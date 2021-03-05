Гребем деньги лопатой — финансовый гороскоп на март

Глобально весь март месяц крайне позитивен и удачен для деловой активности.

Особым везением будут пользоваться больше бизнесмены, чем наемные работники. Но и у последних карьерные достижения окажутся неплохими, особенно если они заняты в сфере науки, культуры, искусства, шоу-бизнеса, рукоделия, строительства, архитектуры, металлопроката, производства и продаж автомобилей, техники, недвижимости, модной одежды, предметов декора для интерьера, парфюмерии, медицинских препаратов и оборудования.

1–3 марта напряженный аспект квадратуры Сатурна и Урана, но он не будет сильно негативно воздействовать на деловую среду, потому что, во-первых, он распадается, а во-вторых, с 3 марта он плавно перетечет в секстиль Урана и Венеры. Партнерские бизнес-союзы, которые до этого дали трещину, распадутся окончательно и бесповоротно, но взамен создадутся новые, прибыльные и перспективные. Это время активизации торговли, масштабного повышения продаж. Будут удачливы наемные работники и бизнесмены, занятые в сфере флористики, создания модной, неординарной одежды, декорирования интерьера, культуры и искусства.

4-5 марта, благодаря образованию благоприятной аспектной конфигурации вокруг планеты «большого счастья» — Юпитера, а также вхождению Марса в знак Близнецов, наступит время особого делового и денежного везения у бизнесменов почти всех знаков Зодиака. Пышным цветом расцветут торговля и денежные обороты. Будут обнародованы новые, очень перспективные социальные и деловые проекты, которые в дальнейшем окажутся сверхприбыльными. Будет подписано много взаимовыгодных партнерских контрактов в самых разных сферах бизнеса. Очень повезет чиновникам, политикам, артистам и государственным деятелям, рожденным под знаками Водолея, Близнецов, Весов, Овна и Рыб.

С 10 по 14 марта к Нептуну последовательно выстроятся в тригоны Солнце и Венера. Время будет особо покровительствовать всем людям, которые заняты творческим трудом — их произведения и прикладные изделия станут известными и получат признание общественности, обретут толпы поклонников. Предметы искусства, рукоделия, антиквариата, модной одежды и парфюмерии будут распродаваться особо быстро и удачно. Хорошо заработают в это время фрилансеры — психологи, коучи, эзотерики, частные туроператоры, а также бизнесмены, производители и продавцы алкоголя, лекарств, композитных материалов.

17–19 марта произойдет еще одна множественная цепочка астрособытий: Меркурий войдет в знак Рыб, Марс образует аспект секстиля к Хирону, а Венера и Солнце — секстили к Плутону. Для наемных работников повышаются шансы и либо найти хорошую, высокооплачиваемую новую работу, либо получить повышение на уже существующей. У бизнесменов повышенное везение ожидается для тех, кто занят в гуманитарных сферах, в области переговоров, обмена информацией, создания рекламных, маркетинговых и pr-кампаний, стильной одежды, мебели, предметов декора. Также хорошо пойдут дела у фрилансеров, которые практикуют обучение искусству переговоров и ораторскому мастерству, созданию личного бренда, лидерским качествам, а также индивидуальному творчеству. В эти дни хорошо выбирать себе хобби, которое через годы может стать второй профессией.

А 21–28 марта месяц завершится еще одной масштабной цепочкой астрологических перемещений: Солнце и Венера входят в знак Овна и там вступают в аспект соединения, а Марс выстраивается в тригон к Северному Лунному узлу. Все, что произойдет в это время в деловой жизни, будет иметь судьбоносный характер и длительный цикл существования. Деловые союзы, образованные в это время, будут прочными и гармоничными, способными изменить целые рыночные ниши и конкурентный баланс. Многие производители выведут в свет новые, интересные продукты и услуги. Компании, созданные в это время, начнут развиваться стремительно и иметь большие прибыли. Наемные работники, которые в марте устроятся на новую работу, будут работать на ней долго и процветать в карьере и деньгах.

