Выходим на финишную прямую — гороскоп на 28 февраля

17-18 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Деве обеспечивают реализм, деловитость, методичность, настойчивость, хозяйственность, мастерство в завершении дел, поддерживают режим полезных услуг, помогают преодолеть лень, рассеянность и брезгливость.

Выход на финишную прямую плохо совместим с расслаблением, ради конечного результата придется жертвовать романтикой, удовольствием или отдыхом. Не стоит медлить с уборкой, ремонтом, лечением, расчисткой территории и другими конкретными мерами по ликвидации накопившегося хаоса. Планирование дел, оценку перспектив и возобновление контактов лучше отложить на поздний вечер.

Овен ‌‌

Сегодня внимание Овнов приковано к насущному делу или конкретной надоевшей обязанности. Воможно, весь день пройдет в целенеправленных трудах и заботах. Жертвы, принесенные во имя цели, окупятся: будет сброшен с плеч тяжелый груз, отработан долг или создана техническая база для дальнейших действий (например, отремонтирован транспорт для предстоящих разъездов). Умеренные нагрузки укрепят здоровье.

Телец

Сегодня Телец - существо мирное и нежное, но также инертное. Сбить его с пути невозможно: он упрямо следует взятому курсу, медитативно погружен в процесс и намерен довести начатое до конца. Звезды поощряют такую настойчивость и советуют вам следовать своим привычкам, пока есть возможность. Вскоре будет либо исчерпан запас вашей личной энергии, либо придется сменить стиль действий и ускорить темп.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам довести до конца домашние и другие дела, проявив дотошность и самоотверженность. Самое время вымести пыль из всех тайных углов, до блеска надраить кухню, отремонтировать авто или выбросить лишнее. Одновременно с наведением порядка и чистоты, нужно копить силы и готовить материальный тыл: вскоре потребуется ресурс для тренировок, разъездов или важного проекта.

Рак ‌‌

Сегодня звезды помогают Ракам быть практичными, настойчивыми, дотошными и последовательными. Сами обстоятельства заставят их оставаться на маршруте или на посту, пока не будут исчерпаны все возможности или не достигнута цель. Раки, склонные к лени и полностью погруженные в свои мечты, упустят отличный шанс без особых помех завершить важное дело, воспользоваться чьей-то практической поддержкой.

Лев ‌‌

Сегодня Львам не удастся обеспечить себе полный покой или уйти в свой личный виртуальный мир. Им придется отдать дань работе, финансовым делам или своим мелким насущным потребностям (покупкам, здоровью, бытовым хлопотам). Львы, уже восстановившие свои силы, так и не смогут активно взяться за новое дело: слишком велика общая инерция момента. Значимые новости и контакты ожидаются ближе к ночи.

Дева ‌‌

Сегодня Девам не стоит переживать за результаты усилий: многие дела пойдут по накатанной колее и завершатся сами собой. Нет противоречия между требованиями момента и личными привычками (либо легко согласовать желания и возможности). День дает достаточно энергии для простых и полезных дел. Не стоит пропускать рутинную тренировку, отлынивать от партнерских обязательств или обещаний, данных детям.

Весы ‌‌

Сегодня выигрывают Весы, нуждающиеся в передышке или уединении, а также в улаживании каких-то деликатных личных проблем. Все прочие Весы вплоть до вечера останутся заложниками обстоятельств - например, своего самочувствия или болезни близких. Придется действовать «за кулисами», проявлять настойчивость, последовательность и долю риска в мелочах. Планы на следующий день станут яснее к полуночи.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не мучить себя новыми сложными задачами и заниматься лишь мелкими знакомыми делами. Лучше не откладывать выполнение обязательств (особенно, финальных): это укрепит вашу репутацию надежного сотрудника или мастера своего дела. Не стоит медлить с привлечением чужой помощи: тот, кто готов дружески помочь сейчас, вскоре может передумать или выставить другие условия.

Стрелец

Стрельцы встретят этот день в сомнениях, или вовсе в «подвешенном» состоянии. Чтобы скоротать паузу, им полезно отвлечься от бесплодных гаданий: пассивность делу не поможет, а репутацию подмочит. До вечера есть время сделать что-то полезное - например, засучить рукава и победить еще один участок хаоса, вылечить нелуг или проверить конкретное предположение. Перспективы на завтра прояснятся к ночи.

Козерог

Козерогам стоит поторопиться, если они заняты любимым делом, заканчивают старый проект или наслаждаются рискованным приключением. Лимит свободного творчества для них иссякает и вскоре им придется действовать в новых рамках - например, по другому графику или обновленным профессиональным стандартам. Вечером полезно вспомнить про дисциплину или ненавистный дедлайн, уточнить планы и цели на завтра.

Водолей

Водолеям не стоит приступать к важным делам, не уладив мелочи, даже если на это уйдет весь их день. Придется побороться с прокрастинацией или брезгливостью, завершить уборку или обновление, найти критичную погрешность (ошибку, порчу, обман, утечку), поправить здоровье, позаботиться о близких или вылечить компьютер от вируса. Тогда вечером можно с чистой совестью строить планы и думать о главном.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам не стоит отказываться от полезных предложений и возможностей - например, от дружеской или родственной помощи. То, что они привыкли считать бесплатным сервисом, вскоре может стать для них официальной услугой или нарушением правил. Намеченные дела нежелательно откладывать на вечер: в конце дня будет больше разговоров и планов, чем конкретных действий, и возрастут потенциальные риски.