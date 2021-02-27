Смело двигатель вперед — финансовый гороскоп на 28 февраля

Сегодня стоит бежать к своей цели со всех ног, не сбавляя скорости на поворотах.

Овен ‌‌

У Овнов достаточно напряженный день. Основной источник напряжения исходит от тех людей, с кем вам придется вступать в деловое взаимодействие. Деловые партнеры могут нарушить договорные обязательства. При обслуживании клиентов вы можете что-то упустить и тем самым вызовете недовольство клиентов. Внешние обстоятельства могут ухудшиться, и адаптироваться к ним станет все сложнее.

Телец

Тельцам звезды советуют оценивать коллег по трудовому коллективу, прежде всего по их деловым, а отнюдь не личностным качествам. А еще лучше вообще воздерживаться от любых критических замечаний. В этом случае вы сумеете уберечь свою деловую репутацию от ответной критики коллег. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение простой работе, в которой вы имеете большой опыт.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды советуют сдерживать свою азартную и увлекающуюся натуру от всевозможных финансовых спекуляций. Больше всего сегодня рискуют те, кто специализируется на оптовых закупках товара с целью перепродажи. Сделанные сегодня закупки могут оказаться неликвидными и перепродать товар станет проблематично. Также не лучшее время для операций с обменом валюты.

Рак ‌‌

Работа в сфере недвижимости – вот наиболее проблемная тема для Раков на сегодняшний день. Воздержитесь от подписания договора на аренду помещений, от заключения сделок купли-продажи недвижимости. Тщательно читайте подготовленные к подписанию договора – возможно, там есть неприемлемые для вас условия. Не исключено, что в течение дня вы столкнетесь с трудностями при выполнении ранее достигнутых договоренностей.

Лев ‌‌

Основной сложностью этого дня для Львов является установление гармоничных отношений с окружающими людьми. А это может иметь отношение к напряжению при деловых контактах. Вы можете столкнуться с непониманием в попытке договориться о каких-то деловых вопросах и взаимодействии. Деловые связи могут проходить проверку на прочность в связи с неисполненными обещаниями.

Дева ‌‌

Девам сегодня будет свойственно несколько легкомысленно и излишне эмоционально относиться к расходованию денег. А это может привести к нарушению баланса в сторону превышения расходов над доходами. Возможно, вам придется понервничать из-за того, что не окажется в наличии достаточного количества денег. Бизнесменам не следует прибегать к финансовым заимствованиям – этим вы только усугубите свое положение.

Весы ‌‌

Если Весы смогут сегодня удержать себя от инициатив в работе и ограничатся обычной рутинной работой, то можно с уверенностью сказать, что вам удастся провести этот день относительно благополучно. Также это не лучший день для завершения работы над проектами. Наиболее напряженная тема – недвижимость. У строителей могут возникнуть технические сложности.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют действовать открыто, избегать контактов с сомнительными людьми, имеющими отношение к теневой экономической деятельности. Также могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Возможно, вам поступит тревожная информация, которой не следует безоговорочно доверять. С осложнениями могут пойти поездки и торговые операции.

Стрелец

Стрельцам звезды не советуют заниматься исследовательской работой и планированием. Сейчас ситуация складывается довольно нестабильно и каждый день может принести радикальные перемены в ваши планы. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду – коллективный труд будет менее эффективным. Не делайте того, что могло бы повысить риски и внести нестабильность в ваш рабочий ритм.

Козерог

Козерогам сегодня лучше не мечтать о карьерном продвижении и назначениях на высокие должности. Постарайтесь как можно реже контактировать со своим непосредственным начальством. Принимайте безоговорочно все, что приказывает делать начальство, даже если его решения кажутся вам ошибочными. В случае нарушения дисциплины могут последовать штрафные санкции – особенно это относится к тем, кто работает на вахте.

Водолей

Водолеям рекомендуется выполнять свою работу в полном соответствии со служебными инструкциями. Дело в том, что сегодня ваша работа может быть подвергнута проверке. Не давайте формальных поводов усомниться в том, что вы все делаете правильно и в полном соответствии с инструкциями. Не ищите обходные пути там, где законные методы не приносят нужного результата.

Рыбы ‌‌

Рыбам звезды советуют сделать все возможное, чтобы уменьшить риск технических аварий и сбоев. Не следует допускать высоких запредельных нагрузок на технику, с которой вам приходится работать. Возможны сбои в программном обеспечении компьютеров у работников кредитно-финансовой сферы. Будьте предусмотрительнее и заранее делайте резервные копии важных файлов и документов.