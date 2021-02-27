Солнце в женском гороскопе как образ главных мужчин жизни

В индивидуальном гороскопе, как и в нашей Солнечной системе, Солнце является самым главным объектом, вокруг которого вращаются все остальные, как бы обслуживая его интересы.

Солнце – это наше «я», наши личные желания и стремления, наша самооценка и индивидуальность.

Также знак Солнца – единственное, что не требует вычисления с помощью астрологических программ, и его мы узнаем просто по дате рождения. То есть, если вы «по гороскопу» Водолей, значит ваше солнышко находится в знаке Водолея.

И хотя вышеперечисленные функции Солнце несет абсолютно у всех: и у мужчин, и у женщин, но все же есть у женского солнышка парочка «дополнительных опций», которых нет у мужчин.

В частности, это – психологический образ отца и мужа – главных мужчин ее жизни. Хотя, если уж быть точной, то в мужском гороскопе Солнце тоже описывает отца, так что различие лишь в муже. Хочу подчеркнуть, что это именно психологический образ, а не реальный живой человек. То есть, в реальности ваш отец и муж могут быть несколько иными, а положение Солнца нам показывает ваше подсознательное представление о них, то, как вы видите этих мужчин через призму своего индивидуального восприятия.

Конечно, знак Солнца – это далеко не вся информация, а лишь поверхностная, так как большое значение имеют также дом и аспекты Солнца. Однако, мы не можем без специальной астрологической программы рассмотреть эти факторы, а потому постараемся получить максимум информации, опираясь на знак.

Кстати, вас еще не насторожило, что отец и муж – это один и тот же объект в гороскопе? Да-да, все так и есть – мы бессознательно выбираем мужа «по образу и подобию» папы, и в этом астрология полностью солидарна с психологией. Получается, если с папой повезло, то 90%, что и с мужем повезет, а если нет… придется сменить парочку. Но не расстраивайтесь, в мужском гороскопе такая же история, только там этот образ представлен Луной – это и мама, и жена в одном лице. К сожалению, для вычисления Луны нужно не только воспользоваться астро-процессором, но и знать время рождения, потому как Луна движется очень быстро, и меняет знак каждые 2, 5 дня. А Солнце проходит один знак за месяц.

И тут вы можете возмутиться: ну как же так, мой первый и второй муж – совершенно разные люди! Или: у меня был плохой отец, а муж – замечательный! И будете правы, конечно. Но тут стоит вспомнить, что у каждого знака зодиака, да и у других астрологических символов есть свои как положительные, так и отрицательные характеристики.

Продолжение следует.

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