Овен ‌‌

У Овнов в марте деловая активность в целом проходит успешно, однако имеет ряд специфических особенностей. В начале и середине месяца у вас могут установиться доверительные отношения со своим непосредственным начальством. Вам могут давать поручения по работе, которые будут подчеркивать особый характер ваших отношений. Руководители смогут своевременно получать важные сведения о текущей ситуации. Другим позитивным направлением может стать поиск вариантов дополнительной подработки. Вы можете найти себе работу с неполным рабочим днем, на полставки или по совместительству. Также вам могут подвернуться варианты удаленной подработки на дому помимо основной работы. В результате у вас могут появиться несколько источников дохода, что будет способствовать улучшению финансового положения. В 20-х числах марта акценты деловой активности поменяются. В эти дни у вас может быть больше свободы при принятии решений, и вы будете весьма успешными при проявлении личных инициатив. Это прекрасное время для индивидуальных предпринимателей и бизнесменов. Укрепляются и расширяются деловые связи, могут быть найдены варианты сотрудничества с другими акционерами. Хорошо составлять бизнес план и работать на перспективу.

Телец

Тельцы смогут использовать период начала и середины марта для обмена опытом работы с единомышленниками. Успешно проходят служебные командировки. Бизнесменам рекомендуется делать ознакомительные поездки в другие регионы и страны с целью изучения рынков и расширения географии бизнеса. Ваш интеллект будет отличаться высокой активностью, что положительно отразится на профессиональном обучении, усвоении новых знаний. Направляйте свои силы и ресурсы на повышение уровня квалификации. В этот период ваш авторитет и деловая репутация может значительно укрепиться. Вы сможете проявить свои глубокие профессиональные познания в конкретных вопросах, выступая в качестве экспертов своем деле. Также это прекрасное время для популяризации своих знаний, чтения лекций, проведения конференций и вебинаров, а также публикацией статей на актуальные темы. В 20-х числах марта может произойти рост доходов. Это может произойти как на основной работе, так и за счет появления вариантов для дополнительной подработки. Особенно вырастут доходы у тех, кто специализируется на выполнении частных заказов и работает на фрилансе. Отношения с начальством складываются в целом доброжелательные.

Близнецы

Начало и середина марта складывается исключительно благоприятно для Близнецов, занимающих руководящие должности. Особенно это касается тех руководителей, которые настроены всерьез поменять положение дел к лучшему. Главное позитивное содержание этого периода состоит в том, что вы сумеете преуспеть в деле обновления стиля и методов работы. Хорошее время для кадровых перестановок и оптимизации расходов на производственную деятельность. За счет более эффективной организации труда вы сможете тем же количеством подчиненных выполнять гораздо большие объемы работы. Также это хорошее время для модернизации технического оборудования. Если какая-то техника устарела, то можно заменять ее на новую, более эффективную и производительную. У бизнесменов не будет проблем с доступом к кредитным финансовым ресурсам. В 20-х числах марта вы преуспеете в работе в составе творческой группы, коллектива. Это благоприятное время для работы с прицелом на будущее, на получение эффекта в перспективе. Ваша квалификация будет повышаться быстрым темпом по мере обмена мнениями с коллегами и единомышленниками. Удачто пойдет работа на вахте и в служебных командировках.

Рак ‌‌

Раки в начале и середине марта смогут урегулировать большую часть юридических вопросов, связанных с ведением бизнеса. В частности вы сможете добиться мирового соглашения в затянувшихся имущественных спорах. Если раньше вы сотрудничали с кем-то на неформальной основе, то теперь приходит время для подписания полноценного партнерского соглашения, с четким регулированием ролей и обязанностей партнеров. Также в поле вашего зрения может появиться деловой партнер, сотрудничество с которым будет взаимовыгодным. Другим позитивным направлением является успешная публичная деятельность. Вы сможете сдать необходимые экзамены по переаттестации, после чего вам могут присвоить более высокий разряд с повышение оклада. Если вам есть чем поделиться в плане знаний и опыта, то можно успешно выступать с лекциями, докладами или публиковать статьи. Активизируется работа в сфере услуг. Ваш труд будет пользоваться популярностью у клиентов. В 20-х числах марта профессиональные лифты приходят в движение и вам могут предложить более статусную должность. Карьерный рост также возможен благодаря успешной демонстрации своих знаний в первой половине месяца. В этот период вы можете обрести большую власть и влияние.

