ум и страсть им придется проявлять в более приземленных вещах - например, с любовью убирать общий дом. Если после этого еще останутся силы, нерастраченный ресурс общения и эмоций можно выплеснуть ближе к ночи.

Рак ‌‌

Сегодня влюбленным Ракам не стоит безвозвратно уходить в свои мечты и эмоции. Их партнеры нуждаются в конкретном отклике на свои чувственные потребности, и лучше в этой сфере не обманывать их ожиданий. Согласовать настроения и привести к единому знаменателю темпераменты будет проще, чем кажется.

Лев ‌‌

Сегодня горячее желание влюбленных Львов переломить ситуацию в свою пользу и дать событиям новый импульс размывается обстоятельствами. Звезды говорят, что подвижек в любовных делах и планах следует ждать ближе к ночи, днем не удастся победить инерцию момента или преодолеть собственную пассивность.

Дева ‌‌

Сегодня влюбленные Девы склонны опираться на свое собственное чутье, и оно их не подводит. Внутренний голос подскажет им верную тактику в любви и поможет не сворачивать с пути, пока не будет сделано все возможное. Не стоит откладывать доказательство своей чувственности и силы Девам-мужчинам.

Весы ‌‌

Сегодня Весам не стоит обнародовать свою личную жизнь: окружающим знать о ней вовсе не обязательно, особенно, о пикантных подробностях. А вот скрываться от любимого человека не стоит: если вы уже близки, не стесняйтесь дать понять ему о своих нуждах и слабостях и попросить «подставить плечо».

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы уверены в себе, так как им охотно подыгрывают зачарованные их обаянием партнеры или скрыто помогают обстоятельства. Это день их тайного могущества. Звезды советуют не затягивать свидание до ночи: в конце дня невидимый источник магической силы может неожиданно иссякнуть.

Стрелец

Влюбленные Стрельцы сегодня на распутье. Не время для решительных шагов, но и бездействие вредно: тактика серого камня, позорное отступление или гадание на кофейной гуще не будут плюсом к репутации. Сделайте то, что принесет вам пользу в любом случае, а дальнейшие перспективы покажет поздний вечер.

Козерог

Козероги могут посвятить любви и интимным удовольствиям весь день - главное, не затягивать приятные мероприятия иди рискованные авантюры до ночи. Если вы исчерпали не весь свой потенциал, звезды советуют не откладывать задуманное: правила любовной игры меняются и могут вскоре урезать вашу свободу.

Водолей

Сегодня любовь подбрасывает Водолеям мелкие досадные загадки, которые портят им всю картину или план. Звезды советуют разобраться с тем, что волнует, иначе спокойной жизни не будет. Возможно, вы заблуждаетесь или вас обманывают - а возможно, все искажения лишь плод ваших фантазий или «горе от ума».

Рыбы ‌‌

Сегодня звезды советуют Рыбам не мешкать с любовной инициативой, если они лидеры, и не тянуть с ответной реакцией на заманчивое предложение, если они пассивны. Также не откладывайте свидание на вечер: если позволяет обстановка, действуйте (или включайте «зеленый свет» партнеру) здесь и сейчас.