Мексиканские страсти – любовный гороскоп на март

Первый месяц весны для многих будет временем, которое впоследствии вспомнится с теплом и радостью в душе.

Изобилие благоприятных аспектов между планетами позволит исправить ряд последствий негативных событий предыдущих месяцев, а также сформировать новые, позитивные сценарии личной жизни, причем почти всем знакам зодиака. Это наилучшее время для объявлений о помолвке, свадеб, любовных знакомств.

1–4 марта еще омрачено квадратурой Сатурна и Урана, которая создаст неожиданные взрывные конфликты в любовных и супружеских парах. Однако эти конфликты можно так же мирно и быстро урегулировать, выждав небольшую паузу, пока квадратура к Урану не распадется и ее не сменит 3–4 марта секстиль к тому же Урану со стороны Венеры. В большинстве пар гнев будет сменен на милость, в отношениях опять неожиданно появится «музыка любви» — новый источник романтических чувств.

4–5 марта Марс войдет в знак Близнецов, а планета-благодетель Юпитер соединится с Меркурием и образует полусекстиль с Венерой. Это прекрасное время для помолвок, свадеб, подписания взаимовыгодных брачных контрактов, открытия семейного бизнеса, увеличения семейных доходов, решения семейных жилищных вопросов, если они стоят. В эти дни те, кто в ссоре, могут легко помириться. Если вы находитесь в поиске своей второй половинки, это самое лучшее время обратиться к родным или друзьям с просьбой познакомить вас с кем-либо или обратиться в брачное агентство — сейчас наибольшее везение в амурных делах получат все, кто ищут любовь через посредников, а не самостоятельно.

10–14 марта к Нептуну — планете высших чувств и любовных грез — последовательно выстроят тригоны Солнце и Венера. В это время многие пары решат «окольцеваться», причем это решение будет основано на нежных, возвышенных чувствах и глубоком желании заботиться друг о друге. Почти гарантировано, что они будут жить очень долго, любить друг друга и особенно совместных детей.

16 марта Меркурий войдет в знак Рыб, что очень благоприятствует любовным знакомствам и помолвкам.

17–19 марта Плутон «поймает на себя» секстили Солнца и Венеры. Многие в эти дни познакомятся с партнерами, которые будут очень неординарны по характеру и сыграют особую, трансформирующую роль в их жизни. Это может быть глубокая любовь, наполненная кипением «мексиканских» страстей, которая уж точно не будет скучной и не превратит жизнь в рутину.

18–22 марта Марс сначала образует секстиль к планете дипломатии и доброжелательности — Хирону, а затем тригон к планете надежности — Сатурну. В эти дни хорошо знакомиться, начинать совместное проживание или играть свадьбу парам, где один партнер гораздо старше другого по возрасту или выше по социальному статусу, а также если один из партнеров занят в сфере строительства, недвижимости и сельского хозяйства. Такие пары почти гарантированно проживут вместе до конца дней. Особенно удачными эти союзы будут для тех, кто познакомился и начал любовные отношения не самостоятельно, а при помощи посредников — познакомили друзья, родственники, сваха, брачное агентство.

21–28 марта также произойдет целая цепочка позитивных астрособытий. Солнце и Венера войдут в Овна и вступят в соединение, а 26–28 марта Марс войдет в аспект тригона к Северному Лунному узлу. Любые отношения между мужчиной и женщиной, которые существуют в это время, обречены на долгий успех и носят судьбоносный, кармический характер. Если вам предлагают руку и сердце, соглашайтесь, не задумываясь, — это точно ваш человек, предназначенный судьбой. Смело планируйте и играйте свадьбы, объявляйте помолвки, знакомьтесь с противоположным полом и вообще проявляйте активность и инициативу, отвечайте взаимностью на знаки внимания — ничего кроме пользы и «приятностей» от этого не будет. Эти дни также хороши для переезда на новое место жительства всей семьей.

Овен ‌‌

Первые две декады марта не слишком удачны для личной жизни Овнов: вероятно недопонимание или разлука, есть риск заблуждений, иллюзий, измен. Свободным Овнам будет нелегко найти общий язык с предметом своих тайных воздыханий. Зато третья декада марта создаст отличные предпосылки для гармоничного и прочного союза. При этом многое будет в руках самих Овнов, благодаря их возросшей привлекательности.