Лев ‌‌

У Львов в начале и середине марта прекрасное время для совершенствования в профессии. Вы сможете более детально разбираться в тонкостях своей профессии и повысить уровень мастерства. Особенно важно здесь приобретение практических навыков для решения конкретных профессиональных вопросов. Существенно повысится квалификация у мастеров сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей и бытовой техники. Также хорошо проявят себя изобретатели, рационализаторы, инженеры и те, кто наделен талантами к техническому творчеству. Немаловажным условием для успешной работы является доброжелательный и конструктивный настрой в трудовом коллективе. Вы сможете рассчитывать на поддержку коллег в сложных вопросах. Бизнесменам рекомендуется заниматься технической модернизацией производственных площадок и мастерских. В 20-х числах марта активизируется деловое партнерское сотрудничество. Также успешно проходит профессиональное обучение. Одной из продуктивных задач этих дней является повышение уровня квалификации. Руководствуйтесь девизом «знания - сила». Хорошо заниматься популяризацией своих знаний путем проведения конференций, вебинаров или публикации статей. Успешно проходят служебные командировки.

Дева ‌‌

Девы в начале и середине марта смогут расширить и укрепить свои деловые связи. Ваше внимание может быть сориентировано на реагирование на запросы извне. Внешние обстоятельства будут чрезвычайно важны для вас. Вы во многом будете выстраивать свои действия исходя из того, как складываются внешние обстоятельства. Потому что учет этих обстоятельств будет определять ваши успехи в профессиональной деятельности. Партнерские деловые отношения, равно как и мнение партнеров, также будут важны для вас. Успешно идет переговорный процесс. Вы сможете придти к компромиссным решениям и подписать взаимовыгодные соглашения с контрагентами. Также успешно пойдет работа в сфере услуг. Ведь клиенты – это те же ваши деловые партнеры, которые вступают с вами с товарно-денежные отношения. И от того, насколько хорошо вы сможете учесть их интересы, настолько же успешной будет ваша профессиональная деятельность. Также это прекрасное время для публичной деятельности и рекламных акций. В 20-х числах марта может укрепиться ваше финансовое положение. Вам будут доступны банковские кредитные ресурсы. Успешно решаются вопросы, связанные с погашением долгов. Улучшается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными.

Весы ‌‌

Весам в начале и середине марта необходимо сосредоточиться на решении текущих практических вопросов. В этот период вы будете способны действовать практично и дальновидно. Не откладывайте в долгий ящик ничего из того, что требуется сделать. Более того, вспомните, что вы не доделали ранее и обязательно вернитесь к полному завершению ранее начатых дел. Да, для этого вам потребуется много и интенсивно трудиться. Но и уровень работоспособности у вас будет достаточный для того, чтобы справиться с большими объемами дел. Ищите опору в доброжелательных и конструктивных отношениях с коллегами по трудовому коллективу. Обязательно досконально вникайте в детали и тонкости в работе – именно в ходе такого напряженного трудового ритма в и способны выйти на более высокий уровень профессионального мастерства. Также необходимо аккуратнее обращаться с техникой. Преуспеют коммунальщики, строители, мастера сервисных центров. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте. В 20-х числах марта активизируется тема делового партнерского сотрудничества. Вы сможете преуспеть в работе в сфере услуг. Ваша деловая репутация и популярность у клиентов заметно повысится. Хорошо пройдут переговоры.

Скорпион

У Скорпионов в начале и середине марта усиливается интеллектуальная и творческая активность. Вы будете способны успешно решать любые новые задачи. Гибко реагируя на изменяющуюся конъюнктуру, успешно проявят себя индивидуальные предприниматели, бизнесмены, торговцы. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести рекламные мероприятия и повысить количество заказчиков и подписчиков. Направьте свои усилия на расширение и укрепление деловых связей. Хорошо проходят контакты, поездки и обмен мнениями. Неплохое время для игроков на бирже. Вы сможете правильно уловить мировые тренды и извлечь из этого выгоду. Также может оказаться прибыльным разовый бизнес и отдельными торговыми сделками при спекуляциях оптовыми партиями товара. Риск может оказаться вполне оправданным. В 20-х числах марта акценты в деловой активности смещаются на приоритет в текущих делах. Возможно, у вас увеличится нагрузка по работе и придется мобилизоваться для интенсивного труда. В эти дни отдавайте предпочтение той работе, в которой у вас имеется большой опыт, и где вы чувствуете себя уверенными профессионалами. Хорошо пойдут ремонтно-строительные дела. Отношения с коллегами складываются конструктивно.