Телец

В 1-2 декадах марта между Тельцами и их партнерами возможно недопонимание. Не все Тельцы будут готовы принять новую тактику своего партнера: им будет не хватать былых «африканских страстей», постоянной борьбы и тесного симбиоза. Но в 3 декаде марта им все же придется подстроиться к облегченному режиму отношений, что окажется не так уж страшно. Многие Тельцы пожалеют, что не сделали этого раньше.

Близнецы

В 1 и 2 декадах марта Близнецам стоит быть осмотрительнее в любовных делах. Это время ошибок и иллюзий, легко поддаться внушению, погнаться за любовным миражом и наломать дров по собственной инициативе. Вместо того, чтобы ускорить события, есть риск основательно их запутать. К счастью, 3 декада месяца снова расставит все по местам. Если вы не перешли известную роковую черту, все можно исправить.

Рак ‌‌

Для влюбленных Раков приятны 1-2 декады марта, но звезды предупреждают, что это время иллюзий и тайных ловушек. Под чарами любовной мечты легко не заметить обмана, насмешки, провокации или подозрительных маневров у себя за спиной. Плохую шутку может сыграть расстояние, способствующее идеализации партнера. В 3 декаде есть шанс взглянуть на дело трезво и с долей юмора, например, вычислить розыгрыш.

Лев ‌‌

Любовная удача улыбнется Львам лишь в 3 декаде марта. К этому времени все неприятности станут для них дурным сном. А вот в 1-2 декадах марта многих Львов ждет полоса негативных эмоций. Им придется пройти через одиночество, разочарование, сомнение, вынужденную разлуку, отставку или временное поражение. За неимением стандартных рычагов влияния, некоторые Львы прибегнут к тайным магическим чарам.

Дева ‌‌

Март лишит Дев ясности в любовных делах. Изначально запутанные отношения станут еще сложнее. В идеальной паре возникнет зона недоверия, недопонимания. Возрастет риск иллюзий и нечестных игр. Не лучший месяц для откровенного разговора и порыва выяснить правду (возможно, ее не знает и сам партнер). В 3 декаде вероятна попытка «вышибить клин клином» - например, завести новый роман в пику прежнему.

Весы ‌‌

Для влюбленных Весов март чреват неудачами, но звезды спешат их успокоить: неприятности временны. Недоразумения вскоре прояснятся, ограничения будут сняты. Новый поворот событий вероятен в 3 декаде. Не исключено, что инициативу проявит ваш сгорающий от нетерпения партнер, или вы сделаете шаг навстречу друг другу синхронно. Воссоединению поможет романтичный момент, общее дело или забавный случай.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам март еще раз напоминает: ничто уже не будет так, как прежде. Эту мысль иллюстрируют события 1-2 декад: даже приятные привычные моменты любви сопровождаются осечками и дискомфортом, а легкомысленные приключения старого образца и вовсе чреваты. В 3 декаде марта станет ясно, что пора что-то менять. Одни Скорпионы сменят акценты и тактику, другие попробуют сменить партнера.

Стрелец

1-2 декады марта станут для Стрельцов периодом оживших любовных иллюзий. Многие Стрельцы сами не заметят, как угодили в капкан. Не самое простое время для отношений: возможны ссоры, измены, нечестные игры, загадки, интриги. 3 декада восстановит равновесие, поможет установить истину, отыграться за обман или наверстать упущенное в разлуке. Для знакомств с серьезными намерениями месяц неудачный.

Козерог

В марте в поведении влюбленных Козерогов часто сквозит неуверенность (в себе, партнере или обстоятельствах), которую они с переменным успехом маскируют. Но в 1-2 декадах марта они еще не прячут от партнера свои тайные эмоции, в соответствующей обстановке они могут быть чувствительными и привязчивыми. А вот в 3 декаде марта они наденут ту или иную маску, угадать их истинные чувства станет сложнее.

Водолей

Водолеям не стоит увлекаться любовными играми в 1-2 декадах марта. Это время непрочных или загадочных результатов, даже отлично продуманный ход может иметь неудачные последствия и оставить вас в недоумении. Звезды советуют вам отложить инициативу до 3 декады и тогда уж не терять времени даром: каждый ваш выстрел будет бить прямо в цель, вы вполне можете сами стать режиссером любовного спектакля.

Рыбы ‌‌

Март способен распалить чувства Рыб и подпитать их романтические мечты - но также и подорвать их самооценку. Несмотря на свою привлекательность, в 1 и 2 декадах марта многие Рыбы получат в любовных приключениях те или иные уколы и раны, а в 3 декаде будут не без зависти наблюдать за чужими похождениями и гадать о секретах чужого успеха. Важно избегать иллюзий, за которыми следуют разочарования.