Стрелец

Основную финансовую подпитку в начале и середине марта Стрельцы смогут получать благодаря работе по теме недвижимости. Все виды работ, так или иначе относящиеся к недвижимости, будут приносить вам хорошие доходы. Прежде всего, имеются в виду ремонтно-строительные работы на объектах. Вы сможете успешно выполнить работы и сдать готовые объекты заказчикам. Также преуспеют коммунальщики и риелторы – у вас будет много выгодной и хорошо оплачиваемой работы. Другим позитивным направлением может стать улучшение условий труда на рабочем месте. Это в первую очередь относится к офисным служащим. Чем комфортнее будет ваш труд, тем выше производительность труда. Семейный бизнес крепнет и развивается благодаря доброжелательным отношениям в семье. Хорошее время для подготовки бухгалтерских и статистических отчетов. В 20-х числах марта усиливается творческий потенциал в вашей работе. Вы сможете многое обновить и усовершенствовать. Можно браться за совершенно новые дела, в которых у вас раньше не было опыта. Вы сможете справиться с любыми новыми задачами. Хорошо принимать участие в конкурсах, кастингах и любых конкурентных видах деятельности.

Козерог

Козероги в начале и середине марта смогут активнее использовать имеющиеся у них деловые связи. Кроме того, вам удастся приобрести много новых полезных деловых связей. Дело в том, что в этот период вы будете настроены на активные контакты и сумеете расположить к себе тех людей, в ком вы лично заинтересованы. Необходимо ориентировать себя на вовлечение других людей в сферу ваших экономических интересов. Особенно это касается тех случаев, когда вам не хватает личного ресурса и компетенции для решения актуальных вопросов и тогда обращение за помощью к специалистам приведет к быстрому и успешному решению вопросов. Успешно проходят деловые контакты, поездки, встречи, знакомства. Также активизируются товарно-денежные обороты в торгово-закупочном бизнесе. Можно прилагать усилия для поиска нужной вам информации с целью повышения квалификации – это направление принесет вам успех. Хорошо пойдут дела у консультантов, водителей транспорта и у тех, кто по роду профессиональной деятельности вынужден поддерживать интенсивные контакты с многими людьми. В 20-х числах марта акценты смещаются на более основательную работу в сфере недвижимости. Преуспевают строители, коммунальщики, риелторы и работники сельского хозяйства. Бизнесмены смогут сделать выгодные инвестиции в покупку объектов недвижимости: офисов, квартир, мастерских, цехов и складов, а также земельных участков. Хорошее время для проведения инвентаризации движимого и недвижимого имущества.

Водолей

Вначале и середине марта Водолеи смогут существенно увеличить свои доходы. Вам могут поступать выгодные заказы на основной работе. Также вырастут доходы от частной подработки, работы на полставки и по совместительству, а также удаленно. Во многом рост доходов будет связан с возрастанием уровня профессионального мастерства, когда вы одну и ту же работу сможете выполнять быстрее и качественнее. Кроме того, у вас усилится чутье на большие деньги, и вы сможете безошибочно определять, какая из работ будет наиболее выгодной с точки рения затрат времени и ресурсов. А поскольку ваше финансовое положение улучшится, вы сможете более практично тратить имеющиеся деньги. В этом смысле у бизнесменов хорошее время для инвестиций в товары и средства производства. Другим позитивным направлением может стать успешное оформление полагающихся вам по закону выплат типа компенсаций, субсидий, налоговых вычетов. В 20-х числах марта активизируются деловые контакты, поездки, встречи. Можно давать старт своим личным проектам. Как только вы начнете реально действовать, то сразу вам начнет приходить помощь и поддержка со стороны других людей. Вы начнете обрастать деловыми связями и не будете испытывать недостатка в полезной и своевременной информации.

Рыбы ‌‌

Рыбам в начале и середине марта рекомендуется строить стратегию поведения исходя из своих личных инициатив. Дело в том, что в этот период вы будете способны самостоятельно формировать события, а не только следовать за внешними обстоятельствами. Вы сами сможете влиять на других людей в нужном вам направлении. В частности это хорошее время для включения в работу в составе творческой группы единомышленников. В этом случае вы сможете оказывать влияние на принимаемые коллективные решения. Таким образом, вы сможете мобилизовать не только свои силы, но и ресурсы коллектива. Полезно принимать участие в собраниях, совещаниях, конференциях, планерках. Работа с прицелом на будущее, на перспективу также пойдет успешно. Можно заниматься составлением бизнес плана или проводить проектно-конструкторские разработки. В 20-х числах марта ваши инициативы начнут приносить вполне зримые плоды в виде роста доходов. В это время вам сопутствует удача в деньгах. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в недвижимость и в товары, подлежащие переработке или перепродаже.